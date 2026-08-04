5 lọ serum tóc "made in Vietnam" là thần dược cho nàng tóc yếu, dễ gãy rụng

Tóc yếu, dễ gãy rụng là vấn đề khiến không ít chị em đau đầu, đặc biệt sau khi sinh, thường xuyên tạo kiểu bằng nhiệt hoặc chịu tác động của môi trường. Ngoài dầu gội và dầu xả, serum dưỡng tóc đang trở thành bước chăm sóc được nhiều người bổ sung vào chu trình hằng ngày. Khác với dầu dưỡng chỉ tập trung làm mềm sợi tóc, serum tóc thường chứa các chiết xuất thảo dược hoặc hoạt chất giúp nuôi dưỡng da đầu, giảm gãy rụng và tạo điều kiện để mái tóc phát triển khỏe mạnh hơn.

Đáng chú ý, nhiều thương hiệu Việt Nam đã cho ra mắt những dòng serum và xịt dưỡng tóc có chất lượng tốt, ứng dụng các nguyên liệu quen thuộc như bưởi, bồ kết, dâu tằm hay các loại dược liệu truyền thống. Nếu đang tìm kiếm sản phẩm vừa hiệu quả vừa có mức giá dễ tiếp cận, bạn có thể tham khảo 5 cái tên dưới đây.

1. Serum dâu tằm hỗ trợ mọc tóc Cỏ Mềm

Cỏ Mềm là thương hiệu mỹ phẩm thuần thiên nhiên quen thuộc với nhiều người yêu thích các sản phẩm lành tính. Trong đó, Serum dâu tằm hỗ trợ mọc tóc là một trong những sản phẩm nổi bật nhờ ứng dụng chiết xuất dâu tằm kết hợp nhiều loại thảo dược. Serum được thiết kế để sử dụng trực tiếp trên da đầu, giúp bổ sung dưỡng chất cho nang tóc, hỗ trợ giảm tình trạng tóc gãy rụng và cải thiện độ chắc khỏe của sợi tóc theo thời gian. Kết cấu lỏng nhẹ giúp sản phẩm thấm khá nhanh, không gây cảm giác bết dính nếu sử dụng với lượng vừa phải. Khi kết hợp massage da đầu vài phút mỗi ngày, mái tóc sẽ có điều kiện phát triển khỏe mạnh hơn.

Nơi mua: Cỏ Mềm

2. Nước dưỡng da đầu bồ kết Cocoon

Cocoon là một trong những thương hiệu mỹ phẩm Việt được nhiều người yêu thích nhờ khai thác nguyên liệu bản địa. Nước dưỡng da đầu bồ kết của hãng sử dụng chiết xuất bồ kết – nguyên liệu vốn nổi tiếng trong việc chăm sóc tóc của phụ nữ Việt từ nhiều thế hệ. Sản phẩm hướng đến việc chăm sóc da đầu, giúp cân bằng môi trường da đầu và nuôi dưỡng chân tóc khỏe mạnh. Khi da đầu khỏe, nang tóc cũng hoạt động ổn định hơn, từ đó góp phần hạn chế tình trạng tóc yếu và dễ gãy rụng. Thiết kế dạng xịt giúp việc sử dụng khá tiện lợi, phù hợp cho cả người bận rộn vì không cần xả lại với nước.

Nơi mua: Cocoon

3. Xịt kích mọc tóc ngăn rụng tóc Bưởi Bồ Kết UMIHA

Sự kết hợp giữa tinh dầu bưởi và bồ kết luôn là công thức được nhiều người lựa chọn khi chăm sóc tóc. UMIHA đã phát triển dòng xịt dưỡng kết hợp hai thành phần quen thuộc này nhằm hỗ trợ giảm rụng và nuôi dưỡng mái tóc. Tinh dầu bưởi giúp tóc có cảm giác mềm hơn, đồng thời mang đến mùi hương dễ chịu sau khi sử dụng. Trong khi đó, bồ kết góp phần làm sạch da đầu và chăm sóc chân tóc. Sản phẩm phù hợp với những người thường xuyên bị rụng tóc theo mùa, tóc yếu sau uốn nhuộm hoặc muốn duy trì mái tóc khỏe hơn trong quá trình nuôi tóc dài.

