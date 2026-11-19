Trong những tháng chờ con chào đời, ngoài chuyện chọn tên hay sắm sửa đồ sơ sinh, nhiều bố mẹ còn có một thú vui là thử tưởng tượng xem em bé nhà mình sau này sẽ thế nào. Con có thích tự tay làm mọi thứ như bố, hay sẽ giống mẹ, nhìn một bức tranh cũng nghĩ ra cả câu chuyện? Có nhà còn lấy ngày dự sinh ra tính thử số chủ đạo, rồi tò mò đổi sang hôm trước, hôm sau xem kết quả thay đổi ra sao.

Với những em bé dự sinh năm 2027, phép tính có một điểm thú vị ngay từ năm sinh. Cộng 2 + 0 + 2 + 7, kết quả là 11. Trong một số trường phái thần số học, 11 là con số thường gắn với sự nhạy cảm, trực giác và trí tưởng tượng. Khi cộng tiếp 1 + 1, ta được số 2, thường được liên hệ với sự lắng nghe, khả năng hợp tác và sự tinh tế trong các mối quan hệ. Vì vậy, bố mẹ có thể bắt gặp cách viết 11/2 khi đọc về ý nghĩa của năm 2027.

Còn khi xem cho từng em bé, ngày và tháng chào đời mới tạo ra sự khác biệt. Chẳng hạn, bé sinh 6/2/2027 có tổng các chữ số là 19, rút gọn thành 1, con số thường được gắn với sự chủ động và thích tự làm. Bé sinh 9/2/2027, chỉ cách ba ngày, lại có tổng là 22, con số thường gợi đến sự kiên trì biến ý tưởng thành việc cụ thể.

Bố mẹ có thể xem đây như một chuyện vui trong lúc chờ đón con. Nếu đang tính thử bằng ngày dự sinh, hãy giữ lại phép tính để xem khi bé chào đời, ngày sinh thực tế sẽ cho ra con số nào. Cách tính chỉ mất chưa đến một phút.

Cách tính số chủ đạo cho bé sinh năm 2027

Cộng tất cả các chữ số trong ngày sinh dương lịch. Nếu tổng có hai chữ số, cộng tiếp hai chữ số đó cho tới khi còn một chữ số. Theo cách tính trong bài, khi gặp 11, 22 hoặc 33, bố mẹ giữ nguyên kết quả.

Ngày bé chào đời Phép tính Số chủ đạo 6/2/2027 6 + 2 + 11 = 19 → 10 → 1 1 15/8/2027 1 + 5 + 8 + 11 = 25 → 7 7 29/7/2027 2 + 9 + 7 + 11 = 29 → 11 11 9/2/2027 9 + 2 + 11 = 22 22 29/11/2027 2 + 9 + 1 + 1 + 11 = 24 → 6 6

Chẳng hạn, với bé sinh ngày 29/11/2027, tháng 11 được cộng thành 1 + 1, còn 11 ở cuối phép tính là tổng bốn chữ số của năm 2027. Một số trường phái rút gọn riêng từng phần ngày, tháng, năm trước khi cộng, nên kết quả có thể khác.

Mỗi số chủ đạo gợi đến nét tính cách nào?

Số 1 - Thích tự làm. Số 1 thường gắn với sự chủ động và tinh thần độc lập. Hình ảnh gần gũi nhất là em bé hay nói “Để con tự làm!”, từ chuyện chọn áo đến tự xúc cơm. Khi con muốn thử, bố mẹ có thể để bé làm phần vừa sức, như tự chọn giữa hai chiếc áo hoặc tự cất món đồ chơi vừa dùng.

Số 2 - Tinh ý với cảm xúc. Số 2 thường được liên hệ với khả năng lắng nghe và hợp tác. Chẳng hạn, bé để ý bạn đang buồn hoặc thích có người cùng chơi. Với một đứa trẻ hay nhường bạn, câu hỏi “Thế con muốn chơi món nào?” cũng là dịp để bé tập nói ra mong muốn của mình.

