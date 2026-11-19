Giữa những ồn ào những ngày gần đây, chia sẻ của Lucie Nguyễn về hai bé Mi và Su được nhiều người nhắc lại. Cô muốn các con lớn lên được tự quyết định cuộc đời mình, còn cha mẹ cũng chủ động vun vén cho cuộc sống riêng.

“Con có hiếu thì càng tốt, không có hiếu thì cũng chẳng sao”. Đó là câu nói của Lucie Nguyễn đang được chia sẻ khi chuyện nuôi dạy con của gia đình cô nhận được sự chú ý. Đằng sau cách nói thẳng ấy là một điều Lucie học được từ chính mẹ mình: Cha mẹ sinh con, chăm sóc con, rồi cũng cần chuẩn bị cho ngày con trưởng thành và có cuộc sống riêng.

"Không ép Mi và Su phải học thật giỏi"

Khi nói về cách nuôi dạy hai con, Lucie cho biết cô sẽ không ép 2 bé Nami và Suli phải học thật giỏi. Khi các con còn nhỏ, gia đình sẽ hướng dẫn, giúp con hiểu mình có những lựa chọn nào. Đến khi trưởng thành, các con được quyền tự quyết và cũng phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Với nhiều cha mẹ, để con tự quyết nghe có vẻ đơn giản. Nhưng đến lúc con chọn một ngành học khác với ngành bố mẹ mong, hay muốn thử sức với một công việc mà cả nhà chưa thấy yên tâm, việc ngồi xuống nghe con nói hết lý do đôi khi đã khó. Bởi thương con, người lớn thường muốn chọn giúp con con đường mà mình cho là an toàn nhất.

Điều đáng quý trong cách nghĩ của Lucie là cô sẵn sàng dành cho con khoảng tự do ấy. Cha mẹ có thể chia sẻ kinh nghiệm, giúp con cân nhắc được mất. Còn khi đến lúc phải lựa chọn, con có cơ hội tự hỏi mình muốn gì, vì sao mình muốn điều đó và mình đã sẵn sàng chịu trách nhiệm đến đâu. Đó cũng là một phần của việc học mà điểm số khó nói hết.

Thương con cũng là tự lo cho tuổi già của mình

Quan điểm của Lucie về chữ “hiếu” đến từ mẹ cô. Bà tin rằng cha mẹ nên chủ động lo cho cuộc sống khi về già và vẫn có thể tận hưởng những niềm vui riêng. Nếu con cái hỏi han, chăm sóc hay đỡ đần, bà đón nhận điều ấy như tình cảm các con dành cho mình.

Giờ làm mẹ của Mi và Su, Lucie cũng muốn giữ cách nghĩ đó. Cô trân trọng lòng hiếu thảo và mong các con lớn lên biết quan tâm đến gia đình. Phần mình, cô muốn tự chịu trách nhiệm với cuộc sống và cảm xúc của bản thân, để các con có thể đưa ra những quyết định quan trọng mà không phải luôn canh cánh chuyện bố mẹ sẽ vui hay buồn.

Một người con có thể đi làm xa và vẫn đều đặn gọi điện về hỏi thăm. Có thể chọn một công việc khác với mong muốn của bố mẹ và vẫn thu xếp về nhà khi gia đình cần. Sự gần gũi đôi khi nằm trong những chuyện rất nhỏ, như con nhớ hỏi hôm nay mẹ đi khám thế nào, còn mẹ cũng thật lòng muốn biết công việc mới của con có vui không.

Điều khiến chia sẻ của Lucie dễ chạm tới các bậc cha mẹ là cô nghĩ đến cả cuộc sống của mình sau khi các con đã lớn. Mi và Su sẽ có những dự định riêng, còn bố mẹ cũng có những việc muốn làm, những niềm vui muốn giữ. Khi ấy, một bữa cơm cả nhà có mặt đông đủ vẫn đáng mong chờ, đơn giản vì ai cũng muốn về ăn với nhau.