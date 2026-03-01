Cô nàng này khoe mái tóc đen bóng và tua tủa tóc con: Bí mật nằm ở bước ủ với lọ dầu dưỡng giá hơn 100k

Không ít người nghĩ rằng gội đầu chỉ đơn giản là làm ướt tóc, cho dầu gội rồi xả sạch là xong. Nhưng với TikToker @chamchinuoitoc - người chuyên review và chia sẻ các bí quyết chăm sóc mái tóc trên MXH, mỗi lần gội đầu lại là cả một quy trình chăm sóc tỉ mỉ gồm 9 bước . Nhờ vậy, mái tóc của cô luôn mềm mượt, bồng bềnh và khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ.

Theo chia sẻ của cô nàng, việc chăm tóc không nằm ở những sản phẩm đắt tiền mà nằm ở cách chăm đúng bước và đúng thứ tự . Dưới đây là quy trình gội đầu 9 bước mà cô thường áp dụng.

Bước 1: Chải tóc gỡ rối trước khi gội đầu

Trước khi làm ướt tóc, cô luôn chải tóc nhẹ nhàng để gỡ rối. Bước này giúp hạn chế tóc gãy rụng khi gội và giúp các dưỡng chất thấm đều hơn vào tóc.

Bước 2: Ủ chân tóc với dầu dưỡng

Riêng bước ủ tóc, cô nàng thực hiện khá cầu kỳ. Nhiều người dùng các nguyên liệu ủ tóc tự nhiên nhưng riêng cô lại chia tóc làm 2 phần và ủ theo 2 cách khác nhau.

Với phần chân tóc, cô dùng dầu dưỡng tóc, bôi sát vào da dầu. Việc này giúp da đầu được cấp ẩm nhẹ, đồng thời giảm tình trạng khô và bong tróc.

Cô nàng sử dụng dầu dưỡng tóc Forest Hair cho bước ủ chân tóc. Một lọ dầu dưỡng tóc giá chỉ hơn 100k nhưng cho hiệu quả chăm tóc thì khỏi bàn. Thậm chí cô nàng còn dùng đến mấy lọ mà vẫn chưa chán.

Dầu dưỡng tóc Forest Hair Giá: Khoảng 120k Nơi mua: Hatomugi , Lavish Ladies

Bước 3: Massage nhẹ nhàng da đầu

Sau khi thoa dầu dưỡng vào sát chân tóc, cô dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng. Việc massage giúp kích thích lưu thông máu dưới da đầu, hỗ trợ tóc mọc khỏe và giảm căng thẳng.

Bước 4: Ủ thân và đuôi tóc

Đây chính là bước được cô nàng xem là "bí mật" giúp tóc mềm mượt, cải thiện tình trạng tóc chẻ ngọn, khô xơ.

Cô trộn dầu dừa với kem ủ tóc, sau đó thoa đều lên phần thân và đuôi tóc rồi ủ trong khoảng 30 phút. Sau đó mới tiến hành gội đầu.

Dòng kem ủ tóc mà cô nàng tin dùng đó là Maui Shea Butter Mask, đây là loại kem ủ không chứa silicon. Với chiết xuất chủ dạo là bơ hạt mỡ, dầu dừa và macadamia, giúp làm dịu sâu, nuôi dưỡng và làm mềm để tóc trở lại trông khỏe mạnh.

Ngoài ra Maui Moisture nổi tiếng với sự pha trộn của nước ép lô hội pha với nước dừa tinh khiết, không giống như các loại dầu dưỡng thông thường, cho hỗ trợ phục hồi, làm dịu hư tổn hiệu quả và nhanh chóng hơn.

Kem ủ tóc Maui Shea Butter Mask Giá: Khoảng 370k Nơi mua: AmeriCarevn , Dream Hair

Bước 5 + 6: Gội đầu 2 lần

Sau khi ủ xong, cô tiến hành gội đầu 2 lần. Điểm đặc biệt là cô không cho dầu gội trực tiếp lên tóc, mà dùng dụng cụ tạo bọt trước. Lớp bọt mịn giúp làm sạch da đầu nhẹ nhàng hơn. Việc gội 2 lần giúp loại bỏ hoàn toàn dầu thừa, bụi bẩn và phần dầu dưỡng còn sót lại sau bước ủ.

Đương nhiên, khi gội đầu, cô cũng hạn chế gãi mạnh, lực gãi nhẹ nhàng nhất có thể để không làm tổn thương da đầu và chân tóc. Cô nàng tin dùng các dòng dầu gội, dầu xả không chứa silicon

Bước 7: Dùng dầu xả

Sau khi gội sạch, cô sử dụng dầu xả và tập trung nhiều vào phần tóc cần dưỡng. Bước này giúp tóc mềm, dễ chải và hạn chế rối.

Bước 8: Sấy tóc ở nhiệt độ mát

Nhiệt độ cao sẽ khiến tóc bị khô xơ, chẻ ngọn và dễ gẫy rụng. Vậy nên khi sấy tóc, tốt nhất nên dùng nhiệt độ mát.Như vậy mái tóc sẽ trở nên mềm mượt tự nhiên hơn và giảm hư tổn do nhiệt độ cao tác động.

Bước 9: Ngắm tóc

Với bước cuối cùng, cô nàng khá tâm đắc với hành trình chăm sóc tóc của mình. Thành quả nhận được là một suối tóc đen mượt bồng bềnh, sợi tóc chắc khỏe và óng mượt.

Cô nàng từng chia sẻ, tầm tháng 10/2024 cô từng hiến tóc một lần, và sang đến tháng 12/2025 mái tóc đã lại suôn dài mượt mà và chuẩn bị cắt tóc hiến lần 2. Tất cả là nhờ những bước chăm sóc tóc chuyên sâu mà cô vẫn đang duy trì thực hiện.

Khi để tóc thẳng hay khi uốn xoăn, mái tóc của cô vẫn bóng mượt, chắc khỏe và không hề có hiện tượng bị khô xơ, chẻ ngọn. Một mái tóc mà ai ngắm nhìn cũng không thể rời mắt.

Nguồn: @chamchinuoitoc