Cặp đôi tài năng nhí Nguyễn Minh Cường (Kubi) và Đỗ Trần Linh San (May) vừa khiến người hâm mộ khiêu vũ thể thao nước nhà vỡ òa khi xuất sắc mang về chuỗi thành tích "vô tiền khoáng hậu" với 8 Huy chương Vàng tại giải vô địch châu Á (WDSF Vietnam DanceSport Festival 2026).

Diễn ra tại TP.HCM từ ngày 9 đến 12/7, Giải vô địch Khiêu vũ Thể thao châu Á 2026 quy tụ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài gay gắt. Giữa bầu không khí cạnh tranh khốc liệt của những nền dancesport mạnh trong khu vực, cặp đôi VĐV của Việt Nam là Nguyễn Minh Cường và Đỗ Trần Linh San đã có màn trình diễn thăng hoa, áp đảo hoàn toàn ở lứa tuổi Thiếu nhi (Juvenile II).

Kubi và May giành 8 HCV ở giải châu Á

Bằng kỹ thuật điêu luyện, sự ăn ý và phong thái tự tin vượt trội, hai vũ công nhí đã liên tiếp được xướng tên ở bục cao nhất. Ở các nội dung đơn điệu thuộc hệ Latin bốc lửa, Kubi và May xuất sắc giành ngôi Quán quân ở các vũ điệu Samba, Paso Doble và Jive. Không dừng lại ở đó, hai bạn nhỏ tiếp tục chứng minh sự đa năng đáng kinh ngạc khi bước sang hệ Standard lịch lãm và thâu tóm thêm 4 tấm Huy chương Vàng ở các nội dung Waltz, Tango, Quick Step và Viennese Waltz.

Đặc biệt, tại nội dung danh giá nhất là Toàn năng Latin (Juvenile II Latin), cặp đôi Việt Nam đã vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để giành tấm Huy chương Vàng thứ 8 đầy thuyết phục.

Bên cạnh "cơn mưa vàng" kể trên, Kubi và May còn làm phong phú thêm bộ sưu tập thành tích của mình tại giải đấu năm nay với 2 Huy chương Bạc (nội dung Cha Cha Cha, Rumba) và 1 Huy chương Đồng ở nội dung Toàn năng Standard (Juvenile II Standard).

Kubi (Nguyễn Minh Cường) chính là con trai trưởng của cặp đôi dancesport lừng danh Khánh Thi - Phan Hiển. Thừa hưởng tư duy nghệ thuật từ cha mẹ cùng sự khổ luyện nghiêm túc bên bạn nhảy May (Linh San), hai tài năng nhí từ lâu đã được kỳ vọng sẽ trở thành thế hệ vàng kế cận. Thành tích thống trị cả hai hệ phái Standard và Latin tại một giải đấu tầm cỡ châu lục lần này không chỉ là niềm tự hào của gia đình, mà còn là tín hiệu vui, khẳng định vị thế và tương lai rộng mở của DanceSport Việt Nam trên đấu trường quốc tế.