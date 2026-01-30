4 cách mặc quần jeans cho nàng thích phong cách tối giản

Quần jeans từ lâu đã trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của phái nữ. Không phô trương, không cầu kỳ, jeans mang trong mình tinh thần phóng khoáng và linh hoạt, dễ dàng thích nghi với nhiều phong cách khác nhau. Khi kết hợp cùng lối mặc tối giản, quần jeans càng phát huy được vẻ đẹp bền vững: ít chi tiết nhưng tinh tế, nhẹ nhàng mà vẫn đủ cuốn hút.

Dưới đây là 4 cách phối quần jeans theo style tối giản, phù hợp với nhịp sống hiện đại và gu thẩm mỹ thanh lịch của phụ nữ ngày nay.

Quần jeans và áo denim

Sự kết hợp denim-on-denim từng bị xem là "khó mặc", nhưng trong những năm gần đây đã được tái định nghĩa theo hướng tinh gọn và hiện đại hơn. Với phong cách tối giản, điều quan trọng nằm ở việc lựa chọn phom dáng và màu sắc. Một chiếc quần jeans ống đứng hoặc ống suông, phối cùng áo denim dáng sơ mi hoặc áo khoác mỏng, sẽ tạo nên tổng thể hài hòa nếu hai món đồ có độ chênh nhẹ về sắc độ xanh.

Phụ nữ theo đuổi phong cách tối giản nên ưu tiên denim trơn, không rách, không wash quá mạnh. Áo denim dáng rộng vừa phải, tay dài xắn gọn, kết hợp cùng thắt lưng da mảnh và giày bệt hoặc ankle boots là đủ để tạo nên vẻ ngoài gọn gàng nhưng không cứng nhắc. Bộ đôi này đặc biệt phù hợp cho những ngày cần sự chỉn chu vừa đủ, như đi làm sáng tạo, cà phê cuối tuần hay dạo phố.

Quần jeans và áo thun

Đây có lẽ là công thức quen thuộc nhất, nhưng cũng dễ bị "nhạt" nếu không chú ý đến chi tiết. Với style tối giản, áo thun nên là những thiết kế trơn, gam màu trung tính như trắng, be, xám nhạt hoặc đen. Chất liệu cotton dày dặn, đứng phom sẽ giúp tổng thể trông tinh tế hơn so với áo mỏng, ôm sát.

Khi phối cùng quần jeans cạp cao, áo thun có thể được sơ vin gọn gàng để tôn vòng eo và tạo cảm giác cân đối cho vóc dáng. Những cô nàng yêu sự thoải mái có thể chọn jeans ống rộng, áo thun dáng boxy, kết hợp sneakers trắng hoặc sandals đơn giản. Chính sự tiết chế trong màu sắc và phụ kiện giúp bộ trang phục trở nên hiện đại, đúng tinh thần "less is more" mà nhiều phụ nữ theo đuổi.

Quần jeans và cardigan

Cardigan mang đến cảm giác mềm mại, nữ tính, rất phù hợp để cân bằng sự bụi bặm vốn có của quần jeans. Trong phong cách tối giản, cardigan dáng ngắn hoặc dáng suông, màu trơn như kem, nâu nhạt, xám hoặc pastel nhẹ là lựa chọn lý tưởng. Khi kết hợp với quần jeans xanh nhạt hoặc xanh đậm, tổng thể sẽ trở nên dịu dàng mà không quá "bánh bèo".

Phụ nữ có thể mặc cardigan cài cúc như một chiếc áo, hoặc khoác hờ bên ngoài áo tank top/áo hai dây đơn sắc. Quần jeans nên có phom đứng hoặc hơi ôm để giữ sự gọn gàng. Chỉ cần thêm một chiếc túi xách nhỏ và trang sức mảnh, set đồ này đủ linh hoạt cho nhiều hoàn cảnh, từ đi làm đến những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng.

Quần jeans và áo sơ mi

Áo sơ mi luôn gắn liền với hình ảnh thanh lịch, và khi đi cùng quần jeans, sự nghiêm túc được tiết chế để trở nên gần gũi hơn. Với phong cách tối giản dành cho nữ, sơ mi trắng, sơ mi xanh nhạt hoặc các gam màu trung tính là lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán. Phom áo nên vừa vặn, không quá ôm cũng không quá rộng.

Khi phối với quần jeans cạp cao, áo sơ mi có thể được sơ vin toàn bộ hoặc sơ vin nửa vạt để tạo điểm nhấn tự nhiên. Những chi tiết nhỏ như tay áo xắn nhẹ, cổ áo mở một cúc sẽ giúp tổng thể mềm mại và nữ tính hơn. Đây là cách mặc quần jeans phù hợp cho những ngày cần sự chỉn chu, nhưng vẫn muốn giữ nét thoải mái và hiện đại trong phong cách cá nhân.

Ảnh: Instagram