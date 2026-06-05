Mới đây, kiện tướng dancesport Khánh Thi đã khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ một khoảnh khắc ngọt ngào về cuộc sống hôn nhân đời thường. Cụ thể, nữ HLV đăng tải bức ảnh ghi lại cảnh ông xã Phan Hiển đang chăm chú, tỉ mỉ dùng bàn là hơi nước để chuẩn bị trang phục cho vợ trước khi đi chấm thi. Đi kèm với hình ảnh này, Khánh Thi hạnh phúc viết: "Nhà Thi có 2 người đàn ông phục vụ quần áo cho Thi".

Phan Hiển tất bật chuẩn bị trang phục ho vợ đi làm

Cả Phan Hiển và con trai đều giúp Khánh Thi chuẩn bị mọi thứ tươm tất trước khi ra khỏi nhà

Qua dòng trạng thái, khán giả dễ dàng nhận ra "hai người đàn ông" mà Khánh Thi nhắc tới chính là ông xã Phan Hiển và cậu con trai cả Kubi Minh Cường. Việc được cả chồng lẫn con trai lớn chủ động đỡ đần công việc nhà từ những điều nhỏ nhặt nhất khiến "nữ hoàng dancesport" Việt Nam vô cùng tự hào và mãn nguyện. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ đã để lại lời khen ngợi cho sự đảm đang của Phan Hiển và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi.

Những điều nhỏ bé những luôn khiến cuộc sống hôn nhân của nhà Khánh Thi - Phan Hiển hạnh phúc

Trải qua nhiều năm gắn bó từ mối quan hệ cô - trò đến hôn nhân, Khánh Thi và Phan Hiển hiện là một trong những gia đình kiểu mẫu của làng thể thao và showbiz Việt. Tổ ấm của họ luôn ngập tràn tiếng cười với sự xuất hiện của ba thiên thần nhỏ: con trai cả Kubi, con gái thứ hai Anna và cô út Lisa. Dù bận rộn với công việc huấn luyện dancesport và chăm sóc con cái, Phan Hiển vẫn luôn dành thời gian quan tâm, chăm sóc vợ chu đáo. Sự thấu hiểu và sẻ chia từ ông xã chính là bí quyết giúp Khánh Thi ngày càng rạng rỡ và hạnh phúc.

Phan Hiển và con trai được khén giống nhau như đúc

Kubi thừa hưởng tài năng nhảy từ bố mẹ

Kubi và bạn nhảy liên tiếp gặt hái thành công trong năm 2026

Tổ ấm nhỏ viên mãn của Khánh Thi - Phan Hiển

Ảnh: FBNV