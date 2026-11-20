“Dậy đi con, muộn học rồi!”

“Gọi bao nhiêu lần rồi mà vẫn nằm đấy?”

“Không dậy thì mẹ mặc kệ nhé!”

Những câu nói này có lẽ đã quá quen thuộc trong nhiều gia đình. Bố mẹ lo bữa sáng, chuẩn bị quần áo, nhìn đồng hồ rồi lại quay vào gọi con. Trong khi đó, đứa trẻ vẫn nhắm mắt, kéo chăn và xin thêm “năm phút nữa”.

Ai cũng muốn bắt đầu ngày mới vui vẻ. Nhưng khi giờ vào học, giờ làm đang đến gần, sự kiên nhẫn cũng vơi dần. Chưa kịp ra khỏi nhà, cả bố mẹ lẫn con đã bực bội.

Chuyên gia tư vấn giấc ngủ Vương Vinh, người có hơn 10 năm kinh nghiệm và cũng có hai con đang tuổi đi học, chia sẻ rằng trẻ chậm ra khỏi giường có thể đang muốn nói một điều rất đơn giản.

“Con vẫn còn buồn ngủ, cho con thêm một chút thời gian.”

Vì sao con nghe thấy mẹ gọi mà vẫn chưa chịu dậy?

Nghe được tiếng gọi và đủ tỉnh táo để ngồi dậy, thay quần áo là hai việc khác nhau.

Ngay sau khi thức giấc, chúng ta có thể thấy đầu óc mơ màng, người nặng nề, phản ứng chậm và dễ cáu. Trạng thái này được gọi là “quán tính giấc ngủ”. Người lớn cũng gặp, nên trẻ vừa mở mắt đã nhăn nhó là điều có thể hiểu được.

Nếu bị đánh thức đúng lúc đang ngủ sâu, con càng khó tỉnh. Vào mùa đông, trời sáng muộn, phòng còn tối cũng khiến trẻ có cảm giác vẫn đang là giờ ngủ.

Bên cạnh đó, người lớn đã quen với chuỗi việc mỗi sáng. Thức dậy, đánh răng, thay đồ, ăn sáng, mọi thứ gần như diễn ra tự động. Trẻ vẫn đang tập những thói quen ấy, nên đôi khi phải được nhắc từng bước.

Một số trẻ còn ngần ngại vì ra khỏi chăn đồng nghĩa với việc phải bắt đầu một ngày đến trường, làm bài và tuân theo lịch sinh hoạt. Nếu vừa mở mắt đã nghe tiếng giục liên tục, con càng dễ phản ứng.

Trước khi tìm cách gọi con dậy nhanh hơn, bố mẹ cần xem tối hôm trước con đã ngủ đủ chưa. Nếu trẻ thường xuyên ngủ muộn, việc đổi lời nhắc hay mua thêm đồng hồ báo thức cũng khó giúp con hết ngái ngủ.

Đổi ba câu quen miệng để buổi sáng bớt căng thẳng

“Nhanh lên, muộn học rồi!”

Bố mẹ nói vì sốt ruột, nhưng trẻ đang ngái ngủ có thể vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Hãy nhắc một việc cụ thể, dễ làm.

“Mình ngồi dậy rồi vươn vai một chút nhé.”

“Con mở chăn ra trước, sau đó đặt chân xuống giường nhé.”

Đợi con làm xong bước đầu, bố mẹ mới nhắc việc tiếp theo.

“Sao con lười thế, gọi mãi không dậy!”

Bị chê lười ngay đầu ngày dễ khiến con khó chịu và chống đối. Bố mẹ có thể nói rõ điều mình quan sát được, rồi hướng dẫn con.

“Con vẫn còn ngái ngủ nhỉ. Ngồi dậy một chút rồi mình mặc quần áo nhé.”

Hoặc cho trẻ một lựa chọn nhỏ.

“Con muốn mặc quần áo trước hay đánh răng trước?”

