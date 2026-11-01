Nhắc đến Phạm Băng Băng, ngoài nhan sắc nổi bật và làn da được chăm sóc kỹ lưỡng, mái tóc dài, dày và óng mượt của nữ diễn viên cũng luôn là chủ đề khiến phái đẹp tò mò. Cô từng nhiều lần chia sẻ những thói quen chăm sóc tóc khá công phu, từ lựa chọn dầu gội, kem ủ đến cách sử dụng dầu dưỡng để hạn chế tình trạng tóc khô xơ, gãy rụng. Thế nhưng, gần đây, một người hâm mộ Trung Quốc lại phát hiện điều thú vị: Giữa vô số sản phẩm làm đẹp mà Phạm Băng Băng sử dụng, có một món phụ kiện rất bình thường được cho là đã xuất hiện bên cô suốt nhiều năm.

Theo bài đăng trên mạng xã hội, khi nhìn thấy Phạm Băng Băng buộc tóc trong một bữa ăn tại nhà hàng hồi tháng 9/2026, người này lập tức nhận ra chiếc dây buộc tóc lụa quen thuộc. Người đăng cho biết mình từng nhìn thấy phụ kiện tương tự trong video nữ diễn viên tẩy trang năm 2023, sau đó tiếp tục xuất hiện trong những khoảnh khắc sinh hoạt, rửa mặt hay đi du lịch. Phát hiện ấy khiến fan thích thú bởi giữa hàng loạt món phụ kiện thời trang được thay đổi liên tục, một chiếc dây buộc tóc nhỏ bé lại có thể được yêu thích đến vậy.

Chiếc dây buộc tóc lụa có gì đặc biệt mà khiến hội chị em quan tâm?

Theo mô tả của tài khoản chia sẻ, chiếc dây buộc tóc được làm từ lụa, có lớp đệm mềm bên trong giúp tạo độ phồng và hạn chế cảm giác siết chặt khi sử dụng. Kiểu phụ kiện này thường được gọi là silk scrunchie, hay dây buộc tóc lụa bản phồng, khác với dây chun mảnh thông thường nhờ phần vải bao phủ bên ngoài. Bề mặt lụa tương đối trơn mịn, vì vậy có thể giúp giảm ma sát giữa tóc và dây buộc khi tháo ra, nhất là với những người có mái tóc dài, dễ rối hoặc thường xuyên tạo kiểu.

Người đăng còn nhận xét rằng việc Phạm Băng Băng liên tục sử dụng phụ kiện này chứng tỏ nó khá dễ chịu với mái tóc dày của cô. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là suy đoán dựa trên hình ảnh, không phải lời xác nhận về chất liệu, thương hiệu hay hiệu quả thực tế từ nữ diễn viên. Đặc biệt, việc sử dụng dây buộc tóc lụa không có nghĩa tóc sẽ hoàn toàn không bị kéo, gãy hoặc rụng. Hiệu quả còn phụ thuộc vào độ đàn hồi của dây, lực buộc, tình trạng tóc và thói quen sử dụng hằng ngày.

Dù vậy, không thể phủ nhận sức hút của loại phụ kiện này trong những năm gần đây. So với những chiếc dây chun nhỏ, dây buộc tóc lụa bản rộng thường tạo cảm giác mềm mại, đồng thời mang đến vẻ ngoài nữ tính và có phần sang trọng. Chỉ cần buộc tóc đuôi ngựa thấp, búi tóc lỏng hoặc buộc nửa đầu, một chiếc scrunchie màu trung tính cũng đủ giúp kiểu tóc trông gọn gàng mà không mất quá nhiều thời gian. Với những người không thích phụ kiện cầu kỳ, đây còn là lựa chọn dễ kết hợp cùng trang phục ở nhà, quần áo công sở hay váy áo khi đi du lịch.

Muốn giữ tóc đẹp, đôi khi nên bắt đầu từ việc thay đổi chiếc dây buộc tóc

Phạm Băng Băng vốn nổi tiếng với những chia sẻ khá chi tiết về thói quen chăm sóc mái tóc. Trước đây, nữ diễn viên từng tiết lộ cách kết hợp dầu dưỡng, kem xả và mặt nạ tóc, đồng thời chú trọng việc hạn chế tác động mạnh lên sợi tóc trong quá trình gội, sấy và tạo kiểu. Dù không phải phương pháp nào cô áp dụng cũng phù hợp với tất cả mọi người, những chia sẻ ấy cho thấy việc chăm sóc tóc không chỉ nằm ở những sản phẩm đắt tiền mà còn phụ thuộc nhiều vào các thói quen nhỏ được duy trì hằng ngày.

Với dây buộc tóc, điều nên quan tâm đầu tiên là độ siết. Một chiếc dây dù được làm từ lụa cao cấp nhưng buộc quá chặt vẫn có thể tạo lực kéo không cần thiết lên tóc và da đầu. Việc thường xuyên buộc tóc đuôi ngựa cao, búi căng hoặc cố định tóc ở cùng một vị trí trong thời gian dài cũng có thể làm tăng nguy cơ tổn thương tóc do lực kéo. Bởi vậy, người có mái tóc yếu, dễ gãy nên ưu tiên những kiểu buộc vừa phải, thay đổi vị trí buộc thường xuyên và tháo dây nhẹ nhàng thay vì kéo mạnh qua đuôi tóc.

Bên cạnh đó, khi lựa chọn scrunchie, không nhất thiết phải tìm mua đúng mẫu người nổi tiếng sử dụng. Những chiếc dây có bề mặt mềm, đường may gọn, không có chi tiết sắc cạnh và độ đàn hồi phù hợp thường là lựa chọn đáng cân nhắc. Nếu sử dụng thường xuyên, nên vệ sinh phụ kiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất để tránh tích tụ dầu thừa, bụi bẩn và các sản phẩm tạo kiểu tóc.

Điểm thú vị trong câu chuyện của Phạm Băng Băng không nằm ở việc một chiếc dây buộc tóc có thể tạo nên mái tóc đẹp thần kỳ. Thay vào đó, nó gợi ra một bài học khá thực tế: Đôi khi, chăm sóc tóc tốt hơn không bắt đầu bằng việc mua thêm thật nhiều mỹ phẩm mà là nhận ra những thói quen nhỏ đang khiến tóc chịu ma sát và lực kéo mỗi ngày. Một chiếc dây buộc tóc phù hợp có thể không thay thế được quy trình dưỡng tóc, nhưng vẫn là chi tiết đáng quan tâm nếu muốn giữ mái tóc khỏe và hạn chế hư tổn.