Nơi mua: UMIHA

4. Xịt dưỡng tóc vỏ bưởi và bồ kết Herbario

Herbario là thương hiệu Việt theo đuổi các dòng sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên. Xịt dưỡng tóc vỏ bưởi và bồ kết của hãng được nhiều người lựa chọn nhờ công thức đơn giản, tập trung vào việc nuôi dưỡng da đầu và giảm gãy rụng. Bên cạnh tinh dầu vỏ bưởi và bồ kết, sản phẩm còn bổ sung thêm nhiều chiết xuất thực vật giúp mái tóc mềm mại, giảm khô xơ và hạn chế tình trạng tóc đứt gãy khi chải. Dạng xịt mỏng nhẹ cũng giúp người dùng dễ dàng sử dụng mỗi ngày mà không lo tóc bị bết, đặc biệt phù hợp với thời tiết nóng ẩm.

Nơi mua: Herbario

5. Xịt mọc tóc dược liệu Thái Dương 7 Gold Hoa Phong Lan

Nhắc đến các sản phẩm chăm sóc tóc Việt Nam, Thái Dương là cái tên đã có mặt trên thị trường nhiều năm. Xịt mọc tóc Thái Dương 7 Gold Hoa Phong Lan được phát triển từ nhiều loại dược liệu truyền thống kết hợp cùng các thành phần hỗ trợ nuôi dưỡng chân tóc. Sản phẩm hướng đến việc giảm rụng tóc, chăm sóc nang tóc và tạo môi trường thuận lợi để tóc phát triển khỏe mạnh hơn. Đây cũng là lựa chọn được nhiều người sử dụng sau sinh hoặc sau các đợt tóc rụng kéo dài. Ưu điểm của sản phẩm là dễ sử dụng, mùi hương thảo dược nhẹ nhàng và phù hợp với nhiều đối tượng.

Nơi mua: Thái Dương

Serum dưỡng tóc có thể hỗ trợ chăm sóc da đầu và giúp mái tóc khỏe hơn, nhưng để cải thiện tình trạng rụng tóc lâu dài, bạn cũng cần kết hợp với lối sống khoa học. Hãy duy trì chế độ ăn giàu protein, sắt, kẽm và vitamin nhóm B vì đây đều là những dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển của tóc. Đồng thời, hạn chế tạo kiểu bằng nhiệt quá thường xuyên, tránh buộc tóc quá chặt và ngủ đủ giấc để cơ thể có điều kiện tái tạo tốt hơn. Ngoài ra, khi sử dụng serum, bạn nên massage da đầu từ 2–5 phút để tăng tuần hoàn máu và giúp dưỡng chất thẩm thấu hiệu quả hơn.

Không cần tìm đến những sản phẩm nhập khẩu đắt đỏ, nhiều dòng serum tóc "made in Vietnam" hiện nay đã chứng minh được chất lượng nhờ bảng thành phần giàu chiết xuất thiên nhiên và mức giá hợp lý. Từ Serum dâu tằm Cỏ Mềm, Nước dưỡng da đầu Cocoon đến các dòng xịt dưỡng của UMIHA, Herbario hay Thái Dương, mỗi sản phẩm đều có thế mạnh riêng trong việc chăm sóc da đầu và giảm gãy rụng. Điều quan trọng là kiên trì sử dụng đều đặn, kết hợp chăm sóc tóc đúng cách và duy trì lối sống lành mạnh để mái tóc ngày càng chắc khỏe, bóng mượt từ gốc đến ngọn.