Được cả MXH bắt chước nhưng Phạm Băng Băng có những lúc trông "thảm" thế này

Mùa Halloween năm nay, cõi mạng bỗng tràn ngập những bức ảnh hóa thân thành nữ thần lộng lẫy với chiếc khăn trùm đầu màu trắng tinh khôi. Chẳng cần trang phục cầu kỳ hay họa mặt hàng giờ, các tín đồ làm đẹp vẫn tha hồ đu trend tạo hình cổ tích nhờ công nghệ filter. Đứng sau trào lưu phủ sóng khắp các nền tảng này chính là "trùm cuối" Phạm Băng Băng. Bức ảnh do fan sử dụng AI để họa lại vẻ đẹp kiêu kỳ, bí ẩn của cô đã lập tức gây sốt, biến visual của mỹ nhân họ Phạm trở thành tâm điểm "copy-paste" của cả cõi mạng.

Luôn được xưng tụng là nữ hoàng thảm đỏ với nhan sắc định hình thẩm mỹ cả thế hệ, thế nhưng, đằng sau vẻ đẹp vạn người mê thi nhau sao chép ấy, Phạm Băng Băng đương nhiên cũng từng bị bắt gặp trong những khoảnh khắc xuề xòa, tiều tụy hay mộc mạc đến khó tin.

Trong quá khứ, Phạm Gia từng bị lan truyền loạt ảnh chụp trộm giữa ban ngày ban mặt khiến nhiều người ngã ngửa vì độ bình dị hết cỡ. Nữ diễn viên diện xuất hiện trước nhà trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, mang dép tông, tóc tai búi rối và gần như để mặt mộc ra đường.

Lột sạch vẻ ngoài hào nhoáng mà cả thế giới đã luôn nhìn thấy, hình ảnh này từng nổ ra 2 luồng ý kiến: Người chê trách Phạm Băng Băng không giữ gìn hình tượng, kẻ lại xuýt xoa khen ngợi khí chất ngôi sao bẩm sinh. Rõ ràng, dù ăn mặc như "bà thím" hay lộ vẻ mệt mỏi, làn da trắng mướt không cần kem nền cùng vóc dáng thanh mảnh của Phạm Băng Băng vẫn tỏa sáng rực rỡ dưới nắng.

Đỉnh điểm của sự mộc mạc phải kể đến khoảnh khắc cam thường chụp vội cảnh nữ minh tinh đang ngồi cô đơn bên vệ đường chờ bạn tới đón vào năm 2021. Trong khung hình tình cờ này, Phạm Băng Băng chỉ diện một chiếc váy đen rộng rãi, tóc buộc hờ hững rủ mái. Chỉ là một bức ảnh lướt qua, nhưng thần thái sang chảnh của Phạm Băng Băng đã biến một góc phố vắng lặng trở nên điện ảnh hơn bội phần.

Nhưng có lẽ, khoảnh khắc "thảm" nhất và cũng lay động lòng người nhất chính là khi đại minh tinh rơi nước mắt tại tang lễ của đạo diễn Tạ Tấn - người thầy diễn xuất của cô vào năm 2008.

Xuất hiện trong vòng vây hỗn loạn của truyền thông khi ấy, Phạm Băng Băng ôm bó hoa cúc trắng, diện áo cổ lọ đen tối màu, khóc nức nở đến mức trán nổi đầy nếp nhăn, mắt sưng đỏ, xung quanh là nhiều vệ sĩ hộ tống, dìu đỡ. Thế nhưng, gương mặt mộc nhợt nhạt, không chút son phấn lúc đau khổ ấy lại đẹp đến xuất thần. Nét mong manh, dịu dàng của mỹ nhân 27 tuổi vào thời khắc đó khiến nhiều người lầm tưởng đây là một thước phim bi kịch.

Dù tư liệu đã nhòe mờ, giọt nước mắt của "nữ hoàng thảm đỏ" 18 năm trước vẫn khiến netizen hiện tại phải xiêu lòng thốt lên: "Khóc mà cũng đẹp nữa, tôi khóc là bù lu bù loa", "Nhìn khóc mà muốn bảo vệ quá", hay "Mặt mộc đẹp quá, đúng không hổ danh tượng đài nhan sắc"...

Rõ ràng, để trở thành tiêu chuẩn nhan sắc khiến cả mạng xã hội phải sao chép, Phạm Băng Băng đã chứng minh một đẳng cấp khó ai bì kịp: Khí chất ngôi sao thực sự là thứ không cần son phấn hay đồ hiệu che đậy, kể cả trong những khoảnh khắc không muốn bị nhìn thấy nhất.

Ảnh: Internet