Phụ nữ “cơ địa dễ thụ thai” thường có 8 đặc điểm này





Có những phụ nữ chỉ cần một lần “lỡ quên” biện pháp tránh thai đã nhanh chóng nhận được hai vạch. Trong khi đó, có người mong con nhiều tháng, thậm chí nhiều năm vẫn chưa có tin vui.

Vì sao lại có sự khác biệt như vậy?

Khả năng mang thai phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: tuổi tác, chất lượng trứng, tình trạng rụng trứng, sức khỏe tử cung - vòi trứng, chất lượng tinh trùng của người chồng và cả lối sống hằng ngày.

Nếu đang chuẩn bị mang thai, chị em có thể tham khảo 8 yếu tố dưới đây. Càng có nhiều yếu tố thuận lợi, cơ thể càng có điều kiện tốt để thụ thai.

1. Độ tuổi còn trẻ

Tuổi tác là một trong những yếu tố quan trọng đối với khả năng sinh sản của phụ nữ.

Trong khoảng 20-30 tuổi, chất lượng trứng nhìn chung còn tốt, quá trình rụng trứng thường thuận lợi và cơ thể cũng có khả năng thích nghi tốt với thai kỳ.

Tuy nhiên, không có nghĩa cứ bước qua tuổi 30 là khó có con. Có người 35-40 tuổi vẫn mang thai tự nhiên rất thuận lợi, trong khi một số phụ nữ trẻ hơn lại gặp vấn đề về sinh sản.

Vì vậy, tuổi chỉ là một yếu tố, không phải thước đo duy nhất để đánh giá khả năng mang thai.

2. Kinh nguyệt đều đặn

Một chu kỳ kinh nguyệt thường nằm trong khoảng 21-35 ngày và tương đối ổn định thường cho thấy hoạt động nội tiết và rụng trứng có tính đều đặn.

Chẳng hạn, tháng này bạn có kinh sau 28 ngày và những tháng sau cũng thường dao động quanh 27-29 ngày.

Chu kỳ đều cũng giúp chị em dễ xác định khoảng thời gian có khả năng rụng trứng để tăng cơ hội thụ thai.

Thông thường, ngày rụng trứng có thể được ước tính vào khoảng 14 ngày trước kỳ kinh tiếp theo. Tuy nhiên, cách tính này chỉ mang tính tương đối vì ngày rụng trứng có thể thay đổi giữa các chu kỳ.

3. Cân nặng tương đối phù hợp

Quá gầy hoặc quá thừa cân đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.

Khi cơ thể quá gầy, ăn uống thiếu năng lượng hoặc giảm cân quá mức, phụ nữ có thể bị rối loạn kinh nguyệt, thậm chí mất kinh. Khi đó, quá trình rụng trứng cũng có thể bị ảnh hưởng.

Ở chiều ngược lại, thừa cân, béo phì có thể liên quan đến kháng insulin và rối loạn nội tiết, từ đó ảnh hưởng đến quá trình rụng trứng ở một số phụ nữ.

Bởi vậy, nếu đang mong con, hãy hướng tới một mức cân nặng khỏe mạnh, thay vì ép cân quá mức.

4. Ngủ nghỉ điều độ

Thức khuya thường xuyên, thiếu ngủ, làm việc quá sức không tốt cho sức khỏe tổng thể và có thể ảnh hưởng đến hoạt động nội tiết.

Nếu đang chuẩn bị mang thai, chị em nên cố gắng ngủ đủ, duy trì giờ giấc sinh hoạt tương đối ổn định và hạn chế thức quá khuya.

Một giấc ngủ tốt không thể biến một người thành “siêu dễ thụ thai”, nhưng việc chăm sóc sức khỏe và duy trì lối sống lành mạnh sẽ giúp cơ thể có trạng thái tốt hơn khi chuẩn bị cho thai kỳ.

Và điều này cũng áp dụng với người chồng.

5. Ăn uống đầy đủ, đa dạng

Cơ thể muốn hoạt động khỏe mạnh thì trước hết phải được cung cấp đủ chất.

Nếu thường xuyên bỏ bữa, ăn uống qua loa hoặc dùng bánh kẹo, đồ ăn nhanh thay cho các bữa chính, cơ thể có thể không nhận đủ những dưỡng chất cần thiết.

Một chế độ ăn trước khi mang thai nên đa dạng các nhóm thực phẩm như:

Rau xanh, củ quả

Trái cây

Thịt, cá, trứng

Đậu và các loại hạt

Ngũ cốc

Sữa và chế phẩm từ sữa nếu phù hợp

Không cần phải quá áp lực với việc đếm chính xác bao nhiêu loại thực phẩm mỗi ngày. Điều quan trọng là ăn đa dạng, đủ chất và hạn chế thực phẩm quá nhiều đường, muối hoặc chất béo không lành mạnh.

