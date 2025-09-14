4 mẫu áo mùa thu "0 điểm" để phối cùng chân váy

Mùa thu là khoảng thời gian chuyển mùa nhẹ nhàng và dịu mát. Đây cũng là dịp lý tưởng để các nàng F5 tủ đồ và thử nghiệm những phong cách thời trang nữ tính, thanh lịch hơn. Trong đó, combo áo + chân váy luôn chiếm ưu thế tuyệt đối bởi sự mềm mại, cuốn hút và khả năng biến hóa linh hoạt cho nhiều hoàn cảnh.

Sau đây là 4 mẫu áo mùa thu đẹp bất bại khi kết hợp cùng chân váy, đồng thời là gợi ý hoàn hảo để bạn trở nên duyên dáng và thời thượng hơn mỗi ngày.

Áo blouse

Áo blouse từ lâu đã trở thành biểu tượng của phong cách nữ tính và yêu kiều. Với thiết kế nhẹ nhàng, điệu đà và đầy tinh tế, áo blouse là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu thích vẻ đẹp trang nhã.

Chị em nên chọn áo blouse màu trung tính như be, trắng ngà hoặc nâu sữa khi muốn tạo vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế. Nếu theo đuổi phong cách ngọt ngào, những chiếc blouse màu pastel như hồng phấn, xanh baby hay trắng tinh khôi sẽ là lựa chọn lý tưởng. Kết hợp cùng chân váy xòe hoặc chân váy midi, bạn sẽ có một outfit chuẩn nàng thơ mùa thu.

Áo len tăm

Không thể không nhắc đến áo len tăm bởi đây là một trong những item "hot hit" nhất mỗi độ thu về. Với chất liệu co giãn nhẹ, giữ ấm vừa phải mà vẫn thoải mái, áo len tăm là người bạn đồng hành lý tưởng trong tiết trời se lạnh.

Các nàng hãy chọn những chiếc áo len tăm ôm nhẹ kết hợp cùng chân váy chữ A hoặc chân váy dạ để tạo nên vẻ ngoài gọn gàng, tôn dáng. Set đồ này vừa trẻ trung, năng động lại vẫn giữ được nét mềm mại, nữ tính cần có.

Áo sơ mi

Không bao giờ lỗi mốt, áo sơ mi luôn là biểu tượng của sự thanh lịch, hiện đại. Khi kết hợp với chân váy, item tưởng chừng quá đỗi quen thuộc này lại tạo nên sự cuốn hút bất ngờ.

Với môi trường công sở, hãy chọn sơ mi trắng basic kết hợp cùng chân váy bút chì để tăng độ chuyên nghiệp. Còn nếu bạn muốn dạo phố nhẹ nhàng, sơ mi oversized đi cùng chân váy ngắn hoặc xếp ly là gợi ý đáng thử. Dù là phong cách nào, bạn cũng sẽ nổi bật với vẻ ngoài chỉn chu và tinh tế.

Áo thun mỏng dài tay

Thời điểm cuối thu, khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh rõ rệt, áo thun mỏng dài tay trở thành lựa chọn "cứu cánh" cho những ngày không biết mặc gì. Dù thiết kế đơn giản, item này vẫn giúp bạn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và nữ tính.

Bạn nên mix áo thun dài tay trơn màu với chân váy xếp ly hoặc chân váy maxi, sơ vin nhẹ để tôn dáng. Bạn có thể khoác thêm một chiếc áo blazer hoặc cardigan mỏng để tăng độ ấm áp và tạo thêm điểm nhấn cho set đồ.

Ảnh: Sưu tầm