Ngắm các mỹ nhân Việt là biết 5 mẫu váy tuyệt xinh nên sắm cho Tết

Tết đến là lúc tủ đồ cần một cú "refresh" đúng nghĩa: vừa rạng rỡ để du xuân, vừa đủ tinh tế cho những buổi gặp gỡ đầu năm. Dạo một vòng street style và mạng xã hội của các người đẹp Vbiz, dễ nhận ra váy liền vẫn là lựa chọn được ưu ái nhất. Không cầu kỳ mix & match, chỉ cần một chiếc váy phù hợp là đủ ghi điểm thanh lịch.

Dưới đây là 5 mẫu váy liền được mỹ nhân Việt lăng xê mạnh mẽ, vừa dễ mặc vừa hợp không khí đầu xuân.

Váy hoa

Nhắc đến Tết là nhắc đến hoa, và váy hoa gần như trở thành "đồng phục" du xuân của các mỹ nhân Việt. Điểm cộng lớn nhất của váy hoa nằm ở cảm giác tươi mới, nữ tính mà không cần quá nhiều phụ kiện đi kèm.

Các người đẹp Vbiz thường chọn họa tiết hoa nhí hoặc hoa bản vừa, màu sắc thiên về pastel, đỏ rượu, vàng nhạt hay xanh lá để giữ sự hài hòa. Dáng váy được ưa chuộng là váy midi, chiết eo nhẹ hoặc dáng xòe chữ A, giúp tôn dáng và dễ vận động khi đi dạo phố. Chỉ cần kết hợp cùng sandal quai mảnh hoặc giày búp bê là đã đủ chuẩn một outfit đậm sắc xuân.

Váy len mỏng

Thời tiết Tết ở nhiều nơi vẫn se lạnh, vì thế váy len mỏng là lựa chọn sáng suốt. Không còn là những thiết kế dày cộm, váy len mỏng hiện đại có phom dáng gọn gàng, chất liệu mềm nhẹ, ôm vừa cơ thể.

Các gam màu trung tính như be, kem, nâu sữa hay pastel dịu mắt giúp tổng thể trở nên sang trọng mà vẫn trẻ trung. Váy len dáng suông hoặc ôm nhẹ thường được phối cùng boots cổ thấp hay giày cao gót mũi nhọn, vừa giữ ấm vừa tạo cảm giác chỉn chu khi xuất hiện trong những buổi gặp gỡ đầu năm.

Váy lụa

Nếu cần một chiếc váy để diện trong những buổi tiệc Tết hoặc bữa ăn thân mật mang tính trang trọng, váy lụa là gợi ý không thể bỏ qua. Chất liệu lụa với độ rủ tự nhiên luôn mang đến cảm giác tinh tế, nữ tính.

Các người đẹp Vbiz thường ưu ái váy lụa trơn, ít họa tiết, tập trung vào phom dáng và màu sắc như xám, đỏ mận, xanh ngọc, champagne hay trắng ngà. Váy lụa dáng slip dress hoặc dáng midi tay dài không chỉ tôn làn da mà còn giúp tổng thể trông thanh lịch, trưởng thành hơn mà không hề "dừ".

Váy ngắn

Tết không chỉ có những buổi sum họp gia đình mà còn là dịp để dạo phố, cà phê, chụp ảnh sống ảo. Váy ngắn vì thế được nhiều người đẹp Vbiz lựa chọn để khoe vẻ năng động, tươi mới. Dáng váy chữ A, váy xếp ly hoặc váy ngắn tay bồng mang lại cảm giác ngọt ngào, hack tuổi hiệu quả.

Các gam màu tươi sáng như đỏ, hồng, trắng hay họa tiết đơn giản giúp outfit thêm phần nổi bật trong không khí ngày xuân. Khi phối cùng giày cao gót hoặc ankle boots, váy ngắn giữ được sự tinh tế cần thiết, mà vẫn đủ cuốn hút.

Váy sơ mi

Váy sơ mi là minh chứng rõ ràng cho việc một thiết kế đơn giản vẫn có thể trở nên thời thượng nếu chọn đúng phom dáng. Các người đẹp Vbiz thường chọn váy sơ mi dáng dài, có thắt eo hoặc chi tiết nhấn nhá nhẹ để tạo đường cong.

Chất liệu đăng ten, cotton, lụa pha hoặc linen giúp váy đứng dáng mà vẫn thoải mái suốt ngày dài. Váy sơ mi màu trắng, be, xanh pastel hay họa tiết kẻ mang đến cảm giác thanh lịch, phù hợp từ đi chúc Tết họ hàng đến những buổi gặp gỡ đầu năm. Chỉ cần thêm một chiếc túi xách nhỏ và đôi giày cao gót là đã có ngay diện mạo chỉn chu, tinh tế chuẩn đẹp.

Ảnh: Instagram của các nhân vật