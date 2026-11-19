Mới đây, hotmom Ly Kute khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ loạt ảnh khoe thành tích mới của con trai đầu lòng Khoai Tây. Không chỉ giỏi bóng đá, cậu còn ra dáng anh cả khi ở bên hai em nhỏ.

Bộc lộ tố chất thể thao từ nhỏ, "cậu cả" nhà Ly Kute sở hữu bộ sưu tập "giày vàng" và huy chương đáng nể

Trong những bức hình được mẹ đăng tải, Khoai Tây tươi tắn trong bộ đồ thể thao, hào hứng khoe cúp, huy chương và giấy chứng nhận sau một giải bóng đá thiếu nhi. Đáng chú ý, cậu bé tiếp tục nhận danh hiệu "Chiếc giày vàng", một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình theo đuổi môn thể thao yêu thích. Bố mẹ còn đưa con đi ăn mừng sau giải đấu.

Ly Kute không giấu được sự xúc động trước nỗ lực của con trai. Cô viết: "Ngày chủ nhật này dành trọn cho Anh cả - Nhà vô địch trong lòng bố mẹ". Với cô, thành tích này còn đánh dấu sự trưởng thành của con.

Thực tế, đây không phải lần đầu cậu cả nhà Ly Kute được gọi tên tại các giải đấu bóng đá. Trước đó, bé từng giành danh hiệu Vua phá lưới, mang về những chiếc cúp hình giày vàng. Bảng thành tích của Khoai Tây vì thế ngày càng dày thêm. Riêng những chiếc cúp giày vàng từng được mẹ chia sẻ cũng đủ thấy cậu bé có duyên với việc ghi bàn, không ngại thử thách bản thân qua mỗi lần ra sân.

Em út rất hào hức với những đôi giày vàng và huy chương của anh cả.

Nhìn lại hành trình lớn lên của Khoai Tây, dễ thấy Ly Kute sớm tạo điều kiện để con vận động và thử sức với nhiều môn thể thao. Bên cạnh bóng đá, cậu bé từng làm quen với bơi lội, cầu lông, pickleball, bóng rổ, trượt ván và cả những buổi rèn luyện thể lực tại nhà. Những trải nghiệm ấy giúp con rèn sức bền, sự linh hoạt và tự tin.

Tuy nhiên, bóng đá vẫn là bộ môn Khoai Tây bộc lộ sự hứng thú nổi bật. Những buổi thi đấu giúp cậu bé học cách phối hợp, kiên trì. Đằng sau cúp thưởng là thời gian tập luyện đều đặn, là cả những buổi thi đấu có bố mẹ hiện diện bên sân để cổ vũ. Sự đồng hành ấy có ý nghĩa hơn mọi lời khen.

Trên sân cỏ là cầu thủ nhí tài năng, về nhà là anh cả ấm áp, khéo chăm và cưng chiều các em

Sinh năm 2016, Khoai Tây nay đã bước sang tuổi lên 10, lớn phổng phao so với hình ảnh em bé bụ bẫm từng được mẹ chia sẻ. Những năm đầu đời, Ly Kute một mình chăm sóc con, vun đắp tuổi thơ bình yên. Sau khi cô kết hôn với ông xã Ngọc Sơn vào năm 2023, Khoai Tây tiếp tục nhận được sự quan tâm, gần gũi từ cả bố và mẹ trong những dịp quan trọng.

Không chỉ trưởng thành trên sân bóng, Khoai Tây còn khiến nhiều người mềm lòng vì cách đối xử với các em. Gia đình Ly Kute hiện có thêm hai bé trai là Sota (sinh năm 2024) và Sony (sinh năm 2026). Cậu chủ động chơi cùng em và phụ mẹ những việc vừa sức.

Trong các khoảnh khắc đời thường từng được chia sẻ, Khoai Tây nhẹ nhàng bế em, dỗ dành em và cùng bố chuẩn bị nôi, cũi. "Cầu thủ nhí" năng động trên sân cỏ bỗng dịu dàng khi ở cạnh em. Đặc biệt, trong loạt ảnh mừng thành tích mới, cậu bé còn ngồi bên em nhỏ, tay cầm những phần thưởng vừa đạt được, như muốn chia sẻ niềm vui của mình với cả nhà.

Với một cậu bé ở tuổi tiểu học, việc biết quan tâm, kiên nhẫn chơi cùng các em và vui vẻ san sẻ thời gian với mẹ cũng là một bước trưởng thành đáng trân trọng. Có lẽ bởi vậy, những hình ảnh Khoai Tây chăm em luôn mang đến cảm giác ấm áp không kém khoảnh khắc cậu bé nâng cúp trên sân bóng.

Ly Kute không chỉ khuyến khích con chinh phục mục tiêu mà còn vun đắp tình cảm gia đình. Với Khoai Tây, chiến thắng có thể là một danh hiệu trên sân cỏ, nhưng cũng có thể là biết nhường nhịn, ân cần với em và tự tin bước vào vai trò anh lớn.

Và với Ly Kute, có lẽ điều hạnh phúc nhất không nằm ở số cúp hay huy chương con mang về, mà ở việc cậu bé vẫn giữ được sự hồn nhiên, ấm áp và luôn biết yêu thương những người thân yêu.