Vì sao thoa kem chống nắng hay bị vón cục và để lại vệt trắng trên da vào mùa thu?

Mùa thu, thời tiết dịu mát hơn nhưng độ ẩm không khí có thể giảm, khiến làn da dễ khô ráp và kém mịn màng. Đây cũng là lúc nhiều người nhận thấy kem chống nắng bỗng khó tán, xuất hiện những vụn nhỏ li ti trên da hoặc để lại lớp trắng bệch mất tự nhiên. Tình trạng này không nhất thiết có nghĩa sản phẩm kém chất lượng, mà có thể bắt nguồn từ độ ẩm của da, cách kết hợp mỹ phẩm và đặc tính của công thức chống nắng. Dưới đây là 4 nguyên nhân phổ biến cùng cách khắc phục để lớp chống nắng mịn đẹp hơn.

1. Da thiếu ẩm, bong tróc

Vào mùa thu, thời tiết khô hơn, kết hợp với việc ngồi điều hòa, tắm nước nóng hoặc sử dụng sản phẩm làm sạch mạnh có thể khiến da mất độ ẩm. Khi hàng rào bảo vệ da suy yếu, bề mặt dễ xuất hiện những vùng sần sùi, bong vảy nhỏ, đặc biệt quanh cánh mũi, khóe miệng và hai bên má. Trên nền da không đồng đều, kem chống nắng khó tạo được lớp phủ mịn. Khi tán sản phẩm, các hạt kem có thể bám vào vảy da khô, làm vùng bong tróc nổi rõ hơn hoặc tạo cảm giác lớp nền bị mốc. Với những công thức có sắc trắng rõ, tình trạng này càng dễ nhận thấy. Để khắc phục, hãy ưu tiên kem dưỡng ẩm phù hợp với loại da trước bước chống nắng. Các thành phần như glycerin, hyaluronic acid giúp hút và duy trì độ ẩm, trong khi ceramide hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ da. Sau khi thoa kem dưỡng, nên chờ sản phẩm ổn định trên da rồi mới tiếp tục. Nếu da đang bong tróc nhiều, hãy hạn chế tẩy tế bào chết mạnh hoặc kết hợp quá nhiều hoạt chất cùng lúc. Dưỡng ẩm đúng cách thường hữu ích hơn việc cố chà xát để làm phẳng bề mặt da.

2. Các sản phẩm skincare không tương thích

Một nguyên nhân khác là sự tương tác giữa các lớp mỹ phẩm. Sau bước làm sạch, nhiều người lần lượt sử dụng toner, serum, kem dưỡng, kem lót rồi mới thoa kem chống nắng. Nếu các sản phẩm tạo thành nhiều lớp màng trên bề mặt, lớp sau có thể khó tán đều, đặc biệt khi bạn thoa liên tục hoặc chà xát mạnh. Một số công thức chứa silicone, polymer tạo màng hoặc chất làm đặc có thể cuộn lại thành vụn nhỏ khi chịu ma sát. Hiện tượng này thường được gọi là pilling, tức vón sản phẩm trên bề mặt da. Nó không đồng nghĩa với việc mọi thành phần silicone đều gây hại hoặc chắc chắn không tương thích với kem chống nắng; kết quả còn phụ thuộc vào toàn bộ công thức và cách sử dụng. Nếu gặp tình trạng này, hãy thử đơn giản hóa chu trình buổi sáng. Chẳng hạn, chỉ sử dụng serum cần thiết, kem dưỡng phù hợp và kem chống nắng. Đợi mỗi lớp ổn định trước khi thoa lớp tiếp theo, đồng thời dùng động tác tán nhẹ thay vì liên tục miết qua lại. Bạn cũng có thể thử thay đổi từng sản phẩm một để tìm ra bước khiến lớp chống nắng bị vón. Không nên loại bỏ hoàn toàn kem dưỡng chỉ vì sợ lớp nền dày, nhất là khi da đang thiếu ẩm.

