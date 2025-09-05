10 set đồ mùa thu đẹp hoàn hảo dành cho phụ nữ trên 40 tuổi

Mùa thu là khoảng thời gian tuyệt vời để phái đẹp biến hóa với nhiều phong cách khác nhau. Dẫu vậy, để tiết kiệm thời gian và dễ dàng nâng tầm phong cách, các quý cô nên tham khảo sẵn một số công thức diện đồ chuẩn mốt, không chỉ trẻ trung mà còn thanh lịch.

Đối với phụ nữ trên 40 tuổi, 10 set đồ mùa thu sau đây rất đáng ghim để mặc đẹp mỗi ngày:

Tím lavender là tông màu rất xinh tươi, ngọt ngào nhưng vẫn có độ nhã nhặn. Vì vậy, trang phục mang tông màu này phù hợp với phụ nữ trên 40 tuổi. Áo hai dây len mỏng và chân váy dài vải thô đã tạo nên bộ trang phục đậm chất nữ tính, hợp xu hướng. Ngay cả khi tô điểm áo len quàng vai xuyệt tông, tổng thể bộ cánh cũng không tạo cảm giác rối mắt.

Áo sơ mi màu be là lựa chọn đáng lưu tâm trong mùa thu. Mẫu áo này vừa có sự trẻ trung, vừa ghi điểm trang nhã, thanh lịch. Áo sơ mi màu be ăn nhập hoàn hảo với quần trắng để tạo nên bộ đồ tươi sáng, trẻ xinh. Trong khi đó, thắt lưng và túi xách màu nâu đã nâng tầm vẻ sang trọng cho cả set trang phục.

Trang phục hai dây vẫn phù hợp với thời tiết mùa thu chưa quá lạnh. Set váy hai dây mang tông màu đen rất dễ mặc, giúp người diện có vẻ ngoài sang trọng, và còn toát lên sự phóng khoáng, trẻ trung. Kiểu tóc buộc nửa messy phù hợp với set váy, giúp tăng độ nữ tính, bay bổng. Một đôi khuyên tai tròn, ánh vàng là đủ sức tạo điểm nhấn long lanh cho tổng thể trang phục.

Đừng bỏ qua những set đồ layer khi bước sang thu. Quý cô trên 40 tuổi hãy tham khảo cách diện đồ layer không chỉ thanh lịch mà còn trẻ trung trên đây. Trong khi áo sơ mi màu đen thanh lịch thì quần short lại trẻ trung, năng động. Áo tank top thắp sáng bộ cánh mà vẫn đảm bảo sự hài hòa. Phụ kiện vàng là không thể thiếu để nâng tầm bộ trang phục.

Để trông thật nữ tính, sang trọng khi mặc áo tank top trắng, chị em nên tham khảo bộ đồ trên. Công thức áo tank top trắng và chân váy dài gây ấn tượng ở sự nữ tính nhưng không kém phần sang trọng, tinh tế. Tổng thể trang phục càng thêm đẹp mắt nhờ thao tác sơ vin, chiếc thắt lưng da.

Các nàng vẫn có thể mặc quần short thường xuyên trong mùa thu. Một trong những công thức không nên bỏ qua chính là quần denim short kết hợp với áo blouse trắng. Cách phối đồ này không chỉ nữ tính, mà còn ghi trọn điểm trẻ trung, năng động.

Công thức áo gile và quần âu đồng bộ ghi trọn điểm sang trọng, thanh lịch. Dù mang tông màu tối, bộ cánh vẫn toát lên sự trẻ trung, hiện đại. Đôi giày màu vàng be thắp sáng outfit nhưng không hề lệch pha với độ tinh tế, trang nhã.

Outfit trên vừa có sự nữ tính, vừa có nét bụi bặm. Bộ trang phục trên rất phù hợp với không khí dịu dàng của mùa thu. Để hoàn thiện outfit thật thoải mái, một đôi giày búp bê đế bệt là mảnh ghép hoàn hảo. Quý cô trên 40 tuổi có thể áp dụng những kiểu tóc như tóc buộc thấp, tóc búi messy hay tóc tết ngọt ngào để vẻ ngoài càng thêm cuốn hút.

Áo polo siêu hợp với mùa thu. Mẫu áo này vừa có sự thanh lịch, vừa hack tuổi hiệu quả. Bằng cách kết hợp áo polo màu trắng với quần âu xám, quý cô trên 40 tuổi có được bộ cánh đơn giản mà thời thượng. Các món đồ như thắt lưng da, túi xách màu đen, sandal đế bệt giúp người mặc ghi trọn điểm phong cách.

Phụ nữ trên 40 tuổi sẽ có outfit rất độc đáo, thời thượng khi kết hợp quần lửng với áo sơ mi trắng. Những món đồ như áo len quàng vai, giày loafer, tất cao cổ, túi xách màu nâu tạo điểm nhấn sang trọng, đảm bảo sự hài hòa cho tổng thể bộ cánh.

