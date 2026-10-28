Xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh Chị Chị Em Em 3 tại TP.HCM vào cuối tuần qua, Lâm Khánh Chi khi sánh đôi cùng bạn trai đã nhanh chóng thu hút trọn ống kính truyền thông. Nữ ca sĩ sinh năm 1977 gây ấn tượng tuyệt đối với một tạo hình "chặt chém" khét lẹt, visual bén ngót không hề thua kém 3 cast chính của phim là Lan Ngọc, Chi Pu hay Kỳ Duyên.

Tâm điểm của màn xuất hiện này chính là chiếc váy dạ hội mang đậm hơi thở thảm đỏ Cbiz, với sắc xanh ngọc bích lộng lẫy và họa tiết bắt mắt. Được biết, đây là một sáng tạo nằm trong bộ sưu tập Mộc Dao Bích thuộc đồ án tốt nghiệp của NTK trẻ Cao Khả Duy, lấy cảm hứng từ bức tranh sơn mài "Riverside - Làng bên sông" của họa sĩ Trần Văn Hà.

Lâm Khánh Chi gây chú ý khi xuất hiện ở sự kiện ra mắt phim Chị Chị Em Em 3 (Clip: TikTok).

Thế nhưng, điểm gây tranh cãi nhất của bộ trang phục lại nằm ở đường xẻ ngực sâu hun hút đến mức "đỏ mặt". Việc phô diễn thềm ngực phồn thực một cách bạo dạn của Lâm Khánh Chi phần nào vô tình làm lu mờ nét đẹp nghệ thuật của họa tiết trên thiết kế lẫn sự thanh lịch cần có của một khách mời tại sự kiện ra mắt phim.

Không ít netizen cho rằng chi tiết hở bạo này mang đến cảm giác phô phang, làm người xem nơm nớp lo sợ nữ ca sĩ sẽ gặp sự cố hớ hênh trên thảm đỏ. Khoe đường cong đồng hồ cát nhiều người mê nhưng giá như nữ ca sĩ biết tiết chế những thiết kế xẻ sâu, o ép vòng 1 quá mức.

Một tạo hình đậm chất thảm đỏ Hoa ngữ của Lâm Khánh Chi.

Ngoài chiếc váy gây tranh luận, giao diện của Lâm Khánh Chi trong sự kiện này cũng được công chúng quan tâm bởi nét sắc sảo gợi liên tưởng đến biểu tượng nhan sắc Hoa ngữ Phạm Băng Băng. Cư dân mạng liên tục để lại bình luận so sánh: "Nhìn ngang cứ tưởng Phạm Băng Băng cơ", "Gần giống Phạm Băng Băng rồi".

Bên cạnh đó, netizen cũng dành cơn mưa lời khen cho sắc vóc tuổi ngũ tuần của Lâm Khánh Chi: "Vóc dáng nhiều người phụ nữ mơ ước", "Tuổi này rồi mà làn da đẹp mê luôn", "Nhìn còn nữ tính hơn tui, dạo này bà đẹp thiệt nha".

Giao diện sắc sảo của Lâm Khánh Chi nhận "cơn mưa" lời khen, khiến netizen lập tức liên tưởng đến biểu tượng nhan sắc Phạm Băng Băng.

Để có thể cân đẹp thiết kế hiểm hóc và sở hữu sắc vóc tỷ lệ vàng như hiện tại, Lâm Khánh Chi thẳng thắn chia sẻ về chế độ siết cân nghiêm ngặt của mình. Hiện tại, nữ ca sĩ sở hữu số đo ba vòng 85-60-96, cao 1m70 và nặng 53kg.

Bí quyết đằng sau vòng eo 60cm này là một chế độ ăn kiêng triệt để: cô tuyệt đối không ăn cơm trong gần 1 năm qua. Hàng ngày, người đẹp bỏ hẳn bữa sáng, chỉ ăn bữa trưa và chiều, thực đơn chủ yếu nạp vào là thịt. Cô cũng không tập thể dục thường xuyên mà chỉ duy trì vóc dáng nhờ kiêng ăn theo chế độ của bản thân và dùng nịt gen bụng.

Dù mang lại hiệu quả đáng ghi nhận cho nữ ca sĩ, nhưng dưới góc nhìn khách quan, việc cắt bỏ hoàn toàn tinh bột trong thời gian dài là phương pháp mang tính cá nhân, đòi hỏi sự am hiểu cơ thể sâu sắc và không khuyến khích số đông áp dụng mù quáng.

Để duy trì mức cân nặng 53kg cùng vòng eo 60cm tỷ lệ vàng, nữ ca sĩ sinh năm 1977 đã áp dụng chế độ siết cân triệt để, nói không với cơm trắng suốt 1 năm qua.

Tiền đề của việc kiêng khem giữ dáng gắt gao này đã từng được hé lộ từ 8 năm trước, trong một gameshow truyền hình mà Lâm Khánh Chi tham gia cùng chồng cũ. Tại chương trình, nữ ca sĩ mang chuyện bị chồng cũ "cấm" ăn cơm suốt 6 tháng lên sóng để "kiện".

Cụ thể, vì muốn vợ duy trì mốc 55kg, người cũ đã giám sát gắt gao chế độ ăn không tinh bột của cô, đưa mức cân nặng thời điểm đó về 57kg. Bữa ăn hàng ngày của Lâm Khánh Chi chủ yếu là sườn chiên muối sả, canh chua và rau. Nữ ca sĩ kể lại có những lúc xin nửa chén hay một muỗng cơm đều không được vì sự nghiêm khắc của đối phương. Thậm chí, gạo trong nhà cũng được mang cho hết để tránh cám dỗ. Chi tiết này từng khiến Trấn Thành hài hước trêu chọc: "Hèn chi mặt mày em xanh, tái mét như trái cà tím".

Thói quen ăn kiêng không tinh bột hàng năm trời của Lâm Khánh Chi từng được hé lộ từ 8 năm trước trên sóng truyền hình.

Trước phản ứng so sánh của khán giả ở sự kiện mới, Lâm Khánh Chi sau đó cũng chia sẻ hìnhh ảnh bản thân và Phạm Băng Băng trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ tiết lộ: Vẻ đẹp là hành trình hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Tháng 11 này, cô sẽ tiếp tục nâng cấp nhan sắc với diện mạo mới, hy vọng sẽ hoàn thiện đường nét gương mặt hài hòa hơn nữa.

Lâm Khánh Chi tiết lộ sắp bước vào công cuộc nâng cấp nhan sắc vào tháng 11.

Ở thời điểm hiện tại, Lâm Khánh Chi đang tận hưởng phiên bản rực rỡ và tự tin nhất của chính mình. Tháng 7 vừa qua, cô đã rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 50 cùng một châm ngôn sống đầy cảm hứng: "50 tuổi không phải là điểm kết thúc của tuổi trẻ, mà là khởi đầu của một phiên bản đẹp hơn, trưởng thành hơn và hạnh phúc hơn". Và hình ảnh kiêu hãnh rực sáng trên thảm đỏ vừa qua chính là minh chứng rõ nét nhất cho tuyên ngôn ấy.

Ảnh: Chụp màn hình