Nếu có kế hoạch mang thai, chị em cũng nên chủ động bổ sung axit folic theo khuyến nghị.

6. Cơ thể khỏe mạnh, có sức sống

Một người khỏe mạnh thường có thần sắc tốt, da dẻ không quá nhợt nhạt, ăn ngủ tương đối tốt và ít gặp các vấn đề sức khỏe kéo dài.

Tuy nhiên, chỉ nhìn vào sắc mặt hay làn da thì không thể kết luận một người có khả năng sinh sản tốt hay không.

Điều đáng quan tâm hơn là bên trong cơ thể có hoạt động bình thường hay không: chu kỳ kinh nguyệt, quá trình rụng trứng, nội tiết và sức khỏe của cơ quan sinh sản.

7. Tinh thần thoải mái

Có một điều khá thú vị: càng mong con, nhiều chị em lại càng dễ rơi vào trạng thái căng thẳng.

Tháng nào cũng canh ngày rụng trứng, đo nhiệt độ, thử que rồi hồi hộp chờ đợi. Một chu kỳ không thành công lại tự hỏi: “Tại sao người khác dễ có con còn mình thì không?”

Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và ở một số người có thể làm rối loạn chu kỳ kinh nguyệt.

Vì vậy, nếu đang mong con, hãy cố gắng duy trì tinh thần thoải mái, ngủ đủ, vận động và dành thời gian cho những điều khiến mình vui vẻ.

Nhưng cũng đừng tự tạo thêm áp lực rằng “phải thật thoải mái thì mới có thai”. Stress không phải là nguyên nhân duy nhất gây hiếm muộn.

8. Không có các bệnh lý ảnh hưởng đến khả năng sinh sản

Một cơ thể khỏe mạnh và không mắc các bệnh lý liên quan đến cơ quan sinh sản sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để mang thai.

Một số vấn đề như rối loạn rụng trứng, hội chứng buồng trứng đa nang, lạc nội mạc tử cung, tắc vòi trứng, một số bệnh lý ở tử cung... có thể làm giảm khả năng thụ thai.

Vì vậy, thay vì quan tâm mình có “bụng ấm” hay “cơ địa dễ dính” hay không, điều quan trọng hơn là hệ sinh sản có hoạt động bình thường hay không.

Nếu kinh nguyệt bất thường, đau bụng kinh dữ dội, đau vùng chậu kéo dài hoặc có những dấu hiệu phụ khoa bất thường, chị em nên đi khám.

Dễ có thai không chỉ là chuyện của người vợ

Nhiều người khi mãi chưa có con thường nghĩ ngay đến vấn đề của người phụ nữ.

Thực tế, khả năng sinh sản là câu chuyện của cả hai vợ chồng.

Chất lượng tinh trùng cũng đóng vai trò rất quan trọng. Số lượng tinh trùng, khả năng vận động và hình thái tinh trùng đều có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai.

Vì vậy, nếu hai vợ chồng quan hệ đều đặn, không sử dụng biện pháp tránh thai mà sau 12 tháng vẫn chưa có thai, cả hai nên cùng đi kiểm tra.

Nếu người vợ từ 35 tuổi trở lên, nên đi khám sau khoảng 6 tháng cố gắng mang thai nhưng chưa thành công, thay vì tiếp tục chờ đợi quá lâu.

Đặc biệt, người chồng cũng không nên ngại làm tinh dịch đồ. Đây là một trong những xét nghiệm cơ bản, đơn giản để bước đầu đánh giá khả năng sinh sản của nam giới.

“Cơ địa dễ dính bầu” không phải là tất cả

Có người chỉ cần một lần quan hệ không bảo vệ đã mang thai. Nhưng cũng có những cặp vợ chồng hoàn toàn khỏe mạnh vẫn cần vài tháng mới có tin vui.

Vì vậy, đừng quá ám ảnh với hai chữ “dễ” hay “khó”.

Nếu đang mong con, hãy bắt đầu từ những điều đơn giản: ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ hợp lý, duy trì cân nặng khỏe mạnh, hạn chế những thói quen không tốt và quan hệ vào thời điểm dễ thụ thai.

Quan trọng nhất, nếu đã cố gắng trong thời gian phù hợp mà vẫn chưa có thai, đừng chỉ để người vợ đi khám một mình.

Bởi để có một em bé, cần sức khỏe sinh sản của cả hai người cùng tốt.