5 kem chống nắng "made in Vietnam" chống sáng xanh phù hợp với nàng công sở hay dùng máy tính, điện thoại

Nhiều người cho rằng chỉ cần bôi kem chống nắng khi đi ra ngoài trời. Tuy nhiên, với những người làm việc văn phòng, thường xuyên tiếp xúc với màn hình máy tính, điện thoại hay ngồi gần cửa sổ, việc chống nắng hằng ngày vẫn vô cùng cần thiết. Bên cạnh tia UV từ ánh nắng mặt trời, làn da còn phải tiếp xúc với ánh sáng nhìn thấy (HEV hay còn gọi là ánh sáng xanh) phát ra từ các thiết bị điện tử và môi trường xung quanh. Mặc dù tác động của ánh sáng xanh từ màn hình điện tử thấp hơn nhiều so với ánh nắng mặt trời, các chuyên gia vẫn khuyến khích duy trì thói quen chống nắng mỗi ngày để bảo vệ da toàn diện hơn, đặc biệt với những người có làn da dễ tăng sắc tố, thâm nám hoặc đang sử dụng các hoạt chất treatment.

Hiện nay, nhiều thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam đã cho ra mắt các dòng kem chống nắng có chỉ số SPF cao, kết cấu mỏng nhẹ và bổ sung các thành phần chống oxy hóa, phù hợp với nhu cầu của dân văn phòng. Dưới đây là 5 sản phẩm đáng tham khảo.

1. Sữa chống nắng bí Cocoon SPF 50+ PA++++

Cocoon là một trong những thương hiệu mỹ phẩm Việt được nhiều người yêu thích nhờ các sản phẩm thuần chay và công thức thân thiện với làn da. Sữa chống nắng bí đao của hãng sở hữu kết cấu khá lỏng nhẹ, dễ tán và thấm nhanh. Đây là ưu điểm lớn đối với những người phải ngồi máy lạnh cả ngày nhưng không muốn cảm giác bí da hay nặng mặt. Ngoài khả năng bảo vệ da trước tia UVA và UVB, sản phẩm còn chứa các thành phần chống oxy hóa giúp hỗ trợ bảo vệ da trước các tác nhân môi trường. Lớp finish tự nhiên cũng khiến sản phẩm phù hợp với nhiều loại da, đặc biệt là da dầu và da hỗn hợp.

Nơi mua: Cocoon

2. Kem chống nắng Sắc Ngọc Khang SPF50+ PA++++

Sắc Ngọc Khang là thương hiệu quen thuộc với nhiều người nhờ các sản phẩm chăm sóc da hướng tới nhu cầu làm sáng và bảo vệ da. Dòng kem chống nắng của hãng có chỉ số SPF50+ PA++++ giúp hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của tia UV trong sinh hoạt hằng ngày. Kết cấu sản phẩm khá dễ chịu, không quá nhờn dính nên phù hợp với khí hậu nóng ẩm. Đặc biệt, sản phẩm thích hợp với những người làm việc trong văn phòng nhưng thường xuyên phải di chuyển giữa môi trường trong nhà và ngoài trời.

Nơi mua: Sắc Ngọc Khang

3. Kem chống nắng Cỏ Mềm Sâm 1700 SPF50+ PA++++

Kem chống nắng Sâm 1700 của Cỏ Mềm là sản phẩm được nhiều người yêu thích nhờ công thức kết hợp chống nắng và chăm sóc da. Texture kem tương đối nhẹ, dễ tán đều trên da và không tạo cảm giác quá dày mặt. Điều này rất phù hợp với dân công sở thường phải sử dụng kem chống nắng liên tục mỗi ngày. Bên cạnh màng lọc chống nắng, sản phẩm còn chứa các thành phần có nguồn gốc thiên nhiên giúp hỗ trợ dưỡng da. Với những người thích phong cách skincare tối giản, đây là lựa chọn khá tiện lợi vì vừa bảo vệ vừa hỗ trợ chăm sóc da.

Nơi mua: Cỏ Mềm

4. Kem chống nắng Acnoil Protection Zakka Naturals SPF50+ PA++++

Acnoil Protection là một trong những dòng kem chống nắng được nhiều người có làn da dầu và da hỗn hợp quan tâm. Ưu điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở khả năng kiềm dầu tương đối tốt cùng kết cấu mỏng nhẹ. Sau khi thoa, da vẫn giữ được cảm giác thông thoáng thay vì bóng nhờn hoặc nặng mặt. Điều này đặc biệt phù hợp với dân văn phòng thường phải ngồi điều hòa nhiều giờ hoặc cần lớp nền gọn nhẹ để dễ dàng makeup sau đó. Khả năng chống nắng phổ rộng cũng giúp sản phẩm trở thành lựa chọn phù hợp cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Nơi mua: Zakka

5. Kem chống nắng phổ rộng Oribe SPF50+ PA++++

Oribe là thương hiệu mỹ phẩm Việt được nhiều người quan tâm nhờ các sản phẩm có công thức hiện đại và kết cấu dễ sử dụng. Kem chống nắng phổ rộng của hãng giúp bảo vệ da trước tia UVA và UVB, đồng thời có chất kem mỏng nhẹ phù hợp với nhiều loại da khác nhau. Sau khi thoa, sản phẩm để lại lớp hoàn thiện tương đối tự nhiên, không gây cảm giác bí bách. Đối với những người phải ngồi trước màn hình máy tính nhiều giờ liên tục, việc duy trì kem chống nắng có bổ sung các thành phần chống oxy hóa là một bước hỗ trợ hữu ích trong quy trình chăm sóc da hằng ngày.

Nơi mua: Oribe

Có thể thấy, dù làm việc chủ yếu trong nhà hay văn phòng, kem chống nắng vẫn là sản phẩm không thể thiếu trong chu trình chăm sóc da. Việc lựa chọn một sản phẩm có chỉ số chống nắng phù hợp, kết cấu dễ chịu và chứa thêm các thành phần chống oxy hóa sẽ giúp làn da được bảo vệ tốt hơn trước ánh nắng, ô nhiễm môi trường và các tác nhân gây lão hóa. Đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng máy tính, điện thoại trong nhiều giờ liên tục, duy trì thói quen chống nắng mỗi ngày vẫn là một trong những bước chăm sóc da quan trọng nhất để giữ da khỏe mạnh và đều màu lâu dài.