“Không dậy thì mẹ mặc kệ, cứ chờ mà muộn học!”

Câu nói lúc nóng giận có thể khiến cuộc gọi dậy biến thành cuộc cãi vã. Thay vào đó, hãy báo giờ rõ ràng và nhắc con việc cần làm.

“Bây giờ là 7 giờ, còn 30 phút nữa mình phải ra khỏi nhà.”

“Con mặc quần áo nhé. Cần mẹ giúp gì thì gọi mẹ.”

5 cách giúp con ra khỏi giường nhẹ nhàng hơn

1. Cho con vài phút để tỉnh ngủ

Đừng đợi sát giờ mới gọi rồi mong con bật dậy ngay. Bố mẹ có thể bắt đầu gọi sớm hơn khoảng 10 phút, để trẻ có thời gian mở mắt, vươn vai và ngồi lên.

Khoảng thời gian này cần đi cùng việc cho con đi ngủ đủ sớm từ tối hôm trước.

2. Để phòng sáng dần lên

Nếu trời đã sáng, hãy kéo rèm cho ánh sáng tự nhiên vào phòng. Nếu bên ngoài vẫn tối, có thể bật một chiếc đèn có ánh sáng dịu để con thích nghi từ từ.

Căn phòng sáng dần sẽ giúp trẻ nhận ra ngày mới đã bắt đầu.

3. Gọi tên con và nhắc một điều con mong chờ

Một lời gọi nhẹ nhàng, gắn với chuyện trẻ thích, đôi khi khiến con hào hứng hơn.

“Hôm nay có tiết mỹ thuật con thích đấy.”

“Dậy xem bạn mèo đang nằm ngoài ban công này.”

Chuyên gia Vương Vinh kể rằng có lần chỉ cần báo ngoài ban công xuất hiện một chú mèo đẹp, con bà đã lập tức ngồi dậy.

Bố mẹ có thể chọn một chuyện có thật trong ngày để bắt đầu cuộc trò chuyện với con.

4. Biến việc thức dậy thành một trò chơi nhỏ

Với trẻ nhỏ, bố mẹ có thể đóng vai nhân vật con thích, dùng giọng vui vẻ để gọi con dậy, hoặc nhờ con làm “thầy giáo” dạy gấu bông mặc quần áo.

“Bạn gấu chưa biết mặc áo. Con ngồi dậy mặc thử cho bạn xem nhé?”

Chỉ cần một trò ngắn, vừa đủ để trẻ muốn tham gia. Nếu con đang khó chịu và không muốn chơi, hãy chuyển sang lời nhắc đơn giản, nhẹ nhàng.

5. Cho con tập dùng đồng hồ báo thức

Bố mẹ có thể để trẻ tự chọn một chiếc đồng hồ, cùng thống nhất giờ thức dậy rồi hướng dẫn con đặt chuông.

Khi tiếng chuông trở thành lời nhắc quen thuộc, bố mẹ cũng bớt phải gọi đi gọi lại. Thời gian đầu, con vẫn có thể cần được hỗ trợ để ngồi dậy và bắt đầu chuẩn bị.

Muốn buổi sáng đỡ vội, hãy chuẩn bị từ tối hôm trước

Quần áo đã để sẵn, cặp sách đã xếp xong, đồ dùng cần mang theo đã đặt đúng chỗ sẽ giúp cả nhà bớt cuống. Bố mẹ cũng có thêm thời gian chờ con tỉnh ngủ.

Sẽ có những hôm con vẫn nằm lì, bố mẹ vẫn sốt ruột và lỡ cao giọng. Khi ấy, hãy dừng lại một chút, hạ giọng rồi nhắc con từng việc cụ thể.

Một buổi sáng dễ chịu hơn có thể bắt đầu bằng câu rất ngắn.

“Đến giờ rồi con, mình ngồi dậy trước nhé.”

Nguồn: Sohu