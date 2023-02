Quý cô kể chuyện bỏ Gym sang Pilates: Từ tình cờ và "nghiện" lúc nào không hay

Pilates là bộ môn thể thao được phát triển bởi Joseph Pilates (sinh năm 1880) tại Đức. Năm 1926, Joseph Pilates cùng vợ dời nước Đức đến New York và lập phòng tập ở đó.

Trong vài năm trở lại đây, Pilates trở thành xu hướng được nhiều chị em quan tâm, từ hội idol Hàn Quốc cho tới Việt Nam, bộ môn này ngày càng được các chị em lựa chọn. Cũng chính bởi bộ môn mới, phòng tập nhìn hiện đại cùng các thiết bị máy móc hay ho, lại càng khiến không ít chị em tò mò, và muốn thử sức. Một số người chuyển từ Gym sang Pilates, và nhân vật của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, cùng trò chuyện với Lê Hương để xem vì sao cô lại quyết định chọn Pilates và gắn bó lâu dài với môn thể thao này nhé.

Lê Hương - 33 tuổi Công việc: Kinh doanh

Bạn có thể cho biết, bản thân đã theo bộ môn này được bao nhiêu năm không? Lý do nào khiến bạn lựa chọn tập bộ môn này?

Mình bắt đầu Pilates từ 2020, khi đó bộ môn này còn khá mới ở Việt Nam. Mình biết đến bộ môn này cũng rất tình cờ thôi, thấy 1 chị bạn đăng ảnh tập, thế là cũng đăng ký học thử và "nghiện" đến tận bây giờ luôn.

Nhiều chị em cho rằng bộ môn này chi phí cao, học lại giống Yoga nên hơi chán. Bạn thấy bộ môn này thế nào?

Thời điểm mình tập là rất ít người biết đến Pilates. Trước đó mình có tập gym, nhưng sau 1 thời gian tập gym, mình thấy hơi nặng so sức, đầu gối yếu nên mình rất sợ nâng tạ, cuối cùng phải tìm tập bộ môn khác.

Yoga mình cũng đã từng tập , nhưng không hứng thú lắm vì nó hơi nhàm chán so với tính cách của, bên cạnh đó yoga có nhiều động tác cần độ dẻo, trong khi người mình lại không được dẻo, và khi tập Pilates mình thấy bản thân thật may mắn khi tìm được "chân ái". Thời điểm mình tập là lớp 1:4, so với phí tập gym PT thì rẻ bằng 1 nửa mà vẫn có HLV sát sao, tập Pilates không đắt, bộ môn này chỉ đắt khi tập 1:1 thôi.

Lần đầu tiên học bạn có cảm thấy yêu thích luôn không hay càng về sau càng thấy yêu thích? Hiện tại mỗi tháng bạn cần chi trả bao nhiêu tiền cho bộ môn này và bạn thấy có xứng đáng không?

Lần đầu tập thì mình thấy bộ môn này có ưu điểm là vừa sức, không bị nặng quá, tập với máy thì đỡ chán hơn là tập không sử dụng máy. Sau càng tập càng nghiện, sau mỗi buổi tập đều thấy rất sảng khoái, mà hiệu quả về sức khỏe và vóc dáng đều được cải thiện rõ rệt khi tập đủ lâu. Mình học đều đặn 2-3 buổi/ tuần, thời gian trước thì 3-4 buổi/ tuần. Tính ra 1 tháng hết khoảng 2,5 triệu cho một body như bây giờ thì mình thấy rất xứng đáng.

Sau một khoảng thời gian học Pilates, bạn cảm thấy được những lợi ích nào mà bộ môn này mang lại cho bản thân?

Mình bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt của Pilates sau 2 tháng tập liên tục, tất nhiên là phải chăm. Về chế độ ăn uống, dù không tập nhưng mình vẫn luôn theo chế độ ăn khá healthy, hạn chế các đồ ăn nhanh, đồ ngọt. Có 5 điều mình cảm thấy cải thiện rõ nhất từ Pilates:

- Nhóm cơ cốt lõi nâng đỡ toàn bộ cơ thể khỏe hơn hẳn, mình có thể kiểm soát vùng cơ bụng của mình rất tốt, mà trước đó thì hầu như không làm được.

