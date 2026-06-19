Ren kiểu Pháp: Xu hướng khiến mùa hè trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết

Có những xu hướng thời trang đến rồi đi rất nhanh, nhưng ren dường như là ngoại lệ. Chất liệu này chưa bao giờ thực sự biến mất khỏi tủ đồ của những cô gái yêu phong cách thanh lịch, nữ tính.

Nhìn vào những outfit đang được các fashion blogger yêu thích, có thể thấy ren xuất hiện ở khắp nơi: từ váy hai dây, chân váy midi, quần short lụa cho đến những đường viền nhỏ xinh nơi cổ áo hay gấu váy. Chính những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ ấy lại tạo nên điểm nhấn khiến tổng thể trở nên mềm mại và cuốn hút hơn hẳn.

Điều làm nên sức hút của ren kiểu Pháp nằm ở sự cân bằng giữa nét nữ tính và vẻ sang trọng không phô trương. Một chiếc váy lụa màu kem điểm ren ở viền ngực có thể khiến người mặc trông như vừa bước ra từ một kỳ nghỉ ở miền Nam nước Pháp. Không cần quá nhiều phụ kiện hay màu sắc nổi bật, bản thân chất liệu ren đã đủ tạo nên cảm giác tinh tế và có chiều sâu cho trang phục.

Xu hướng ren năm nay cũng dễ mặc hơn nhiều so với những gì chúng ta thường nghĩ. Nếu trước đây ren thường gắn với các thiết kế dự tiệc hoặc phong cách cổ điển, thì giờ đây nó được kết hợp cùng những món đồ rất đời thường. Một chiếc áo hai dây ren đi cùng quần jeans trắng, chân váy ren phối sandal bệt hay quần short lụa viền ren mặc cùng áo len mỏng đều mang đến vẻ ngoài vừa thời trang vừa thư thái.

Đặc biệt, những gam màu trung tính như trắng ngà, kem, be hay champagne đang là "bạn đồng hành" hoàn hảo của ren. Chúng giúp tôn lên vẻ đẹp mềm mại của chất liệu này, đồng thời tạo cảm giác đắt tiền theo đúng tinh thần quiet luxury mà nhiều phụ nữ hiện đại theo đuổi.

Một điểm cộng khác là ren có khả năng khiến trang phục trở nên nổi bật mà không cần đến logo hay họa tiết cầu kỳ. Chỉ cần một chiếc váy hai dây viền ren, thêm đôi giày búp bê hoặc sandal quai mảnh cùng vài món trang sức tối giản, bạn đã có ngay một outfit vừa lãng mạn vừa sang trọng cho những buổi cà phê cuối tuần, kỳ nghỉ biển hay những buổi hẹn hò mùa hè.

Có lẽ vì thế mà ren luôn giữ được vị trí riêng trong thế giới thời trang. Nó không chạy theo xu hướng, nhưng mỗi lần trở lại đều khiến người ta phải rung động. Và mùa hè này, nếu muốn làm mới phong cách theo hướng nữ tính, thanh lịch mà vẫn thời thượng, hãy thử bắt đầu từ một món đồ ren. Đôi khi, chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ khiến cả set đồ trở nên cuốn hút hơn rất nhiều.

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