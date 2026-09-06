"Ông bố nghìn tỷ” Đỗ Quang Vinh khiến dân tình tan chảy với khoảnh khắc buộc tóc cho con gái, nhìn 3 nhóc tỳ mới thấy “gen nhà nội” quá mạnh

Là bố 3 con, có 2 công chúa nhỏ, "ông bố đơn thân nghìn tỷ" Đỗ Quang Vinh buộc tóc cho con gái cực khéo

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh - con trai cả của bầu Hiển, vốn quen thuộc với hình ảnh một doanh nhân lịch lãm, bận rộn với công việc. Nhưng khi trở về nhà, trước mặt ba thiên thần nhỏ, anh lại có một người rất khác: một ông bố kiên nhẫn, dịu dàng và sẵn sàng làm đủ mọi việc và chơi đùa cùng các con.

Một trong những việc mà chỉ có những ông bố có con gái có cơ hội thực hiện, đó là buộc tóc cho công chúa nhỏ. Khoảnh khắc "ông bố đơn thân nghìn tỷ cẩn thận buộc tóc cho bé Thỏ khiến người xem ai cũng tan chảy. Nhìn khoảnh khắc ấy, hình ảnh "thiếu gia nghìn tỷ" gần như biến mất. Thay vào đó là một người bố đang tập trung hết sức vào một việc rất nhỏ: buộc tóc cho con gái rượu.

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh hiện là bố của ba người con. Hai con đầu là cặp song sinh Gấu và Thỏ, chào đời năm 2019. Sau hơn 5 năm, anh đón thêm cô con gái út, thường được gọi ở nhà là Bông, chào đời vào tháng 5/2025. Điều thú vị ở ba người con của Đỗ Quang Vinh nằm ở chỗ: cả ba đều được công chúng nhận xét là đặc "gen nội" vì có khuôn mặt giống ba Vinh như tạc.

Bé Thỏ - con gái lớn, càng lớn càng giống bà nội

Nếu như Gấu và Bông - con trai và con út của doanh nhân Đỗ Quang Vinh, được nhận xét là "sao y bản chính" ba Vinh, thì bé Thỏ - con gái lớn của anh, càng lớn càng có những đường nét giống hệt bà nội Lê Thanh Hòa, phu nhân của bầu Hiển.

Trong ba anh em, vì là chị cả trong nhà nên bé Thỏ thường mang đến cảm giác trưởng thành hơn tuổi. Mới 7 tuổi, cô bé đã thể hiện khá rõ vai trò chị lớn trong nhà. Doanh nhân Đỗ Quang Vinh từng chia sẻ lời con gái nói với mình: "Sau này con không đi lấy chồng đâu, con ở với ba, chăm ba". Câu nói vô tư của con trẻ nhưng khiến ai nghe xúc động, đặc biệt là những ông bố có con gái như Đỗ Quanh Vinh.

Bé Gấu - con trai thứ hai, mới 7 tuổi đã mang dáng dấp "tổng tài" không thua kém ba Vinh

Hai anh em từng được ba Vinh đưa đi học, đi du lịch và xuất hiện trong nhiều hoạt động gia đình. Khi Bông ra đời, Gấu cũng nhanh chóng đảm nhận vai trò của một người anh.

Nếu xét riêng về ngoại hình, Gấu lại được chú ý vì vẻ ngoài khá giống bố. Càng lớn, đường nét khuôn mặt càng rõ, khiến nhiều người có cảm giác cậu bé chính là phiên bản nhí của doanh nhân Đỗ Quang Vinh.

Khi hai bé bắt đầu đi học, anh vẫn duy trì việc đồng hành cùng con. Anh nhiều lần chia sẻ thành tích học tập ấn tượng của Gấu và Thỏ ở trường. Hai nhóc tì theo học ở hệ thống trường quốc tế, nói tốt ngoại ngữ và thường dành được giải thưởng học sinh xuất sắc trong tuần về tặng ba.

Và bé Bông mới hơn 1 tuổi đã xứng danh "bản sao nhí", bám ba nhất nhà

Mới ngày nào doanh nhân Đỗ Quang Vinh chia sẻ khoảnh khắc lần đầu bế con gái út trên tay khiến mạng xã hội xôn xao, thì giờ đây cô bé đã hơn 1 tuổi, ngày càng bụ bẫm, lanh lợi và sở hữu vẻ ngoài khiến nhiều người thích thú vì được nhận xét là "bản sao của ba".

Bé Bông có gương mặt tròn trịa, đôi mắt to, sống mũi và nụ cười được nhận xét giống bố. Điều khiến nhiều người thích thú hơn cả là cô bé rất quấn bố, thường xuyên được ba bế bồng, ôm ấp trong mọi khoảnh khắc.

Bố bỉm 3 con - doanh nhân Đỗ Quang Vinh cũng tiết lộ chính con gái út là người "bám ba nhất" trong ba anh em. "Một năm trôi qua nhanh như một cơn gió. Cục Bông của ba trộm vía vừa ngoan, vừa yêu, vừa tươi và giống ba, bám ba nhất. Ba luôn cảm ơn ông trời đã cho em đến bên ba, cảm ơn toàn gia đình đã luôn ủng hộ, đồng hành, chăm sóc em và cảm ơn em đã luôn thương yêu ba".



Và có lẽ điều khiến người ta thích thú nhất không chỉ nằm ở chuyện ba đứa trẻ giống bố hay giống bà nội đến đâu. Đó còn là hình ảnh một Đỗ Quang Vinh rất khác khi ở cạnh các con: ngoài xã hội là doanh nhân bận rộn, về nhà có thể ngồi hàng giờ đọc sách, đưa con đi học, chơi cùng con, buộc tóc cho con gái...

Một "thiếu gia nghìn tỷ" có thể sở hữu cuộc sống đáng mơ ước, nhưng những khoảnh khắc rất đỗi bình thường ấy mới là thứ khiến hình ảnh ông bố ba con Đỗ Quang Vinh trở nên gần gũi và dễ thương trong mắt tất cả mọi người.