- Ngày trước PT cũ bên gym đã từng nói với mình rằng, hông của mình nhỏ, không thể to ra 2 bên được, chỉ có thể to ra sau, do cơ địa như vậy, nhưng giờ đây Pilates đã giúp vùng hông của mình nở sang 2 bên, được dù không quá nhiều, vòng 3 từ 86 lên 91 là cũng khá ổn đấy chứ, với mình như vậy là rất cải thiện rồi.

- Cách thở trong khi tập của Pilates giúp hơi thở của mình khỏe hơn hẳn, đỡ hụt hơi.

- Bộ môn Pilates tập khá toàn diện các nhóm cơ, những nhóm cơ mà các bộ môn khác ít tập tới thì Pilates tập đều, như cơ đùi trong, khớp háng, rất phù hợp với dân văn phòng ngồi nhiều.

- Khi tập bộ môn này đều và trong một thời gian dài, mình thấy người vào form và giữ form tốt. Dù có đợt cách ly nghỉ cả tháng, hay Tết nghỉ 2 tuần ăn đủ thứ, người mình vẫn giữ được form chứ không "phồng lên xẹp xuống" nhanh như trước. Khi nào mình muốn eo nhỏ, thì chỉ cần tăng cường tập liên tục 3-4 buổi/ tuần là ổn. Nhưng điều này chỉ có thể đạt được khi bạn tập đủ lâu và người đã vào form thôi nhé, còn nếu đang gặp tình trạng thừa cân béo phì thì cần phải điều chỉnh cả chế độ ăn và tập theo hướng dẫn của HLV.

Theo bạn, với các chị em muốn giảm cân nhanh thì đây có phải là bộ môn thích hợp không?

Giảm cân nói chung thì 70% là chế độ ăn, tập chỉ hỗ trợ 30% thôi. Pilates có thể không gọt dáng nhanh, nhưng lại bền, giữ được kết quả lâu, và tạo cảm giác thoải mái khi tập, tất nhiên cũng "lè lưỡi" đấy nhưng nó vẫn vừa sức chứ không bị ép quá.

Mấy động tác treo người, nhìn tưởng nhẹ nhàng nhưng cũng khá khó, phải đủ khỏe mới lên dáng được. Nên dù có giảm cân hay không, thì tập luyện đều đặn mới duy trì được năng lượng và vóc dáng mãi mãi. Chứ không ai đẹp rồi là ngừng chăm sóc bản thân, mà vẫn đẹp mãi cả.

Là phụ nữ, ngoài giữ gìn vóc dáng thì da dẻ cũng rất quan trọng. Vậy chị có thể chia sẻ một vài bí quyết chăm sóc da của mình được không?

Bí quyết chăm sóc da thì nhiều, nhưng cách đẹp từ gốc vẫn là uống trong bôi ngoài, vì nội tiết phụ nữ có tốt, da dẻ mới căng bóng. Bản thân mình thấy, giấc ngủ sâu rất quan trọng, mình hay đi ngủ sớm, và dậy sớm, thay đổi thói quen cú đêm cũng khó nhưng rất đáng.

Chỉ cần các bạn ngủ đủ, ngủ sớm, uống trong bôi ngoài đầy đủ, thì không cần phải mỹ phẩm đắt tiền hay đi spa liên tục, mà da vẫn đẹp và căng bóng. Thú thật là 3 năm nay mình không đi spa, chỉ tự chăm sóc mình thôi, một phần vì công việc bận, phần vì có trợ thủ đắc lực là saffron - thần dược trẻ hóa làn da cả trong lẫn ngoài nên cũng tự hào là mỗi năm đều thấy mình trẻ ra.

Thêm một bí quyết nữa đó là chăm thể thao cũng giúp trẻ lâu nữa. Vậy nên, mình vẫn luôn chia sẻ công thức để đẹp tự nhiên và trẻ lâu mà chị theo đuổi nhiều năm nay: chế độ sinh hoạt khoa học + ăn uống healthy + chăm chỉ luyện tập + saffron mật ong đều đặn. Nếu không dùng saffron, các chị em có thể dùng loại thực phẩm chức năng nào mà mọi người thấy hợp là được.

Những điều đơn giản đôi khi lại vô cùng hiệu quả nếu chúng ta kiên trì, bởi vì phụ nữ sinh ra vốn đã đẹp rồi, chỉ là chúng ta chăm sóc, nâng niu, đầu tư cho chính mình để trở nên đẹp hơn mà thôi. Chúc các chị em luôn khỏe, xinh, và hãy thử Pilates ngay nhé.

