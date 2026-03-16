Thế hệ các bà, các mẹ ngày trước đâu có nhiều loại mỹ phẩm dưỡng da phong phú như phụ nữ hiện đại bây giờ. Không có đủ serum, kem dưỡng hay các bước skincare cầu kỳ, các bà các mẹ thường tận dụng những loại rau củ quả tự nhiên vốn giàu vitamin và dưỡng chất, để chăm sóc cơ thể và nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong.

Những phương pháp làm đẹp giản dị ấy không chỉ lành tính mà còn được kiểm chứng qua nhiều thế hệ. Nhờ chế độ ăn uống tự nhiên và thói quen sinh hoạt lành mạnh, nhiều phụ nữ lớn tuổi vẫn giữ được làn da hồng hào, khỏe khoắn vượt thời gian.

Nếu không nói thì khó có thể tin được đây là làn da của một phụ nữ đã ngoài 60 tuổi.

Cô nàng Hàn Quốc (kênh Tiktok Summer) đã chia sẻ hình ảnh làn da căng mịn hồng hào ở tuổi 63 của mẹ cô. Dù đã bước sang tuổi lục tuần, làn da của bà vẫn mịn màng, tươi tắn và đầy sức sống. Điều đáng nói là bà không hề chuộng các bước skincare phức tạp hay mỹ phẩm đắt tiền. Thay vào đó, bà ưu tiên những phương pháp chăm sóc da tự nhiên, đơn giản nhưng bền vững.

Một trong những bí quyết giữ làn da trẻ lâu mà bà truyền lại cho con gái chính là uống một ly nước màu đỏ khoảng 2-3 lần mỗi tuần. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thức uống này lại là sự kết hợp của ba loại nguyên liệu cực kỳ giàu dưỡng chất: Củ cải đỏ, cà rốt và quả cam. Khi xay hoặc ép cùng nhau, chúng tạo nên một ly nước có màu đỏ cam bắt mắt, vừa tốt cho sức khỏe vừa hỗ trợ nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

* Cách thực hiện:

- Chuẩn bị: 1 củ rền đỏ, 2 củ cà rốt, 1 quả cam

- Củ rền và cà rốt gọt vỏ, cắt khúc nhỏ và luộc hoặc hấp trước cho chín.

- Cam gọt bỏ, cắt miếng và bỏ hạt.

- Cho tất cả 3 nguyên liệu vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn.

- Không cần cho đường, lấy vị ngọt tự nhiên của 3 loại củ quả này.

* Củ cải đỏ: Được xem là "siêu thực phẩm" cho làn da. Loại củ này chứa nhiều vitamin C, folate và chất chống oxy hóa betalain, giúp hỗ trợ thải độc cơ thể và làm chậm quá trình lão hóa. Nhờ khả năng chống oxy hóa mạnh, củ cải đỏ giúp bảo vệ tế bào da khỏi tác động của các gốc tự do - một trong những nguyên nhân khiến da nhanh xuất hiện nếp nhăn và xỉn màu.

* Cà rốt: Nổi tiếng với hàm lượng beta-carotene dồi dào, tiền chất của vitamin A. Dưỡng chất này giúp tăng cường tái tạo tế bào da, hỗ trợ da luôn sáng khỏe và hạn chế tình trạng khô sạm. Ngoài ra, cà rốt còn chứa nhiều vitamin K, vitamin B6 và kali, góp phần cải thiện tuần hoàn máu và giúp da trông hồng hào hơn.

* Quả cam: Nguồn cung cấp vitamin C cực kỳ phong phú. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen, giúp da giữ được độ đàn hồi và săn chắc. Bên cạnh đó, chất chống oxy hóa trong cam còn giúp làm sáng da, hỗ trợ giảm thâm và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Khi kết hợp ba nguyên liệu này, ly nước đỏ không chỉ có hương vị tươi mát mà còn trở thành ly nước uống tự nhiên. Sự kết hợp giữa vitamin A, vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ thanh lọc cơ thể, cải thiện sức khỏe làn da và góp phần làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

Có thể thấy, bí quyết làm đẹp của thế hệ các bà các mẹ đôi khi lại rất giản dị: chăm sóc cơ thể từ bên trong bằng thực phẩm tự nhiên. Chỉ với một ly nước ép giàu dưỡng chất vài lần mỗi tuần, làn da cũng có thể được nuôi dưỡng theo cách bền vững và lành mạnh.

Đôi khi, bí quyết trẻ lâu không nằm ở những bước skincare phức tạp, mà bắt đầu từ những thói quen đơn giản mỗi ngày.