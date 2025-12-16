Thói quen giữ lưng nuột hơn gái đôi mươi của Son Ye Jin

Son Ye Jin từ lâu đã được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu Hàn Quốc, nhưng vẻ đẹp của cô không chỉ dừng lại ở gương mặt trong trẻo hay thần thái thanh lịch. Điều khiến công chúng càng thêm ngưỡng mộ chính là vóc dáng săn chắc, mảnh mai mà nữ diễn viên duy trì suốt nhiều năm.

Trong đó, tấm lưng nuột nà, mềm mại nhưng khỏe khoắn của minh tinh sinh năm 1982 luôn là điểm thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi cô xuất hiện trong những thiết kế hở lưng. Đường nét lưng thon gọn, ít mỡ thừa, cùng tư thế cơ thể chuẩn dáng S-line khiến visual của bà xã Hyun Bin trở nên sang hơn, cuốn hút hơn theo thời gian. Ở tuổi 43, nữ diễn viên vẫn không ngừng nỗ lực luyện tập để giữ gìn vóc dáng. Nguyên tắc của cô là tập trung nhiều vào việc xây dựng cơ lưng, thậm chí, cô còn đùa vui rằng: "Tôi tập lưng mỗi ngày".

Son Ye Jin khoe trọn tấm lưng nuột nà với những thiết kế cut-out trong các sự kiện lớn gần đây.

Theo những gì nữ diễn viên chia sẻ trên Instagram, bí quyết của vóc dáng nuột nà ấy chính là luyện tập chăm chỉ, đặc biệt tập trung vào nhóm cơ lưng và thân trên thay vì chỉ chú trọng các bài tập bụng hay mông như nhiều người thường làm. Trong một loạt ảnh và video đăng tải trên MXH, Son Ye Jin thực hiện các bài như lat pulldown sau gáy và high cable row – những động tác giúp siết chặt cơ lưng, định hình đường nét phía sau lưng, cải thiện tư thế và tạo rãnh lưng sâu, thắt đáy lưng ong.

Bài tập Lat Pulldown Behind the Neck được Son Ye Jin chia sẻ lên MXH, tập trung vào nhóm cơ xô và bả vai.

Những bài tập này không chỉ tập trung phát triển nhóm cơ vai và lưng xô. giúp vóc dáng cân đối hơn mà còn góp phần giảm đau mỏi vai gáy, định hình tư thế chữ S quyến rũ, hỗ trợ các hoạt động đời thường và bổ trợ cho các bài tập khác, từ đó giúp cơ thể săn chắc toàn diện.

Nữ diễn viên siết chặt bả vai, cơ lưng khi thực hiện bài ngồi tập kéo cáp cao.

Không chỉ dừng lại ở gym nặng, Son Ye Jin còn kết hợp nhiều bộ môn khác như pilates, TRX và cardio, đem lại hiệu quả tối ưu trong việc giữ vóc dáng và sự dẻo dai cơ thể. Cách đây không lâu, cô từng tiết lộ bản thân luôn duy trì các bài tập này đều đặn trong nhiều năm và coi đó là phần không thể thiếu trong lối sống lành mạnh của bản thân. Ngoài ra, bà xã Hyun bin còn khéo léo trong chế độ ăn uống cân bằng và tinh thần lạc quan – hai yếu tố quan trọng giúp cô duy trì vóc dáng mảnh mai, làn da mịn màng và thần thái tự tin tại mọi sự kiện.

Minh tinh hàng đầu Kbiz luôn chăm chỉ trong việc giữ dáng.



