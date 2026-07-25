Mới đây, bé Anna Vương Diễm - con gái thứ hai của cặp đôi kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển - khiến người hâm mộ chú ý với bộ ảnh mới ngập tràn không khí mùa hè với sắc đỏ của hoa hồng. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh xắn, ái nữ nhà Khánh Thi - Phan Hiển đã dễ dàng "cân" trọn khung hình bằng thần thái tự nhiên cùng gương mặt xinh như búp bê.

Trong bộ ảnh, Anna diện chiếc váy trắng bèo nhún mang phong cách vintage, kết hợp băng đô đỏ và đôi boots cao su đồng màu. Mái tóc xoăn dài được buông tự nhiên giúp cô bé càng thêm ngọt ngào. Khi thì chu môi "phụng phịu" nhìn thẳng vào ống kính, lúc lại cười tươi ôm bó hoa hồng, Anna khiến người xem khó rời mắt bởi biểu cảm rất có nghề dù còn nhỏ.

Đây cũng là lý do cô bé được Khánh Thi và người hâm mộ ưu ái gọi là "mợ chảnh". Biệt danh này đã gắn với Anna từ khi còn bé vì gương mặt lúc nào cũng có chút lạnh lùng, ít cười và biểu cảm hờ hững. Nhưng qua thời gian, càng lớn, Anna lại càng toát lên vẻ gần gũi, đáng yêu, đầy năng lượng thu hút fan trên MXH.

Đằng sau vẻ ngoài "mợ chảnh" ấy lại là một cô bé với nội tâm tình cảm luôn khiến Khánh Thi - Phan Hiển tự hào. Kiện tướng Phan Hiển nhiều lần chia sẻ Anna là người giống Khánh Thi nhất trong ba anh em. Cô bé sống tinh tế, nhạy cảm, biết quan tâm đến cảm xúc của mọi người và thường có những hành động khiến bố mẹ bất ngờ vì quá hiểu chuyện. Chính vì vậy, Phan Hiển luôn dành cho con gái sự cưng chiều đặc biệt.

Sinh ra trong gia đình có cả bố lẫn mẹ đều là kiện tướng dancesport, Anna cũng được làm quen với bộ môn này từ rất sớm. Tuy nhiên, khác với anh trai Kubi sớm bộc lộ tố chất thi đấu, Anna ban đầu không mấy hứng thú với những buổi học bài bản. Khánh Thi từng kể con gái chỉ học nhảy dancesport vì bản thân muốn thử, chứ không muốn gắn bó theo sự nghiệp của bố mẹ nổi tiếng. Chỉ sau này, cô bé mới dần yêu thích việc nhảy và tự tin hơn khi đứng trên sân khấu.

Dẫu vậy, dancesport vẫn chưa phải niềm đam mê lớn nhất của Anna. Theo chia sẻ của Khánh Thi, cô bé thích ca hát và cover dance theo các nhóm nhạc K-pop hơn là trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Chính vì thế, vợ chồng nữ kiện tướng lựa chọn để con phát triển đúng sở thích thay vì ép nối nghiệp bố mẹ.