Review Xịt giải cảm hạ sốt Novopetie: Hạ nhanh 0,4 độ và duy trì được lâu, mẹ nên "thủ" sẵn trong tủ thuốc gia đình

(Bài review của Phương Anh - 1 mẹ bỉm có con trai 2 tuổi ở Hà Nội)

Là một bà mẹ bỉm sữa, nên hiểu rõ mùa giao mùa với trẻ nhỏ căng thẳng thế nào. Trời sáng nắng chiều mưa, độ ẩm cao, cộng thêm nhiều dịch bệnh, bé nhà mình rất dễ bị sốt, cảm cúm, nghẹt mũi hay ho. Những lúc ấy, mình luôn muốn có một sản phẩm an toàn, tiện lợi, hiệu quả ngay lập tức để chăm sóc con.

Chuyện con ốm sốt là chuyện cực kỳ khó tránh, mẹ nào cũng hiểu điều đó nhưng hiểu thì hiểu chứ xót con thì mẹ nào không xót cơ chứ. Bản thân mình là 1 bà mẹ có phần hơi "overthinking" nên mình luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng cho bất kỳ trường hợp nào có thể xảy ra. Chính vì thế mà từ ngày sinh con, tủ thuốc nhà mình lúc nào cũng phải đảm bảo đầy đủ mới yên tâm được.

Sau khi tiêm phòng về con cũng hay hâm hấp sốt nhưng thường sẽ không sốt cao.

Các mẹ để ý mà xem, con ốm sốt cao thì chắc chắn là sẽ phải đi viện để tìm nguyên nhân rồi chứ không có chuyện ở nhà tự ra tiệm mua thuốc, tự chữa được, có biết con bị làm sao đâu mà mua. Thế nhưng các bé sốt nhẹ ở mức vẫn tỉnh táo, ăn tốt, chơi ngoan thì thường việc cần làm nhất là chúng ta sẽ cần phải theo dõi con.

Đợt vừa rồi, con mình dính cúm A. May mắn là trước đó bé đã được tiêm phòng đầy đủ, nên bệnh không nặng, không biến chứng nguy hiểm. Bé không sốt cao trên 38,5 độ, nên mẹ cũng không phải dùng thuốc hạ sốt.

Mắc cúm A nhưng vì đã tiêm phòng đủ nên chỉ khiến con khá mệt và sốt nhẹ.

Tuy nhiên, nhiệt độ cơ thể bé lúc nào cũng âm ấm khoảng 37.7 độ, khiến mình không yên tâm được. Đây chính là lúc Novopetie trở thành “vật bất ly thân”: xịt nhẹ nhàng, hỗ trợ bé thoải mái hơn, giảm lo lắng của mẹ và giúp theo dõi tình trạng cơ thể bé dễ dàng.

Xịt hạ sốt thì mình dùng cho con từ rất lâu rồi nhưng giờ mới có thời gian để review cho các mẹ. Xịt giải cảm hạ sốt Novopetie thật sự là sản phẩm mẹ nên có trong tủ thuốc nhà mình.

Review Xịt giải cảm hạ sốt Novopetie

Xịt hạ sốt này có 2 loại dành cho trẻ từ 1 tháng và loại cho trẻ từ 6 tháng, các mẹ nếu mua thì chú ý cái độ tuổi này nhé.

Cái này là dạng phun sương nên dùng khá là tiện, xịt trực tiếp vào vùng đầu, nách, chân tay của bé, với các vùng trán, gáy, cổ thì các mẹ xịt ra tay rồi xoa cho con để tránh con nghịch quay ngang quay ngửa lại không may dính vào mắt.

Sau khi xịt thì gần như nhiệt độ sẽ hạ xuống ngay lập tức, bản thân mình thấy thật ra nó không khác mấy với việc các mẹ lau mát cho con nhưng tiện hơn nhất là ban đêm các mẹ cũng cần nghỉ ngơi mà cứ phải giặt khăn lau cho con rất vất vả. Cái này chỉ việc với tay lên xịt cho con thôi.

Điểm cộng là thời gian hạ nhiệt sau khi xịt khá lâu, mình theo dõi được khoảng 20 phút sau khi xịt nhiệt độ của bé vẫn chưa tăng lại (đối với các cơn sốt dưới 38 độ), bé bớt mệt mỏi và cảm giác dễ chịu hơn rõ rệt.

Sau khi xịt nhiệt độ của con giảm khoảng 0,4 độ và duy trì được khá lâu.

Mùi hương của xịt hạ sốt này khá dễ chịu, dạng mùi tinh dầu khuynh diệp với mùi vỏ bưởi nên cảm giác tinh thần cũng dịu đi khá nhiều.

Dạng xịt tiện lợi cũng giúp mình thao tác nhanh chóng. Tất nhiên, cái này các mẹ chỉ nên dùng trong trường hợp con sốt nhẹ. Khi con sốt trên 38,5 độ thì cần phải sử dụng thuốc hạ sốt và tìm đến bác sĩ để tìm nguyên nhân khiến con bị sốt.

Ưu nhược điểm theo cảm nhận cá nhân

Tiêu chí Ưu điểm Nhược điểm Hiệu quả Hạ sốt nhanh, thời gian hạ nhiên khá dài, bé bớt mệt mỏi, ngủ ngon Chỉ hỗ trợ giảm triệu chứng cảm cúm nhẹ, không thay thế thuốc đặc trị khi sốt cao hoặc bệnh nặng An toàn Thành phần dịu nhẹ, phù hợp trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ Cảnh giác vì khi xịt dễ xịt vào mắt, miệng của trẻ Tiện lợi Dạng xịt, thao tác nhanh, không cần pha chế

Khả năng tiếp cận

Chưa phổ biến, rất ít tiệm thuốc bán sẵn

Trong mùa giao mùa và dịch bệnh, Novopetie thực sự là “vật bất ly thân” trong tủ thuốc. Nó giúp bé thoải mái hơn ngay cả khi sốt thấp hay cơ thể âm ấm, đồng thời mang lại sự yên tâm cho mẹ. Tuy nhiên, các mẹ lưu ý rằng Novopetie không thay thế thuốc đặc trị khi bé sốt cao hoặc mắc các bệnh nghiêm trọng, và luôn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.

Kết luận

Với mình, xịt hạ sốt là sản phẩm cần thiết cho những gia đình có trẻ nhỏ trong thời điểm giao mùa. Tiện lợi, an toàn và hiệu quả, sản phẩm giúp bé thoải mái, mẹ bớt lo, đồng thời chuẩn bị tốt cho mọi tình huống sốt hay cảm cúm của trẻ. Một sự đầu tư đáng giá trong tủ thuốc mẹ bỉm.