3. Thoa quá nhiều kem cùng lúc khiến lớp chống nắng khó tán

Kem chống nắng cần được sử dụng đủ lượng để đạt mức bảo vệ ghi trên bao bì. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa bạn nên dồn toàn bộ lượng kem vào một lần thoa dày rồi cố tán thật nhanh. Khi sản phẩm được thoa thành lớp quá dày, đặc biệt trên nền da chưa kịp ổn định sau các bước dưỡng, việc tán đều có thể khó khăn hơn. Một số công thức dễ để lại vệt trắng hoặc cuộn thành vụn khi bị miết nhiều lần. Nếu cố xoa để làm lớp kem biến mất, bạn có thể khiến hiện tượng vón càng rõ. Cách xử lý là chia lượng kem cần dùng thành hai lượt thoa mỏng, đều khắp mặt, thay vì giảm lượng chống nắng xuống dưới mức cần thiết. Hãy tán nhẹ nhàng, chú ý vùng chân tóc, cánh mũi và đường viền hàm. Nếu sản phẩm có hướng dẫn sử dụng riêng, nên ưu tiên làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi cần trang điểm, hãy để lớp chống nắng ổn định trước khi tiếp tục với kem nền hoặc phấn phủ. Thời gian chờ cụ thể phụ thuộc vào công thức, vì vậy không nhất thiết mọi sản phẩm đều cần cùng một khoảng thời gian.

4. Đặc tính của kem chống nắng khiến da trông trắng bệch

Không phải mọi trường hợp trắng bệch đều do kem chống nắng bị vón. Đôi khi, nguyên nhân nằm ở chính công thức sản phẩm, đặc biệt với kem chống nắng khoáng chất. Các hoạt chất như zinc oxide và titanium dioxide có khả năng bảo vệ da trước tia UV. Tuy nhiên, những hạt khoáng chất này có thể tạo lớp trắng dễ nhận thấy trên da, tùy kích thước hạt, cách phân tán, nồng độ và nền công thức. Hiện tượng này thường rõ hơn trên làn da sẫm màu hoặc khi sản phẩm được thoa thành lớp dày. Bên cạnh đó, một số kem chống nắng lai giữa màng lọc khoáng và hóa học cũng có thể để lại vệt trắng. Vì vậy, không nên chỉ nhìn tên gọi "vật lý" hay "hóa học" để dự đoán hoàn toàn kết quả trên da. Nếu không thích lớp trắng, bạn có thể thử kem chống nắng có công nghệ phân tán hạt tốt, công thức tiệp da hoặc phiên bản có màu. Khi chọn mua, hãy thử một lượng vừa đủ trên vùng da gần với màu da mặt để đánh giá độ tiệp màu, khả năng tán và cảm giác sau khi khô.

Dưới đây là 1 số loại kem chống nắng phù hợp với mùa thu mà bạn có thể tham khảo ngay:

Kem Chống Nắng Sâm 1700 SPF50+ PA++++ Ngừa Lão Hoá Bảo Vệ Dưỡng Ẩm Da Cỏ Mềm

Nơi mua: Cỏ Mềm

Tinh Chất Chống Nắng PDRN Glow

Nơi mua: VT

Paula's Choice Resist Super - Light Daily Wrinkle Defense Spf 30

Kem dưỡng ẩm làm sáng chống nắng cho da INNISFREE Jeju Cherry Blossom Skin-Fit Tone-Up

Nơi mua: INNISFREE

Muốn hạn chế tình trạng vón cục và trắng bệch, hãy bắt đầu từ việc chăm sóc nền da: làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm đầy đủ và tránh lạm dụng các bước tẩy tế bào chết. Tiếp đó, chọn kem chống nắng phù hợp với loại da, thoa đủ lượng theo hướng dẫn và để các lớp mỹ phẩm ổn định trước khi trang điểm. Quan trọng nhất, đừng vì sợ lớp kem trắng hay dễ vón mà thoa quá ít. Hãy ưu tiên sản phẩm có khả năng bảo vệ phổ rộng SPF 30 trở lên, phù hợp với nhu cầu sử dụng và dễ duy trì hằng ngày. Khi nền da được dưỡng ẩm tốt, công thức tương thích và cách thoa phù hợp, lớp chống nắng sẽ dễ đều màu, tự nhiên hơn mà vẫn đảm bảo vai trò bảo vệ da trước tác động của tia UV.