Thực tế, những cô nàng mặc đẹp không nhất thiết phải sở hữu quá nhiều quần áo. Bí quyết của họ nằm ở việc xây dựng những công thức phối đồ đơn giản, dễ áp dụng nhưng vẫn tạo được dấu ấn riêng. Nếu bạn đang muốn làm mới phong cách công sở của mình, hãy tham khảo ngay 5 gợi ý trang phục dưới đây cho cả tuần làm việc.

Phụ nữ Pháp đi làm có gì hay? 5 outfit công sở tối giản mà khí chất ngút ngàn

Thứ Hai: Bắt đầu tuần mới với sơ mi trắng quyền lực

Những cuộc họp đầu tuần luôn đòi hỏi sự chuyên nghiệp và chỉn chu. Đây là lúc chiếc áo sơ mi trắng phát huy tối đa sức mạnh của mình. Thay vì kiểu sơ mi truyền thống quá nghiêm túc, hãy ưu tiên những thiết kế có phần cổ áo nhỏ nhắn hoặc tay áo cách điệu nhẹ để tạo điểm nhấn. Khi kết hợp cùng quần âu dáng đứng, tổng thể sẽ trở nên gọn gàng, thanh lịch và mang đến cảm giác tự tin hơn khi xuất hiện trước đồng nghiệp hay đối tác.

Một set đồ đơn giản nhưng đủ để giúp bạn khởi động tuần mới với phong thái chuyên nghiệp và đầy năng lượng.

Thứ Ba: Thanh lịch nhưng vẫn thân thiện khi gặp khách hàng

Khi công việc bắt đầu vào guồng, lịch họp và những buổi gặp gỡ đối tác cũng xuất hiện nhiều hơn. Lúc này, một chiếc áo sơ mi kẻ caro tông màu trung tính sẽ là lựa chọn lý tưởng.

Họa tiết caro đen trắng mang lại cảm giác trí thức, hiện đại nhưng không quá cứng nhắc. Chỉ cần xắn nhẹ tay áo, cài khuy gọn gàng và phối cùng quần tối màu, bạn đã có ngay diện mạo vừa thân thiện vừa chuyên nghiệp.

Hoàn thiện outfit bằng một đôi sneaker trắng hoặc giày bệt thoải mái cùng chiếc thắt lưng đen tối giản, tổng thể sẽ trở nên hài hòa và dễ tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thứ Tư: Ưu tiên sự thoải mái trong ngày bận rộn nhất tuần

Giữa tuần thường là thời điểm công việc chồng chất nhất. Vì vậy, những chất liệu nhẹ, thoáng khí và dễ chịu luôn được ưu tiên hàng đầu. Một set đồ linen hoặc tencel với họa tiết sọc nhỏ là lựa chọn đáng cân nhắc. Chất liệu mềm mại giúp cơ thể luôn thoải mái suốt nhiều giờ làm việc, trong khi họa tiết kẻ sọc lại mang đến cảm giác gọn gàng, thông minh và tinh tế.

Không cần quá cầu kỳ, chỉ một bộ trang phục tối giản nhưng vừa vặn cũng đủ giúp bạn duy trì hình ảnh chuyên nghiệp dù lịch làm việc kín đặc.

Thứ Năm: Nâng tầm phong cách với khăn lụa kiểu Pháp

Khi khối lượng công việc dần đi đến giai đoạn tổng kết, đây cũng là lúc nhiều người muốn làm mới hình ảnh của mình một chút. Một chiếc áo khoác mỏng dáng tối giản khoác ngoài áo hai dây hoặc áo tank top sẽ tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, hiện đại. Kết hợp cùng quần phồng hoặc quần ống rộng có chi tiết xếp ly, outfit vừa giữ được sự trẻ trung vừa mang nét phóng khoáng đặc trưng của phong cách Pháp.

Điểm nhấn đắt giá nhất chính là chiếc khăn lụa buộc cổ. Chỉ một chi tiết nhỏ nhưng có thể khiến cả bộ trang phục trở nên sang trọng hơn hẳn, phù hợp từ văn phòng đến những buổi họp bán chính thức.

Thứ Sáu: Chuyển từ công sở sang hẹn hò sau giờ làm

Thứ Sáu luôn mang một tinh thần khác biệt. Sau một tuần làm việc chăm chỉ, nhiều người thường có kế hoạch gặp gỡ bạn bè hoặc tham gia những buổi hẹn nhẹ nhàng sau giờ làm.

Một chiếc áo sơ mi đen chất liệu lụa bóng nhẹ sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho ngày cuối tuần. Thiết kế mềm mại giúp vẻ ngoài trở nên nữ tính và cuốn hút hơn nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch cần thiết nơi công sở.

Kết hợp cùng chân váy bút chì, tổng thể vừa tôn dáng vừa mang lại cảm giác sang trọng. Đây là kiểu trang phục có thể đồng hành cùng bạn từ văn phòng đến những buổi cà phê, ăn tối mà không cần thay đồ.

Chỉ cần xây dựng sẵn công thức phối đồ cho từng ngày trong tuần, việc mặc đẹp đi làm sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Và đôi khi, cảm giác tự tin khi diện một bộ đồ phù hợp chính là nguồn năng lượng tích cực giúp bạn bắt đầu mỗi ngày hiệu quả hơn.