Phạm Băng Băng gội đầu 9 bước để sở hữu mái tóc "vạn người mê"

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc sắc sảo và phong cách thời trang nổi bật, Phạm Băng Băng còn thường được nhắc đến với mái tóc dài, đen óng và suôn mượt. Đằng sau diện mạo chỉn chu ấy là sự quan tâm dành cho việc chăm sóc tóc. Một quy trình gội đầu được chia sẻ trên mạng xã hội, gồm 9 bước từ ủ dưỡng trước khi gội đến chăm sóc da đầu và sấy tạo độ phồng, đang thu hút sự chú ý của những người yêu làm đẹp. Điểm đặc biệt của phương pháp này là không chỉ làm sạch tóc mà còn chú trọng dưỡng tóc qua nhiều công đoạn.

Bước 1: Ủ dưỡng tóc trước khi gội khi tóc còn khô

Thay vì bắt đầu bằng việc làm ướt tóc và dùng dầu gội ngay, bước đầu tiên trong quy trình gội đầu của Phạm Băng Băng là ủ dưỡng trước khi gội. Hỗn hợp ủ tóc của cô gồm mặt nạ tóc, dầu xả và một lượng nhỏ dầu dừa, trộn đều đến khi có kết cấu dạng kem rồi thoa từ thân tóc đến ngọn tóc. Cô sẻ thoa hỗn hợp lên tóc khô, và để khoảng 15 phút. Đây là bước hướng đến việc chăm sóc phần thân và ngọn tóc vốn dễ khô xơ do nhiệt, hóa chất hoặc ma sát. Tuy nhiên, không phải loại tóc nào cũng cần ủ lâu như vậy. Người có tóc mảnh, da đầu dầu hoặc dễ bết nên cân nhắc lượng sản phẩm và thời gian ủ để tránh khiến tóc nặng, khó làm sạch.

Bước 2: Xả sạch hỗn hợp trước khi gội

Sau khi ủ, cần xả kỹ để loại bỏ hỗn hợp dưỡng còn bám trên tóc. Đây là bước chuẩn bị cho quá trình làm sạch chính thức, giúp dầu gội hoạt động trên tóc và da đầu mà không bị quá nhiều sản phẩm dưỡng phủ lên bề mặt.

Bước 3: Gội đầu và massage da đầu đúng cách

Ở lần gội đầu tiên, dầu gội được tạo bọt rồi sử dụng để làm sạch da đầu. Phạm Băng Băng có thể gội từ một đến hai lượt, tùy mức độ bám bẩn và lượng sản phẩm tạo kiểu trên tóc. Cô còn dùng thêm lược massage có đệm silicone được sử dụng để hỗ trợ massage da đầu, và làm sạch sâu. Điểm đáng lưu ý là không nên dùng móng tay cào gãi da đầu. Phần thịt đầu ngón tay thường là lựa chọn nhẹ nhàng hơn, giúp hạn chế trầy xước và kích ứng. Khi gội, hãy tập trung làm sạch da đầu; phần thân tóc sẽ được làm sạch khi bọt dầu gội trôi qua trong quá trình xả.

Bước 4: Dùng dầu xả sau khi gội

Sau khi xả sạch dầu gội, bước tiếp theo Phạm Băng Băng dùng dầu xả để làm mềm tóc. Trong quy trình được chia sẻ, sản phẩm được lên toàn bộ mái tóc, tránh thoa ở chân tóc. Dầu xả giúp tóc dễ chải hơn, giảm ma sát và hạn chế gãy rối trong quá trình chăm sóc. Đây cũng là bước hữu ích với mái tóc dài, đặc biệt khi phần ngọn tóc thường xuyên khô và dễ chẻ ngọn.

Bước 5: Dùng mặt nạ tóc thêm một lần nữa

Sau dầu xả, quy trình của Phạm Băng Băng tiếp tục với một lớp mặt nạ tóc thoa từ thân đến ngọn, để khoảng 3–5 phút rồi xả sạch. Đây là bước bổ sung dưỡng chất và chất làm mềm cho sợi tóc, giúp tóc có cảm giác mượt mà hơn sau khi gội.

Bước 6: Quấn khăn thấm nước trong 20 phút

Sau khi xả sạch, tóc được quấn nhẹ bằng khăn trong khoảng 20 phút để thấm bớt nước. Thay vì vò tóc hoặc chà xát mạnh, Phạm Băng Băng khuyên dùng khăn mềm ép nhẹ để hạn chế ma sát. Khi tóc ướt, sợi tóc dễ bị kéo giãn và tổn thương hơn, vì vậy thao tác nhẹ nhàng sẽ giúp giảm nguy cơ gãy rối.

Bước 7: Thoa tinh chất dưỡng da đầu

Khi tóc đã được thấm bớt nước và không còn nhỏ giọt, bước tiếp theo của Phạm Băng Băng là thoa tinh chất dành cho da đầu. Côchia tóc thành từng đường ngôi nhỏ để phân bổ sản phẩm, sau đó dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng.

Bước 8: Dưỡng phần ngọn tóc khi còn ẩm

Tiếp đó, một lượng nhỏ dầu dưỡng được Phạm Băng Băng thoa lên thân và ngọn tóc khi tóc còn ẩm giúp tóc dễ chải, giảm cảm giác khô ráp và tăng độ bóng. Cô lưu ý không cần dùng quá nhiều sản phẩm; chỉ nên bắt đầu với lượng nhỏ rồi bổ sung nếu cần, tránh khiến tóc bết hoặc mất độ bồng bềnh.

Bước 9: Sấy tóc để tạo độ phồng tự nhiên

Bước cuối cùng là sấy tóc. Thay vì giữ máy sấy cố định ở một vị trí, Phạm Băng Băng liên tục di chuyển máy và tránh để luồng khí nóng tập trung quá lâu lên tóc. Khi tóc khô khoảng 80%, có thể sấy nâng chân tóc theo hướng ngược chiều mọc để tạo độ phồng ở đỉnh đầu. Sau khi tóc khô hoàn toàn, thoa thêm một lượng nhỏ dầu dưỡng nếu muốn tăng độ bóng mượt.

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Quy trình 9 bước của Phạm Băng Băng cho thấy việc chăm sóc tóc không chỉ dừng lại ở dầu gội mà còn bao gồm dưỡng tóc, chăm sóc da đầu và sấy tạo kiểu. Tuy nhiên, mái tóc đẹp không nhất thiết phải trải qua thật nhiều công đoạn. Điều quan trọng là chọn sản phẩm phù hợp, hạn chế nhiệt và ma sát quá mức, đồng thời điều chỉnh quy trình theo chất tóc của mỗi người. Khi được chăm sóc đúng cách và đều đặn, mái tóc có thể trông mềm mượt, óng ả và vào nếp hơn mà không cần áp dụng máy móc mọi bước.