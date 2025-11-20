Song Hye Kyo và Son Ye Jin cùng làm một điều, không hổ danh 2 đại mỹ nhân showbiz

Tối ngày 19/11, lễ trao giải Rồng Xanh (Blue Dragon Film Awards) lần thứ 46 diễn ra tại KBS Hall (Seoul) đã trở thành tâm điểm chú ý của làng giải trí Hàn Quốc. Ngoài những giải thưởng danh giá, sự kiện này còn gây bão với màn đọ sắc của dàn mỹ nhân hàng đầu. Trong đó mọi sự chú ý đổ dồn vào 2 cực phẩm Son Ye Jin, Song Hye Kyo. Hai chị đẹp bất ngờ "đụng hàng" kiểu tóc bob - xu hướng đang thống trị Hàn Quốc mùa đông này.

Son Ye Jin: Lột xác ngoạn mục với bob "sắc lẹm"

Trở thành siêu tâm điểm đêm qua chính là sự xuất hiện của Son Ye Jin cùng ông xã Hyun Bin. Cặp đôi vàng của Kbiz không chỉ cùng nhau giành giải Diễn viên xuất sắc nhất mà còn khiến thảm đỏ "dậy sóng" với phong cách hoàn toàn mới.

Vốn nổi tiếng với mái tóc dài thanh lịch, thuần khiết, Son Ye Jin đã gây bất ngờ lớn khi cắt tóc bob ngắn sắc nét, chạm ngay đường quai hàm. Kiểu tóc này kết hợp hoàn hảo với chiếc váy xuyên thấu, biến hình ảnh từ nữ tính sang quyến rũ với thần thái đầy cá tính. Cộng đồng mạng và các diễn đàn nhanh chóng tràn ngập những bình luận khen ngợi: Đẳng cấp ảnh hậu thật sự khác biệt!

Điều đặc biệt là trước đó không lâu, khi Son Ye Jin công bố hình ảnh cùng mái tóc mới này trên mạng xã hội nhưng phản ứng nhận lại chưa thực sự tích cực. Nhiều người cho rằng kiểu tóc này chưa phù hợp với nữ diễn viên. Tuy nhiên, khi lên thảm đỏ cùng với makeup hoàn hảo, ánh sáng sân khấu và styling chỉn chu, mái bob này đã giúp "ảnh hậu" trông thu hút và cá tính tuyệt đối.

Song Hye Kyo: Nữ hoàng tóc bob mãi là người đi đầu trend

Trong khi Son Ye Jin tạo nhiệt trên thảm đỏ, Song Hye Kyo tuy không xuất hiện trên thảm đỏ nhưng lại gây chú ý không kém qua những hình ảnh được ghi lại trong buổi lễ. Ngay sau sự kiện, cô đăng tải loạt ảnh trên Instagram với mái tóc bob gọn gàng, tinh tế và vô cùng thanh lịch.

Nếu như mái tóc bob của Son Ye Jin toát lên sự mạnh mẽ, quyền lực, thì Song Hye Kyo lại mang đến vẻ dịu dàng, trong trẻo và quý phái. Song Hye Kyo và tóc bob như một "cặp bài trùng" không thể tách rời. Dù thử nghiệm nhiều kiểu tóc khác nhau, nhưng mỗi lần trở lại với bob, cô lại chứng minh đây chính là kiểu tóc sinh ra dành cho mình. Nữ diễn viên còn được xem là người tiên phong trong việc đưa kiểu tóc này trở thành xu hướng tại Hàn Quốc.

Không chỉ hai đại mỹ nhân Song - Son, nhiều sao nữ khác tại sự kiện cũng đồng loạt chọn tóc bob. Kim Go Eun xuất hiện với mái bob layer nhẹ nhàng, tạo độ phồng tự nhiên. Shin Ye Eun cũng chọn bob ngắn để tôn lên nét đẹp sang trọng, tinh tế cùng chiếc váy đỏ. Thậm chí, Yoona (SNSD) gần đây cũng gây bất ngờ khi cắt tóc bob siêu ngắn trên đường quai hàm trong một bộ ảnh tạp chí, đảo ngược hoàn toàn hình ảnh trong trẻo, ngây thơ vốn có.