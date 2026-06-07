Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển từ lâu được xem là một trong những tổ ấm kiểu mẫu của giới thể thao và showbiz Việt. Không chỉ đồng hành trong sự nghiệp dancesport, cặp đôi còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đáng yêu của ba người con: Kubi, Anna và Lisa.

Thế nhưng mới đây, chính Phan Hiển lại khiến dân mạng bật cười khi hé lộ "bí mật động trời" trong gia đình. Theo lời nam kiện tướng, mối quan hệ giữa các con không phải lúc nào cũng ngọt ngào như những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội. Anh hài hước gọi đây là tình trạng "bằng mặt không bằng lòng", thậm chí là "không bằng mặt cũng không bằng lòng".

Nhân vật thường xuyên xảy ra "xung đột" nhất không ai khác chính là anh cả Kubi và cô em út Lisa.

Lisa và Kubi chí choé lúc chụp ảnh gia đình khiến bố mẹ đau đầu

Dù cách nhau tới 8 tuổi nhưng Kubi và Lisa lại thường xuyên chí chóe vì những chuyện rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Một bên là anh cả có phần chững chạc, thích làm theo nguyên tắc, một bên là cô út được cả nhà cưng chiều, cá tính mạnh và luôn muốn trở thành trung tâm của sự chú ý. Bởi vậy, những màn đấu khẩu giữa hai anh em gần như diễn ra như cơm bữa.

Trong khi đó, Anna lại trở thành "người khổ nhất nhà". Cô bé thường xuyên đóng vai trò hòa giải, đứng giữa hai bên để dỗ dành anh trai và em gái mỗi khi có tranh cãi.

Không ít khán giả nhận xét Anna sở hữu tính cách điềm đạm, mềm mỏng hơn so với hai anh em còn lại. Điều này cũng khá trùng khớp với hình ảnh mà Khánh Thi và Phan Hiển từng nhiều lần chia sẻ trên mạng xã hội.

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển hiện có ba người con gồm Kubi (sinh năm 2015), Anna (sinh năm 2018) và Lisa (sinh năm 2023).

Trong số các con, Kubi là gương mặt được công chúng biết đến nhiều nhất khi sớm bộc lộ năng khiếu dancesport giống bố mẹ. Cậu bé từng giành nhiều thành tích ở các giải đấu trong nước lẫn quốc tế và được xem là một trong những tài năng trẻ nổi bật của làng khiêu vũ thể thao Việt Nam.

Anna cũng được nhận xét có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ. Cô bé yêu thích nhảy múa, ca hát và nhiều lần gây sốt bởi vẻ ngoài xinh xắn cùng tính cách lém lỉnh.

Trong khi đó, Lisa là "cây hài" mới của gia đình. Dù nhỏ tuổi nhất nhưng cô bé lại sở hữu biểu cảm cực kỳ phong phú, thường xuyên trở thành tâm điểm mỗi lần xuất hiện trên trang cá nhân của bố mẹ. Lisa cũng là thành viên được cả Kubi lẫn Anna hết mực yêu thương, dù đôi lúc vẫn khiến anh trai phải "đau đầu" vì những màn đối đáp không hồi kết.

Thực tế, những màn cãi vã giữa anh chị em là điều rất quen thuộc trong nhiều gia đình có trẻ nhỏ. Với nhà Khánh Thi - Phan Hiển, chính những khoảnh khắc chí chóe ấy lại khiến cuộc sống trở nên sinh động và gần gũi hơn.

Bởi sau tất cả những lần "bằng mặt không bằng lòng", bộ ba Kubi - Anna - Lisa vẫn là những người bạn thân thiết nhất của nhau. Và nếu Kubi là anh cả tài năng, Lisa là cô út lắm chiêu, thì Anna chắc chắn là "nhà ngoại giao" quyền lực nhất trong gia đình khi luôn đứng ra dàn xếp mọi cuộc chiến mỗi ngày.