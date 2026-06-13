Làn da tuổi U60 vẫn căng bóng, hồng hào: Người phụ nữ Nhật Bản duy trì một "chiêu" nâng cơ đơn giản suốt hàng chục năm

Phụ nữ Nhật Bản từ lâu nổi tiếng với làn da trắng mịn, trẻ trung nhờ duy trì những thói quen chăm sóc đơn giản thay vì phụ thuộc vào mỹ phẩm hay liệu trình cầu kỳ.

Chính triết lý làm đẹp bền vững này đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ châu Á. Mizutani Masako (sinh năm 1968, Nhật Bản) là một minh chứng tiêu biểu khi ở tuổi 58 vẫn sở hữu làn da căng mịn, hồng hào như mới ngoài đôi mươi nhờ kiên trì với những bí quyết chăm sóc da dễ áp dụng mỗi ngày.

Mizutani Masako (sinh năm 1968) đã bước vào tuổi 58, nhưng làn da của cô khiến mọi phái đẹp ước ao.

Theo chia sẻ của Masako, việc chăm sóc da không cần quá cầu kỳ nhưng phải kiên trì. Cô luôn thực hiện đầy đủ các bước cơ bản như làm sạch da kỹ lưỡng sau một ngày dài, cấp ẩm để duy trì độ mềm mại và đặc biệt không bao giờ quên chống nắng khi ra ngoài. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp bảo vệ làn da trước tác động của tia UV, ô nhiễm và quá trình lão hóa sớm.

Bên cạnh những bước dưỡng da quen thuộc, Masako tiết lộ cô có một thói quen đã duy trì trong nhiều năm, đó là massage toàn bộ khuôn mặt với dầu dưỡng vào mỗi buổi tối. Không cần đến các loại máy hiện đại hay dụng cụ làm đẹp hỗ trợ, cô chỉ cần một lượng nhỏ dầu dưỡng và đôi bàn tay của mình để thực hiện các động tác nâng cơ nhẹ nhàng.

* Cách thực hiện:

- Cho khoảng 2-3 giọt dầu dưỡng ra lòng bàn tay, xoa đều để lòng bàn tay nóng lên.

- Sau đó áp lòng bàn tay lên toàn bộ khuôn mặt.

- Thực hiện các bước massage trẻ hóa da.

Massage giảm nọng cằm

- Lấy hai ngón tay miết từ phần cằm lên đến hết đường xiên hàm.

- Miết theo chiều từ dưới lên, không miết ngược lại.

- Thực hiện mỗi bên 20 - 30 lần

Động tác massage này sẽ giúp cải thiện tình trạng nọng cằm, mặt nọng, giúp chị em có được khuôn mặt chuẩn V-line cân đối nhẹ nhàng hơn.

Massage nâng cơ hai bên gò má

- Hay tay vuốt từ phần sống mũi, kéo sang hai bên gò má, vòng qua tai và vuốt xuống dưới cổ.

- Thực hiện 30 lần.

Động tác này giúp cải thiện tình trạng da chảy xệ ở hai bên gò má, từ đó nâng cơ nhẹ nhàng để làn da săn chắc và căng mịn hơn.

Massage nâng cơ mặt, cải thiện độ đàn hồi

- Dùng hai tay vuốt hai bên gò má.

- Vuốt từ dưới lên trên, mỗi bên thực hiện 20 - 30 lần.

Khi có tuổi, làn da sẽ gặp tình trạng chảy xệ, nhất là vùng da hai bên má. Động tác này kích thích tuần hoàn máu, nâng cơ mặt, từ đó hỗ trợ thu nhỏ khuôn mặt. Phụ nữ sở hữu gương mặt nhỏ gọn lúc nào cũng trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

Massage cải thiện nếp nhăn cổ

- Dùng hai bàn tay vuốt dọc phần cổ.

- Thực hiện từ trái sang phải.

Phần cổ là một trong những phần rõ dấu vết tuổi tác. Động tác này giúp giảm nếp nhăn cổ, cải thiện tình trạng cổ ngắn, cổ ngấn mỡ, giúp chị em có phần cổ thanh thoát hơn.

Việc massage đều đặn không chỉ giúp dầu dưỡng thẩm thấu tốt hơn mà còn hỗ trợ lưu thông máu dưới da, mang lại vẻ hồng hào tự nhiên và cảm giác săn chắc hơn cho khuôn mặt. Theo Masako, khoảng 5 -10 phút mỗi tối cũng đủ để tạo thành một khoảng thời gian chăm sóc bản thân đầy thư giãn sau ngày làm việc bận rộn.

Các chị em có thể chọn các loại dầu dưỡng chứa: Squalane, Jojoba, Argan hoặc Rosehip... da sẽ được phục hồi rõ rệt, giảm khô căng, làm mềm lớp sừng và giúp bề mặt da mịn màng, sáng khỏe hơn. Dầu còn tạo một lớp màng bảo vệ giúp ngăn mất nước, duy trì độ ẩm và tăng độ đàn hồi cho da.

* Gợi ý một vài loại dầu dưỡng dùng trong bước massage nâng cơ trẻ hóa da:

Dầu dưỡng Kiara Argan Oil

Với thành phần chính là các hạt Argan không rang được chọn lựa kỹ lưỡng, sản phẩm cung cấp lượng vitamin E và acid béo dồi dào, giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, dưỡng ẩm và làm dịu da hiệu quả.

Nơi mua: Kiara Argan Oil

Trilogy Certified Organic Rosehip Oil

Với thành phần chính là các axit béo thiết yếu cho da và các loại Omega 3, 6, 9, tinh dầu Rosehip nụ tầm xuân không chỉ giúp tăng cường độ ẩm cho da, đồng thời còn hỗ trợ làm lành các vết sẹo, thâm do mụn.

Nơi mua: Trilogy Certified Organic Rosehip Oil

Klairs Fundamental Watery Oil Drop

Dầu dưỡng nhà Klairs nổi bật với khả năng dưỡng ẩm, cải thiện và chăm sóc da, chống oxy hoá mạnh mẽ dựa trên thành phần xanh với trà xanh Jeju, chiết xuất gạo, peptide lên men, ceramide.



Nơi mua: Klairs Fundamental Watery Oil Drop

Dầu hoa hồng hữu cơ Bulgarian Rose Oil được mệnh danh là “vàng lỏng”, nó có khả năng hạn chế lão hoá, giảm nếp nhăn, mờ thâm do mụn, sáng da.

Nơi mua: Balance Guasha Vietnam

Nơi mua: UMIHA



