5 lọ nước tẩy trang "made in Vietnam" làm sạch sâu mà không gây khô da, rất hợp với nàng công sở

Với dân văn phòng, việc tiếp xúc liên tục với điều hòa, bụi mịn từ môi trường đô thị và ánh sáng xanh từ màn hình máy tính khiến làn da dễ trở nên xỉn màu, thiếu sức sống. Chưa kể, nhiều chị em còn sử dụng kem chống nắng, cushion hoặc lớp trang điểm nhẹ mỗi ngày, khiến việc làm sạch cuối ngày trở thành bước không thể bỏ qua. Tuy nhiên, không phải loại nước tẩy trang nào cũng phù hợp để sử dụng hàng ngày. Nhiều sản phẩm có khả năng làm sạch mạnh nhưng lại khiến da khô căng sau khi dùng, đặc biệt với những người thường xuyên ngồi điều hòa hoặc sở hữu làn da nhạy cảm.

Nếu đang tìm kiếm những sản phẩm vừa làm sạch hiệu quả vừa giữ được độ ẩm tự nhiên của da, các thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam hiện nay có khá nhiều lựa chọn đáng chú ý. Dưới đây là 5 lọ nước tẩy trang "made in Vietnam" được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích nhờ khả năng làm sạch dịu nhẹ nhưng vẫn hiệu quả.

1. Soothing Polluclear Micellar Water Emmié by HappySkin

Emmié by HappySkin là thương hiệu quen thuộc với những người yêu skincare tại Việt Nam. Dòng Soothing Polluclear Micellar Water được phát triển với mục tiêu làm sạch không chỉ lớp trang điểm mà còn cả bụi mịn và các tác nhân ô nhiễm thường gặp trong môi trường đô thị. Điểm nổi bật của sản phẩm là công nghệ micellar giúp hút sạch dầu thừa, kem chống nắng và cặn bẩn mà không cần chà xát quá mạnh. Công thức còn được bổ sung các thành phần làm dịu da, giúp giảm cảm giác khô căng sau khi sử dụng. Đối với những người thường xuyên di chuyển ngoài đường hoặc làm việc trong môi trường nhiều khói bụi, đây là sản phẩm khá phù hợp để sử dụng hàng ngày.

Nơi mua: Emmié

2. Nước Tẩy Trang Sen Hậu Giang Cocoon

Cocoon là một trong những thương hiệu mỹ phẩm thuần chay nổi bật của Việt Nam và dòng nước tẩy trang Sen Hậu Giang cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dùng. Sản phẩm được thiết kế dành cho cả những làn da nhạy cảm với khả năng làm sạch bụi siêu mịn PM1.0 - một trong những tác nhân gây xỉn màu và lão hóa da sớm. Công thức chứa prebiotics giúp hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh trên da, từ đó giảm nguy cơ kích ứng khi sử dụng thường xuyên. Kết cấu nước lỏng nhẹ, không gây nhờn rít và gần như không để lại cảm giác khô căng sau khi lau. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho những người thường xuyên ngồi điều hòa hoặc có làn da dễ kích ứng.

Nơi mua: Cocoon

3. Nước Tẩy Trang Và Làm Sạch Sâu Cỏ Mềm

Cỏ Mềm vốn nổi tiếng với các sản phẩm thiên nhiên lành tính và dòng nước tẩy trang này cũng không ngoại lệ. Sản phẩm được thiết kế hướng đến nhiều nhóm da khác nhau, từ da dầu, da khô đến da nhạy cảm hoặc da dễ nổi mụn. Khả năng làm sạch khá tốt đối với kem chống nắng, lớp nền nhẹ và bụi bẩn tích tụ sau một ngày dài làm việc. Điều được nhiều người yêu thích là cảm giác mềm da sau khi sử dụng. Thay vì mang lại cảm giác "sạch kin kít", sản phẩm vẫn giữ được độ ẩm nhất định, giúp da không bị căng rát. Đây là ưu điểm đáng giá với những người phải làm việc trong môi trường máy lạnh nhiều giờ liên tục.

Nơi mua: Cỏ Mềm

4. Nước Tẩy Trang Cúc Và Mật Ong Zakka Naturals

Nếu sở hữu làn da nhạy cảm và thường e ngại các sản phẩm làm sạch mạnh, nước tẩy trang Cúc và Mật Ong của Zakka Naturals là lựa chọn khá phù hợp. Sự kết hợp giữa chiết xuất hoa cúc và mật ong giúp hỗ trợ làm dịu da trong quá trình làm sạch. Nhờ đó, sản phẩm có thể loại bỏ bụi bẩn và lớp kem chống nắng hằng ngày mà vẫn mang lại cảm giác dễ chịu. Đặc biệt, sản phẩm không gây cay mắt quá nhiều khi sử dụng quanh vùng mắt và môi. Với những người chỉ trang điểm nhẹ hoặc chủ yếu dùng kem chống nắng mỗi ngày, đây là sản phẩm đủ đáp ứng nhu cầu làm sạch cơ bản mà vẫn giữ được sự dịu nhẹ cho làn da.

Nơi mua: Zakka Naturals

5. Nước Tẩy Trang Hoa Đậu Biếc Herbario

Herbario là thương hiệu mỹ phẩm Việt được nhiều người biết đến nhờ các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên. Dòng nước tẩy trang Hoa Đậu Biếc gây ấn tượng bởi khả năng kết hợp giữa làm sạch và chăm sóc da. Chiết xuất hoa đậu biếc vốn nổi tiếng nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp hỗ trợ bảo vệ da trước các tác nhân gây lão hóa từ môi trường. Bên cạnh đó, sản phẩm còn mang lại khả năng cấp ẩm khá tốt, giúp làn da mềm mại hơn sau khi làm sạch. Kết cấu mỏng nhẹ, dễ sử dụng và phù hợp với những người yêu thích mỹ phẩm thuần chay. Đây cũng là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn tìm một sản phẩm tẩy trang dịu nhẹ để sử dụng lâu dài.

Nơi mua: Herbario

Nhiều người thường đánh giá nước tẩy trang chỉ dựa trên khả năng loại bỏ lớp trang điểm. Tuy nhiên, với nhịp sống hiện đại, một sản phẩm tốt còn cần giúp bảo vệ hàng rào da, duy trì độ ẩm và hạn chế tình trạng kích ứng. 5 sản phẩm "made in Vietnam" kể trên đều sở hữu ưu điểm riêng nhưng có điểm chung là hướng đến khả năng làm sạch dịu nhẹ, phù hợp để sử dụng hàng ngày. Với các nàng công sở thường xuyên tiếp xúc với bụi bẩn, điều hòa và ánh sáng xanh, một lọ nước tẩy trang lành tính có thể là bước khởi đầu quan trọng để duy trì làn da khỏe mạnh và tươi tắn lâu dài.