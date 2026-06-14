Quiet luxury mùa hè: Vì sao phụ nữ Pháp luôn dành chỗ cho áo tank top trong tủ đồ?

Có một điều thú vị là khi nhìn vào tủ đồ mùa hè của phụ nữ Pháp, bạn sẽ hiếm khi bắt gặp những món đồ quá cầu kỳ. Thay vào đó là những thiết kế tối giản, dễ mặc nhưng luôn mang lại cảm giác thanh lịch và thời thượng. Và trong số đó, áo tank top chính là món đồ được yêu thích bậc nhất.

Chỉ là một chiếc áo sát nách đơn sắc, không bèo nhún, không họa tiết nổi bật, nhưng lại có khả năng biến hóa đáng kinh ngạc. Đây cũng là lý do vì sao mỗi mùa hè đến, tank top luôn xuất hiện dày đặc trên đường phố Paris, trong những chuyến nghỉ dưỡng bên biển hay thậm chí cả ở môi trường công sở.

Với những ngày cần sự thoải mái, một chiếc tank top trắng kết hợp quần linen ống rộng là đủ để tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng, mát mẻ nhưng vẫn rất có gu. Bộ đôi trắng - trắng hoặc đen - trắng luôn mang đến cảm giác tinh tế, sạch sẽ và đặc biệt phù hợp với những ngày hè oi nóng.

Nếu muốn diện đi làm, phụ nữ Pháp thường phối tank top cùng chân váy midi hoặc quần âu cạp cao. Sự kết hợp này vừa giữ được nét nữ tính, chuyên nghiệp, vừa tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều so với áo sơ mi truyền thống. Chỉ cần thêm một đôi giày mũi nhọn hoặc sandal tối giản là đã có ngay diện mạo thanh lịch đúng chất "French Chic".

Trong những chuyến du lịch, tank top lại trở thành món đồ lý tưởng để tạo nên vẻ đẹp thư giãn đặc trưng. Một chiếc áo hai dây màu đen đi cùng quần trắng rộng, mũ cói và túi đan là công thức được rất nhiều cô gái Pháp yêu thích. Cách phối đồ này không chỉ giúp cơ thể thoải mái trong thời tiết nóng bức mà còn mang đến cảm giác sang trọng một cách tự nhiên.

Điều làm nên sức hút của tank top không nằm ở thiết kế cầu kỳ mà ở khả năng làm nổi bật vóc dáng và phong thái người mặc. Khi kết hợp với những gam màu trung tính như trắng, đen, be, xanh navy hay nâu nhạt, chiếc áo đơn giản này lập tức mang hơi thở của phong cách "quiet luxury" – sang trọng nhưng không phô trương.

Có lẽ đó cũng là lý do vì sao phụ nữ Pháp luôn trung thành với món đồ này suốt nhiều thập kỷ. Giữa vô vàn xu hướng đến rồi đi, một chiếc tank top vừa vặn, chất liệu đẹp vẫn luôn là lựa chọn an toàn nhưng chưa bao giờ nhàm chán.

Mùa hè này, nếu muốn mặc đẹp theo cách nhẹ nhàng, không gắng gượng mà vẫn cuốn hút, hãy thử bắt đầu từ món đồ cơ bản nhất trong tủ quần áo: một chiếc áo tank top đơn giản như các cô gái Pháp vẫn đang mặc mỗi ngày.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: Tharo Clothing

Nơi mua: Zara