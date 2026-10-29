Thùy Anh vừa khiến cộng đồng mạng chú ý khi tung bộ ảnh mới với tạo hình nữ thần mang vẻ đẹp thanh khiết, trong trẻo tựa sương mai. Diện trang phục trắng mềm mại, kết hợp khăn voan phủ đầu cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, nữ diễn viên mang đến hình ảnh dịu dàng, thoát tục khác hẳn vẻ quyến rũ, hiện đại thường thấy. Đáng chú ý, ý tưởng tạo hình này lại có nhiều điểm tương đồng với loạt hình ảnh Phạm Băng Băng chia sẻ trước đó vài ngày. Cùng lựa chọn sắc trắng tinh khôi, khăn trùm đầu và vẻ đẹp tựa nữ thần, hai mỹ nhân ở hai thế hệ khiến người nhìn không khỏi liên tưởng đến hình ảnh chị em sinh đôi.

Bộ ảnh mới của Thùy Anh bất ngờ trùng với ý tưởng của Phạm Băng Băng.

Trong loạt hình được đăng tải, Thùy Anh gây thương nhớ với chiếc váy trắng được xử lý bằng những nếp vải mềm mại, tạo hiệu ứng draping tự nhiên quanh bờ vai và phần ngực. Thiết kế lệch vai để lộ bờ vai thanh mảnh, kết hợp cùng lớp khăn voan trắng buông nhẹ từ đỉnh đầu xuống phía sau, gợi liên tưởng đến hình ảnh nữ thần trong những bức tranh cổ điển. Không cần phụ kiện cầu kỳ hay trang sức lấp lánh, tổng thể vẫn đủ sức hút nhờ sự tối giản và cách xử lý chất liệu tinh tế. Ở một khung hình khác, phần khăn được quấn gọn quanh đầu, tạo thành những nếp vải ôm lấy gương mặt, mang đến cảm giác vừa cổ điển vừa có chút huyền bí.

Nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1995 cũng là điểm cộng lớn trong concept lần này. Làn da sáng mịn, đôi mắt to với ánh nhìn dịu dàng cùng đường nét gương mặt thanh tú giúp nữ diễn viên hóa thân trọn vẹn vào hình tượng nàng thơ. Lối trang điểm tập trung vào lớp nền trong trẻo, má hồng phớt nhẹ và đôi môi màu tự nhiên, giữ lại vẻ tươi tắn thay vì nhấn nhá sắc sảo. Mái tóc đen được giấu khéo dưới lớp khăn càng làm nổi bật đường nét gương mặt. Trong từng khung hình, Thùy Anh không tạo cảm giác xa cách mà vẫn giữ được nét mềm mại, gần gũi, giống như một nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích. Sự kết hợp giữa trang phục tối giản, ánh sáng dịu và biểu cảm nhẹ nhàng khiến bộ ảnh mang đến cảm giác thanh sạch, lãng mạn.

Vẻ đẹp trong veo của Thùy Anh.

Điều thú vị là chỉ ít ngày trước đó, Phạm Băng Băng cũng khiến người hâm mộ xuýt xoa với tạo hình đẹp không có điểm gì để chê trong sắc trắng. Ở tuổi 45, minh tinh đình đám tiếp tục chứng minh sức hút của một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Mỹ nhân họ Phạm gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc sảo, lộng lẫy và có phần siêu thực. Chiếc khăn trắng được quấn thành nhiều lớp quanh đầu, kết hợp cùng trang phục trắng buông rủ, tạo nên diện mạo vừa thanh tao vừa quyền quý. Làn da mịn màng, sống mũi cao, đôi mắt sắc nét cùng đường nét gương mặt nổi bật khiến nữ diễn viên trông như một nhân vật được tạo ra bằng công nghệ AI. Dưới ánh sáng tương phản, từng đường nét càng thêm rõ ràng, giúp visual của cô mang vẻ đẹp gần như không tì vết.

Nhan sắc tuổi 45 đẹp siêu thực của Phạm Băng Băng.

Đặt hai bộ ảnh cạnh nhau, sự tương đồng về ý tưởng càng trở nên rõ rệt. Cả Thùy Anh và Phạm Băng Băng đều lựa chọn bảng màu trắng chủ đạo, phụ kiện ngọc trai, lấy khăn trùm đầu làm điểm nhấn và tiết chế phụ kiện để tập trung vào gương mặt. Tuy nhiên, mỗi người lại mang đến một sắc thái riêng. Thùy Anh có phần trẻ trung, tươi tắn hơn với ánh mắt trong veo, biểu cảm mềm mại và nét đẹp nhẹ nhàng, phù hợp với hình tượng nữ thần thanh xuân. Trong khi đó, Phạm Băng Băng sở hữu thần thái sắc lạnh, quyến rũ cùng khí chất áp đảo của một minh tinh đã tạo dựng dấu ấn riêng trong làng giải trí châu Á. Vẻ đẹp của cô không chỉ nằm ở những đường nét nổi bật mà còn ở khả năng tạo cảm giác quyền lực, kiêu kỳ ngay cả trong một tạo hình tối giản.

Sự trùng hợp thú vị giữa hai bộ ảnh cũng mở ra một màn so sánh nhan sắc đáng chú ý, để khán giả có dịp chiêm ngưỡng hai phiên bản nữ thần với hai màu sắc riêng biệt: một bên trong trẻo như sương mai, một bên lộng lẫy tựa nữ hoàng.

Đường nét được ví von như đồ họa của Phạm Băng Băng.

Thời gian gần đây, có thể thấy nhan sắc của Thùy Anh ngày càng thăng hạng và nhận được nhiều tình cảm từ công chúng. Trước đó, người đẹp sinh năm 1995 cũng ghi điểm tuyệt đối qua màn xuất hiện tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026 vừa qua. Trong chuyến quảng bá phim 1982, nữ diễn viên liên tục ghi điểm với diện mạo rạng rỡ, phong cách thời trang linh hoạt và thần thái tự tin trước ống kính. Từ chiếc đầm dạ hội cúp ngực tôn bờ vai thanh mảnh, phần tà váy thướt tha đến những thiết kế ren trắng nữ tính, người đẹp sinh năm 1995 đều thể hiện được sức hút riêng. Đặc biệt, ngay cả trong những khoảnh khắc dạo bước trên đường phố Hàn Quốc, Thùy Anh vẫn nổi bật nhờ gương mặt thanh tú, làn da sáng cùng đường nét ngày càng sắc sảo. Không còn đơn thuần là vẻ đẹp trong trẻo của cô gái từng được biết đến từ Bộ tứ 10A8, nữ diễn viên hiện mang đến hình ảnh trưởng thành, quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét tươi tắn tự nhiên.

Thùy Anh gây ấn tượng với vẻ đẹp rạng rỡ, lộng lẫy cùng khí chất trang nhã tại LHP Busan.

Ảnh: Instagram, Weibo.