Từng là biểu tượng thời trang những năm 2000, kiểu quần này đang được các quý cô sành mặc lăng xê trở lại

Sau quần ống loe, chân váy bubble hay giày ballet, mùa hè 2026 chứng kiến sự tái xuất của một kiểu quần quen thuộc với thế hệ 8X, 9X đời đầu: quần lửng ống ôm .

Dài đến giữa bắp chân, ôm sát phần chân và từng là món đồ được yêu thích vào những năm 2000, quần lửng ống ôm đã có một thời gian dài vắng bóng khỏi các bảng xu hướng. Thế nhưng năm nay, kiểu quần này bất ngờ xuất hiện dày đặc trên Instagram, TikTok và các nền tảng thời trang, được hàng loạt fashion blogger lăng xê theo cách hoàn toàn mới.

Vì sao quần lửng ống ôm lại hot trở lại?

Điểm khác biệt của đợt trở lại này nằm ở cách phối đồ hiện đại hơn rất nhiều so với trước đây. Nếu quần lửng ống ôm của những năm 2000 thường gắn liền với áo thun bó sát và những gam màu nổi bật, phiên bản 2026 lại đi theo hướng tối giản, thanh lịch và mang hơi thở "quiet luxury".

Chỉ cần nhìn những outfit trong ảnh là có thể thấy rõ điều đó. Bảng màu chủ đạo xoay quanh đen, trắng và xám – những gam màu kinh điển luôn tạo cảm giác sang trọng. Không cần họa tiết cầu kỳ hay logo nổi bật, tổng thể vẫn toát lên vẻ thời thượng rất riêng.

Đây cũng là lý do nhiều người gọi quần lửng ống ôm là món đồ dành cho những cô gái yêu thích phong cách tối giản. Nó không gây ấn tượng bằng sự phô trương mà bằng khả năng tạo nên vẻ ngoài tinh tế từ những món đồ cơ bản nhất.

Công thức mặc đẹp với quần lửng ống ôm

Một trong những cách phối được yêu thích nhất hiện nay là kết hợp quần lửng ống ôm màu đen với áo trắng. Công thức trắng – đen kinh điển giúp tổng thể trông gọn gàng và hiện đại hơn. Một chiếc áo tank top trắng, áo thun ôm hoặc áo xuyên thấu nhẹ kết hợp cùng quần lửng ống ôm màu đen là đủ để tạo nên outfit vừa thanh lịch vừa cá tính.

Đối với những cô nàng yêu thích phong cách tối giản kiểu châu Âu, đây gần như là công thức không thể thất bại.

Ngoài ra, blazer cũng là món đồ được các fashionista ưu ái khi diện cùng kiểu quần này. Sự kết hợp giữa quần lửng ống ôm và áo blazer tạo nên vẻ ngoài vừa quyền lực vừa thời trang, rất phù hợp cho những ngày cần ăn mặc chỉn chu nhưng vẫn muốn thoải mái.

Muốn sang hơn, hãy chọn đúng đôi giày

Nếu có một bí quyết giúp quần lửng ống ôm trở nên thời thượng hơn, đó chính là lựa chọn giày phù hợp. Những đôi mule mũi nhọn, sandal quai mảnh, kitten heels hoặc giày bệt tối giản đều là lựa chọn hoàn hảo. Chúng giúp phần cổ chân trông thanh thoát hơn, đồng thời tăng thêm cảm giác thanh lịch cho tổng thể.

Ngược lại, những đôi sneaker quá hầm hố hoặc giày cổ cao thường khiến bộ trang phục trở nên nặng nề và làm mất đi nét tinh tế vốn có.

Quần lửng ống ôm có thực sự khó mặc?

Đây có lẽ là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn nhất. Thực tế, quần lửng ống ôm không phải kiểu quần "dễ tính" như quần jeans ống rộng hay quần suông. Chiều dài ngang bắp chân có thể khiến đôi chân trông ngắn hơn nếu phối đồ không khéo.

Tuy nhiên, chỉ cần lưu ý một vài nguyên tắc đơn giản, bạn hoàn toàn có thể chinh phục xu hướng này.

Hãy ưu tiên các thiết kế cạp cao để tạo hiệu ứng kéo dài chân. Kết hợp cùng áo ngắn hoặc sơ vin gọn gàng để tỷ lệ cơ thể trở nên cân đối hơn. Đồng thời lựa chọn giày mũi nhọn hoặc giày có màu gần với màu da để tạo cảm giác thanh thoát.

Xu hướng dành cho những cô gái thích sự mới mẻ

Giữa thời điểm quần jeans ống rộng hay quần suông đã trở nên quá quen thuộc, quần lửng ống ôm mang đến một làn gió mới: vừa mang chút hoài niệm của thời trang thập niên 2000, vừa đủ hiện đại để xuất hiện trong những bản phối mang tinh thần "giàu ngầm" đang được yêu thích hiện nay.

Có thể đây chưa phải kiểu quần dành cho tất cả mọi người. Nhưng nếu bạn đang muốn làm mới phong cách mùa hè của mình, quần lửng ống ôm chắc chắn là một xu hướng đáng để thử trong năm 2026. Biết đâu, món đồ từng bị xem là lỗi thời này lại trở thành item yêu thích nhất trong tủ đồ của bạn.

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