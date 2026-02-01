Hình mẫu mặc quần jeans đỉnh cao chính là Rosé: Phối đồ tối giản nhưng sang tới từng set

Thời trang luôn thay đổi chóng mặt, nhưng quần jeans vẫn giữ một vị trí vững chắc như món đồ kinh điển. Nhưng mặc jeans sao cho đẹp, cho có khí chất và để lại dấu ấn cá nhân thì không phải ai cũng làm được. Rosé (BLACKPINK) chính là cái tên thường xuyên được nhắc đến khi nói về hình mẫu mặc quần jeans đỉnh cao: đơn giản nhưng không nhạt, quen thuộc mà vẫn rất thời trang. Từ sân bay, đời thường đến street style chụp vội, Rosé luôn biết cách biến quần jeans thành điểm tựa cho phong cách riêng của mình.

Quần jeans và áo màu đen

Sự kết hợp giữa quần jeans và áo màu đen tưởng chừng quá cơ bản, nhưng dưới tay Rosé lại mang một tinh thần rất khác. Áo đen giúp tổng thể trở nên sắc nét, cá tính, đồng thời làm nổi bật vóc dáng mảnh mai đặc trưng của cô. Rosé thường chọn áo len ôm, áo crop top hoặc áo gile màu đen đi cùng quần jeans cạp cao, ống suông hoặc hơi loe nhẹ. Chính cách chọn phom dáng chuẩn xác này khiến set đồ vừa tôn dáng vừa mang hơi thở cổ điển pha lẫn hiện đại.

Điểm hay ở Rosé là cô không cố "làm quá" với phụ kiện khi diện jeans và áo đen. Một chiếc kính mắt, túi xách tối giản hay đôi sneaker trắng là đủ để hoàn thiện tổng thể. Phong cách này đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích vẻ đẹp cool girl, không cần quá nhiều chi tiết nhưng vẫn toát lên sự tự tin và thời thượng.

Quần jeans và áo trắng

Nếu áo đen mang đến cảm giác cá tính thì áo trắng lại giúp Rosé thể hiện hình ảnh nhẹ nhàng, trong trẻo đúng chất "nàng thơ". Quần jeans xanh nhạt kết hợp với áo trắng là combo xuất hiện dày đặc trong tủ đồ đời thường của cô. Có lúc là áo bèo nhún cách điệu, có lúc là áo thun trắng trơn hay áo blouse tối giản, tất cả đều được Rosé phối cùng jeans một cách rất tự nhiên.

Điều làm nên sức hút ở đây chính là sự thoải mái. Rosé không gò bó bản thân trong những bộ trang phục quá cầu kỳ, mà ưu tiên cảm giác dễ chịu, linh hoạt. Một chiếc áo trắng sơ vin hờ vào quần jeans cạp cao cũng đủ tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Khi cần thêm điểm nhấn, cô thường chọn giày sneakers trắng hoặc dép xỏ ngón, giữ cho tổng thể luôn sáng và thanh thoát.

Quần jeans và áo khoác dài

Áo khoác dài là "bảo bối" giúp Rosé nâng tầm set quần jeans một cách rõ rệt. Từ trench coat cho đến áo khoác dạ dáng dài tông màu đen hay be, cô đều biết cách phối sao cho hài hòa. Quần jeans trong những set đồ này thường là jeans xanh cổ điển hoặc jeans đen, phom suông, tạo nền cho chiếc áo khoác trở thành điểm nhấn chính.

Khi khoác lên mình áo khoác dài, Rosé thường chọn outfit bên trong rất đơn giản: áo thun trơn, áo len ôm hoặc áo lửng năng động. Chính sự tiết chế này giúp tổng thể không bị rối mắt. Dáng người cao và mảnh của Rosé cũng là lợi thế lớn, giúp cô "cân" áo khoác dài mà không bị nuốt dáng. Đây là kiểu phối đồ lý tưởng cho những ngày se lạnh, vừa thời trang vừa mang hơi hướng điện ảnh rất riêng.

Quần jeans và áo khoác da

Nhắc đến Rosé và quần jeans, không thể bỏ qua hình ảnh cô nàng trong áo khoác da – biểu tượng của sự bụi bặm, phóng khoáng nhưng vẫn đầy sang trọng. Áo khoác da màu đen hoặc nâu sẫm khi đi cùng quần jeans xanh tạo nên sự tương phản thú vị giữa chất "phủi bụi" và nét nữ tính vốn có của Rosé.

Cô thường chọn quần jeans đơn giản, trơn mịn, không có những chi tiết rách để giữ sự cân bằng cho outfit. Áo khoác da được mở khuy hoặc không kéo khóa, kết hợp cùng quần jeans và sneaker hay dép xỏ ngón, tạo cảm giác vừa mạnh mẽ vừa thời thượng. Đây là kiểu phối đồ cho thấy rõ khả năng biến hóa của Rosé: cùng là quần jeans, nhưng chỉ cần thay áo khoác, thần thái đã hoàn toàn khác.

Ảnh: Sưu tầm