Phụ nữ Hàn mặc quần jeans ống rộng rất đẹp với 5 công thức

Quần jeans suông từ lâu đã trở thành món đồ "ruột" trong tủ đồ của phụ nữ Hàn Quốc. Không quá ôm sát như skinny, cũng không cầu kỳ như những kiểu dáng phá cách, jeans suông chinh phục người mặc nhờ sự thoải mái, dễ ứng dụng và khả năng "ăn gian" vóc dáng đáng kể.

Điều thú vị là cùng một chiếc quần jeans suông, phụ nữ Hàn có thể biến hóa linh hoạt với nhiều kiểu áo khác nhau để tạo nên phong cách đa dạng, từ tối giản, thanh lịch cho tới trẻ trung, ngọt ngào. Dưới đây là 5 công thức phối đồ quen thuộc nhưng luôn hiệu quả:

Áo len mỏng và quần jeans suông

Khi thời tiết se lạnh, áo len mỏng là lựa chọn được phụ nữ Hàn ưu ái hàng đầu. Kiểu áo này mang lại cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại, rất hợp với tinh thần tối giản mà họ theo đuổi. Khi kết hợp với quần jeans suông, tổng thể trang phục trở nên hài hòa, vừa đủ ấm mà không hề nặng nề.

Phụ nữ Hàn thường chọn áo len dáng ôm nhẹ hoặc hơi lửng để tạo tỷ lệ cơ thể cân đối hơn. Các gam màu trung tính như be, xám, kem hoặc pastel nhạt giúp set đồ trông tinh tế và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh, từ đi làm đến dạo phố. Một đôi giày sneaker trắng hoặc giày bệt mũi nhọn là đủ để hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch, đúng chất "casual chic".

Áo thun dài tay và quần jeans suông

Công thức áo thun dài tay phối cùng quần jeans suông mang đậm tinh thần trẻ trung, năng động, điều rất dễ bắt gặp trong phong cách street style của phụ nữ Hàn. Áo thun dài tay thường có phom dáng đơn giản, không quá nhiều chi tiết, giúp tôn lên sự thoải mái và tự nhiên.

Điểm hay của cách phối này nằm ở khả năng ứng dụng cao. Bạn có thể sơ vin gọn gàng để tạo cảm giác chỉn chu, hoặc thả áo tự nhiên cho những buổi dạo phố nhẹ nhàng. Phụ nữ Hàn cũng rất thích layering, chẳng hạn khoác thêm áo gile mỏng hoặc đeo túi tote vải để set đồ thêm phần sinh động. Chỉ cần một chiếc mũ lưỡi trai hoặc mũ len là đã đủ tạo điểm nhấn cá tính.

Áo trắng và quần jeans suông

Áo trắng gần như là "bảo chứng" cho vẻ ngoài thanh lịch, và khi kết hợp với quần jeans suông, công thức này càng trở nên kinh điển. Phụ nữ Hàn yêu thích sự đơn giản nên áo trắng thường có thiết kế tinh gọn, có thể là áo sơ mi, áo blouse hoặc áo thun trơn.

Sự kết hợp này mang lại cảm giác sạch sẽ, tinh tế nhưng không hề đơn điệu. Chỉ cần thay đổi kiểu áo hoặc chất liệu, tổng thể trang phục đã mang một sắc thái khác. Áo sơ mi trắng tạo nên vẻ ngoài trưởng thành, phù hợp với môi trường công sở, trong khi áo thun trắng lại đem đến nét trẻ trung, phóng khoáng. Đây là công thức "không bao giờ sai", phù hợp với mọi độ tuổi.

Áo khoác lửng và quần jeans suông

Áo khoác lửng là món đồ được phụ nữ Hàn sử dụng rất khéo léo để tôn dáng. Với độ dài ngang eo hoặc trên hông, áo khoác lửng giúp phần thân trên trông gọn gàng hơn, từ đó làm nổi bật vòng eo và tạo cảm giác đôi chân dài hơn khi đi cùng quần jeans suông.

Các kiểu áo khoác lửng như áo khoác da, jacket denim, blazer dáng ngắn hay áo khoác tweed đều được ưa chuộng. Khi phối theo cách này, phụ nữ Hàn thường chọn áo bên trong khá đơn giản để tổng thể không bị rối mắt. Đây là công thức phù hợp cho những ngày cần diện mạo chỉn chu nhưng vẫn trẻ trung, thời thượng.

Áo cardigan và quần jeans suông

Áo cardigan mang đến cảm giác mềm mại, nữ tính và rất đặc trưng trong phong cách Hàn Quốc. Khi kết hợp với quần jeans suông, set đồ trở nên nhẹ nhàng, gần gũi nhưng vẫn đủ tinh tế. Phụ nữ Hàn thường chọn cardigan dáng ngắn hoặc vừa, cài khuy kín hoặc khoác hờ để tạo sự linh hoạt.

Cardigan trơn màu hoặc có họa tiết nhỏ đều dễ phối với jeans suông. Chỉ cần thêm một chiếc túi xách nhỏ và đôi giày búp bê hoặc loafer là đã có ngay vẻ ngoài dịu dàng, tươi xinh.