Số 3 - Có nhiều chuyện muốn kể. Số 3 gợi đến khả năng biểu đạt và trí tưởng tượng. Một bức vẽ có vài nét nguệch ngoạc cũng có thể đi kèm câu chuyện dài về một con mèo biết lái máy bay. Đôi khi chỉ cần hỏi “Rồi chuyện gì xảy ra tiếp?” là bố mẹ đã có thêm cả một câu chuyện để nghe.

Số 4 - Thích mọi thứ có thứ tự. Số 4 thường gắn với sự kiên trì và nề nếp. Bé có thể xếp từng khối gỗ theo màu hoặc muốn tìm cho ra miếng ghép cuối cùng trước khi cất tranh. Khi sắp đến giờ ăn, một lời báo trước giúp con có thời gian tìm chỗ dừng cho việc đang làm.

Số 5 - Mê khám phá. Số 5 gợi đến sự tò mò và thích trải nghiệm. Cùng một chiếc hộp giấy, hôm nay con biến thành ô tô, hôm sau lại dùng làm nhà cho gấu bông. Những món đồ có nhiều cách chơi như giấy, bìa và khối gỗ cho bé cơ hội tự nghĩ ra trò mới.

Số 6 - Thích chăm sóc. Số 6 thường gắn với tình cảm gia đình và sự quan tâm. Bé có thể thích đắp chăn cho búp bê, lấy khăn khi em làm đổ nước hoặc để dành một miếng bánh cho người chưa về. Một lời cảm ơn cụ thể giúp con nhận ra việc nhỏ mình làm đã giúp người khác thế nào.

Số 7 - Hay hỏi cho ra lẽ. Số 7 gợi đến sự quan sát và thói quen tìm hiểu kỹ. Bé có thể ngồi nhìn bánh xe quay rồi hỏi tại sao bánh bên này chạy nhanh hơn bánh bên kia. Những lúc ấy, thử cùng con đẩy xe trên hai mặt phẳng khác nhau có thể thú vị hơn việc trả lời ngay.

Số 8 - Thích tự đặt mục tiêu. Số 8 thường được liên hệ với sự quyết tâm. Mục tiêu của bé đôi khi chỉ là xây tòa tháp cao hơn hôm qua hoặc tự hoàn thành một mô hình. Nếu tháp đổ, bố mẹ có thể hỏi con muốn đổi cách xếp thế nào để bé tự nghĩ ra lần thử tiếp theo.

Số 9 - Dễ đồng cảm. Số 9 thường gợi đến lòng trắc ẩn. Bé có thể sốt ruột khi thấy nhân vật trong truyện gặp chuyện buồn, hoặc chủ động rủ một bạn đang đứng một mình vào chơi. Hỏi con đã để ý thấy điều gì là cách để nghe bé kể về tình huống bằng góc nhìn của mình.

Số 11 - Nhạy cảm và giàu tưởng tượng. Trong thần số học, số 11 thường gắn với khả năng nhận ra những thay đổi nhỏ trong cảm xúc và không khí xung quanh. Một hình ảnh dễ hình dung là bé nghe mẹ đổi giọng đã hỏi “Mẹ đang buồn à?”, hoặc nghĩ ra cả câu chuyện chỉ từ một bức tranh.

Số 22 - Thích biến ý tưởng thành thứ cầm được trên tay. Số 22 thường được diễn giải qua khả năng lên ý tưởng và kiên trì thực hiện. Bé có thể nghĩ ra một ngôi nhà bằng bìa, rồi tự tìm hộp để làm từng phòng. Bố mẹ có thể giúp ở khâu khó, chẳng hạn cắt bìa cứng, để con tự quyết phần còn lại.

Trong cách cộng chữ số dùng ở đây, số 33 không xuất hiện với các ngày sinh năm 2027. Tổng cao nhất là 31, rơi vào ngày 29/9/2027 với phép tính 2 + 9 + 9 + 11 = 31.

Thần số học là một hệ thống diễn giải mang tính niềm tin. Bố mẹ có thể xem số chủ đạo như một chuyện vui trong lúc chờ đón con. Khi bé lớn lên, những điều đáng nhớ nhất sẽ đến từ chính con: món đồ chơi bé cứ quay lại, câu hỏi bé nhất định muốn tìm lời giải và câu chuyện bé háo hức kể ngay khi vừa về đến nhà.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm