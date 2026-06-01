Phụ nữ Nhật đang làm một việc trước khi gội đầu: Tóc bóng khỏe hơn mà không cần ra salon"

Bạn đã nghe đến phương pháp “dưỡng tóc ngược” (Reverse Hair Care) đang rất được yêu thích tại Nhật Bản chưa? Khác với quy trình chăm sóc tóc thông thường, cách làm này được cho là giúp cải thiện tình trạng tóc khô xơ, chẻ ngọn và xù rối hiệu quả hơn. Điều đặc biệt là bạn hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà với các bước rất đơn giản nhưng vẫn mang lại cảm giác như vừa trải qua một liệu trình chăm sóc tóc chuyên nghiệp tại salon.

Nhiều cư dân mạng Nhật Bản sau khi thử đều để lại những phản hồi tích cực như: “Hiệu quả thật sự rất tốt”, “Tóc trở nên bóng và suôn hơn hẳn”, “Chỉ cần thực hiện 2 tuần/lần là tóc đã đẹp lên rõ rệt”.

Bước 1: Chải tóc trước khi gội

Nếu tóc đang bị rối mà đem đi gội ngay, tóc rất dễ gãy rụng nhiều hơn, thậm chí các nút thắt còn trở nên nghiêm trọng hơn.

Vì vậy, trước khi gội đầu, hãy dành vài phút để chải tóc thật kỹ. Tốt nhất nên dùng lược đệm khí và bắt đầu chải từ phần đuôi tóc, nơi dễ bị rối nhất, sau đó mới chải dần lên thân tóc và chân tóc. Cách này giúp hạn chế tối đa việc kéo căng và làm đứt gãy sợi tóc.

Bước 2: Thoa sản phẩm dưỡng khi tóc còn khô

Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của phương pháp dưỡng tóc ngược. Thay vì gội đầu rồi mới dùng dầu xả hoặc mặt nạ tóc, bạn sẽ thoa sản phẩm dưỡng ngay khi tóc còn khô.

Cách cơ bản

Chọn loại mặt nạ tóc phù hợp với tình trạng tóc của mình, chẳng hạn như loại phục hồi tóc nhuộm, tóc uốn hoặc cấp ẩm cho tóc khô. Chia tóc thành từng lọn nhỏ rồi thoa đều sản phẩm từ thân tóc đến ngọn tóc. Không nên bôi một lượng lớn lên một lần mà hãy thoa kỹ từng phần, dùng đầu ngón tay vuốt và bóp nhẹ để dưỡng chất phủ đều lên từng sợi tóc.

Sau đó dùng màng bọc thực phẩm quấn phần tóc đã thoa dưỡng lại. Lưu ý không quấn sát da đầu để tránh gây bí bách và kích thích tiết dầu. Ủ tóc tối thiểu 30 phút rồi xả sạch bằng nước ấm.

Cách nâng cao

Nếu tóc quá khô, hư tổn nặng hoặc thường xuyên nhuộm tẩy, bạn có thể trộn thêm vài giọt dầu dưỡng tóc vào mặt nạ tóc trước khi thoa. Sau khi quấn tóc bằng màng bọc thực phẩm, dùng máy sấy làm ấm tóc khoảng 5–10 phút rồi tiếp tục ủ thêm ít nhất 30 phút. Cuối cùng xả sạch bằng nước ấm để tránh tóc bị bết hoặc nặng tóc do dư thừa dưỡng chất.

Bước 3: Tập trung làm sạch da đầu

Sau khi đã xả sạch lớp mặt nạ tóc, lúc này mới bắt đầu gội đầu. Bạn có thể lựa chọn dầu gội phù hợp với nhu cầu của mình như kiểm soát dầu, tạo độ phồng hay cấp ẩm.

Nên tạo bọt dầu gội trong lòng bàn tay trước rồi mới thoa lên tóc. Khi gội, hãy tập trung làm sạch da đầu thay vì chà xát mạnh phần thân tóc. Nếu có lược massage da đầu, bạn cũng có thể kết hợp để tăng hiệu quả làm sạch. Phần ngọn tóc chỉ cần để bọt dầu gội chảy qua là đủ, sau đó xả sạch với nước ấm.

Bước 4: Thấm khô tóc đúng cách

Sau khi gội đầu, tuyệt đối không dùng khăn chà xát tóc qua lại. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến tóc bị xù và mất độ bóng. Thay vào đó, hãy dùng khăn mềm nhẹ nhàng ép hoặc thấm nước trên tóc. Sau khi tóc đã bớt ướt, quấn khăn quanh tóc vài phút để hút bớt độ ẩm.

Bước 5: Sấy khô tóc ngay sau khi gội

Sau khi hoàn thành các bước dưỡng và làm sạch, hãy sấy tóc càng sớm càng tốt. Việc để tóc ẩm quá lâu có thể khiến da đầu và sợi tóc dễ gặp vấn đề hơn, đồng thời làm tóc trở nên nặng, xỉn màu và dễ xơ rối.

Trước khi sấy, nên thoa một lớp dưỡng tóc không cần xả lên thân tóc để bảo vệ tóc khỏi nhiệt. Sau khi tóc khô hoàn toàn, có thể thoa thêm một lượng nhỏ sản phẩm dưỡng để tăng độ mềm mượt và bóng khỏe.

Theo nhiều tín đồ làm đẹp Nhật Bản, phương pháp dưỡng tóc ngược không cần thực hiện quá thường xuyên. Chỉ khoảng 1–2 lần mỗi tháng là đã đủ để giúp mái tóc khô xơ trở nên mềm mại, giảm rối và bóng khỏe hơn rõ rệt.