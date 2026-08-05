Phụ nữ Hàn tuổi U50 sống ở Việt Nam tiết lộ chiêu "chống già", làm mờ nếp nhăn tuổi tác mà cô duy trì suốt 20 năm qua

Là người Hàn Quốc, sống ở Việt Nam, Sol là một beauty blogger được phái đẹp Việt tin tưởng, Sol (kênh TikTok @Solsolunnie) luôn chia sẻ rất nhiều tip chăm sóc da hữu ích của phụ nữ Hàn để các chị em có thể học theo.

Ấn tượng về Sol chính là làn da căng mướt tươi trẻ của cô. Thoạt nhìn, không ít người dễ lầm tưởng người phụ nữ này chỉ mới ở độ tuổi ngoài 30, nhưng không tuổi thật của cô lại khiến nhiều người ngạc nhiên, Sol đã bước vào ngưỡng U50.

Mẹo dùng kem mắt cải thiện nếp nhăn của phụ nữ Hàn tuổi U50.

Mới đây, Sol tiếp tục giới thiệu đến phái đẹp Việt một thói quen chăm sóc da mà cô duy trì suốt hơn 20 năm qua để có được một làn da trông tươi trẻ, mịn màng.

Theo đó, cô tận dụng kem dưỡng mắt không chỉ cho vùng da quanh mắt mà còn thoa lên những khu vực dễ xuất hiện nếp nhăn như rãnh cười, nếp nhăn trán hay các vùng có dấu hiệu khô, kém đàn hồi. Thỉnh thoảng cô có thể đổi các sản phẩm dưỡng da, nhưng thói quen dưỡng da, chống lão hóa này được cô duy trì suốt hơn 20 năm.

Buổi sáng: Thoa một lớp mỏng trước khi dùng kem chống nắng

Vào buổi sáng, sau các bước dưỡng da cơ bản, Sol chỉ thoa một lớp kem mỏng lên vùng da quanh mắt và những khu vực dễ xuất hiện nếp nhăn.

Cô đợi sản phẩm thẩm thấu rồi mới tiếp tục sử dụng kem chống nắng và trang điểm. Theo Sol, cách này giúp vùng da được bổ sung độ ẩm mà vẫn tạo cảm giác nhẹ mặt, không ảnh hưởng đến lớp nền.

Buổi tối bôi dày hơn để ủ mắt, hỗ trợ giảm nếp nhăn tuổi tác

Buổi tối trước khi đi ngủ, Sol sử dụng sản phẩm với lượng nhiều hơn như một bước "ủ" cho da trước khi đi ngủ.

Sol tập trung thoa một lớp dày hơn ở vùng da quanh mắt, rãnh cười, trán cùng những vị trí có nếp nhăn hoặc xuất hiện các đốm thâm nám. Theo chia sẻ của cô, việc duy trì thói quen này giúp các vùng da dễ lão hóa luôn được cấp ẩm, từ đó hỗ trợ làn da trông mềm mại, mịn màng và tươi tắn hơn theo thời gian.

Điều thú vị là Sol cho biết đây không phải mẹo làm đẹp do cô tự nghĩ ra, mà là bí quyết được học từ chính bố mình. Theo chia sẻ của Sol, bố cô hiện đã bước sang ngưỡng U80 nhưng vẫn sở hữu làn da khỏe mạnh, rắn rỏi và ít để lộ dấu hiệu lão hóa.

Cận cảnh làn da của bố Sol, năm nay ông đã bước vào tuổi U80.

Ông cũng có thói quen chăm sóc những vùng da dễ hình thành nếp nhăn bằng cách duy trì cấp ẩm đều đặn. Đàn ông Hàn Quốc cũng chăm sóc da cẩn thận không thua gì phái đẹp. Quan sát hiệu quả trên làn da của bố trong nhiều năm đã khiến Sol áp dụng phương pháp này vào chu trình skincare hàng ngày của mình.

Đồng hành cùng Sol trong chu trình chăm sóc da là DumiDang Rice & Ginseng Duo Eye Care - dòng kem dưỡng mắt với sự kết hợp của chiết xuất gạo, nhân sâm đỏ và 9 loại peptide giúp tăng độ đàn hồi vùng da quanh mắt và cải thiện sự xuất hiện của nếp nhăn.

Kem ủ mắt DumiDang Rice & Ginseng Duo Eye Car

Nơi mua: Kem ủ mắt DumiDang

Sol cũng tiết lộ cô duy trì sử dụng Rice & Ginseng Duo Eye Care đều đặn 2 lần mỗi ngày, vào buổi sáng và buổi tối.

Theo cô, chăm sóc da là một quá trình cần sự kiên trì, không có sản phẩm nào có thể mang lại kết quả chỉ sau một vài lần sử dụng. Vì vậy, cô luôn nhấn mạnh việc sử dụng đều đặn mỗi ngày kết hợp với quy trình skincare phù hợp để làn da có thời gian cải thiện và duy trì trạng thái khỏe mạnh, mịn màng hơn.

Gợi ý một vài tuýp kem mắt, hỗ trợ dưỡng ẩm, cải thiện nếp nhăn để phải đẹp Việt có thể học theo cách "chống già" của Sol:

Kem dưỡng Dr.Pepti Peptide Volume Stellight Eyecream

Tuýp kem có chứa tế bào gốc và vitamin C giúp trẻ hóa, xóa mờ nếp nhăn vùng mắt, cải thiện vùng da nhăn nheo chảy xệ thâm xỉn trở nên tươi sáng căng mịn, xóa mọi dấu vết thời gian thể hiện ngày càng rõ trên làn da.

Kem dưỡng mắt Peptided Max Rescue Eye Cream

Tuýp kem chứa thành phần Peptide là Tripeptide-5, Tetrapeptide-5 cùng với Adenosine có công dụng làm giảm nếp nhăn, cải thiện các tình trạng bọng mắt, quầng thâm đáng kể sau một thời gian sử dụng.

Kem dưỡng mắt Torriden Cellmazing Firming Eye Cream

Tuýp kem với collagen phân tử thấp và retinol dịu nhẹ, giúp làm mờ nếp nhăn và cải thiện độ đàn hồi vùng da quanh mắt và các vùng da khô sạm, xuất hiện nếp nhăn lão hóa.