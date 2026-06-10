Không nhuộm kín tóc bạc nữa: Kiểu tóc Nhật Bản này đang được phụ nữ ngoài 40 tuổi đặc biệt yêu thích vì vừa trẻ vừa sang

Khi những sợi tóc bạc đầu tiên xuất hiện, phản ứng quen thuộc của nhiều phụ nữ là lập tức tìm đến thuốc nhuộm để che phủ hoàn toàn. Tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, quan niệm về tóc bạc đã dần thay đổi. Thay vì xem đó là dấu hiệu của tuổi tác cần giấu đi, nhiều người bắt đầu lựa chọn cách biến tóc bạc thành một phần của phong cách cá nhân.

Một trong những kiểu tóc đang được phụ nữ trung niên tại Nhật Bản và Hàn Quốc đặc biệt yêu thích là tóc bob kết hợp nhuộm highlight bạc xám ở hai bên tai, còn được gọi là "earring highlight". Kiểu tóc này không chỉ giúp xử lý tóc bạc khéo léo mà còn mang đến vẻ ngoài hiện đại, sang trọng và trẻ trung hơn tuổi thật.

Điểm đặc biệt của kiểu tóc nằm ở phần tóc quanh khuôn mặt được nhuộm tông bạc xám sáng hơn nền tóc chính. Những lọn tóc sáng màu được đặt ở vị trí hai bên má giúp tạo hiệu ứng bắt sáng tự nhiên, đồng thời khiến khuôn mặt trông nổi bật và có chiều sâu hơn.

Nếu như trước đây nhiều người e ngại màu xám bạc vì sợ bị cộng thêm tuổi thì cách nhuộm highlight cục bộ này lại cho hiệu ứng hoàn toàn ngược lại. Sắc bạc được sử dụng vừa đủ để tạo điểm nhấn, không quá nổi bật nhưng vẫn đủ tinh tế để mang lại cảm giác thời thượng.

Một lợi ích khác khiến kiểu tóc này được yêu thích là khả năng "ngụy trang" tóc bạc rất hiệu quả. Khi những sợi tóc bạc tự nhiên xuất hiện ở vùng đỉnh đầu hoặc quanh mặt, chúng sẽ hòa vào phần highlight bạc xám, khiến tổng thể mái tóc trông hài hòa hơn thay vì tạo cảm giác loang lổ hay thiếu đồng đều màu sắc.

Kiểu nhuộm này cũng giúp giảm đáng kể áp lực phải dặm chân tóc thường xuyên. So với việc nhuộm phủ bạc toàn bộ mái tóc, phần tóc mới mọc ra sẽ không tạo ranh giới quá rõ rệt, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và chi phí chăm sóc.

Đi cùng màu nhuộm là kiểu tóc bob mang đậm tinh thần Nhật Bản. Phần đuôi tóc được cắt gọn và hơi cụp vào trong, tạo cảm giác mềm mại, thanh lịch. Độ dài vừa chạm cằm hoặc ngang vai giúp gương mặt trông gọn gàng hơn, đồng thời mang lại vẻ ngoài chỉn chu nhưng không cứng nhắc.

Đây cũng là kiểu tóc hiếm hoi có thể phù hợp với nhiều dáng mặt khác nhau. Người có khuôn mặt tròn sẽ được hỗ trợ tạo hiệu ứng thon gọn nhờ các lớp tóc ôm sát hai bên má. Với khuôn mặt vuông, những đường cắt mềm mại giúp giảm cảm giác góc cạnh ở phần hàm. Trong khi đó, những cô nàng sở hữu gương mặt dài có thể kết hợp cùng mái thưa để cân bằng tỷ lệ khuôn mặt.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, xu hướng tóc bạc hiện nay còn phản ánh một sự thay đổi trong cách phụ nữ nhìn nhận về tuổi tác. Thay vì tìm mọi cách để che giấu dấu vết thời gian, nhiều người chọn cách chấp nhận và biến nó thành nét riêng của mình.

Một mái tóc bạc được chăm sóc tốt, kết hợp cùng kiểu cắt phù hợp và màu nhuộm tinh tế đôi khi còn mang lại vẻ sang trọng hơn nhiều so với việc cố gắng nhuộm đen toàn bộ mái tóc. Chính vì thế, kiểu tóc bob highlight bạc xám hai bên tai đang trở thành lựa chọn được nhiều phụ nữ ngoài 40 tuổi lưu lại mỗi khi muốn thay đổi diện mạo.

Nếu đang phân vân giữa việc tiếp tục nhuộm phủ bạc hay thử một điều gì đó mới mẻ hơn, có lẽ đây là kiểu tóc đáng để cân nhắc trong lần ghé salon tiếp theo.