Phạm Băng Băng mặc đồ Việt mãi không chán

Không hổ danh là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc biểu tượng của Cbiz, Phạm Băng Băng tiếp tục khiến công chúng phải trầm trồ với màn xuất hiện đẹp tựa tiên tử. Lần này, nữ diễn viên lựa chọn một thiết kế đến từ NTK Việt Phan Huy. Từ sắc vóc thanh mảnh, đường nét gương mặt sắc sảo đến thần thái kiêu kỳ, tất cả đều hòa quyện hoàn hảo trong diện mạo khiến netizen chỉ biết tấm tắc khen ngợi.

Phạm Băng Băng gây ấn tượng với sắc vóc đẹp tựa nữ thần.

Trong bộ ảnh mới được thực hiện cho tạp chí ELLE Malaysia số tháng 11/2026, Phạm Băng Băng khoác lên mình thiết kế Haute Couture Xuân Hè 2026 mang tên Lá Ngọc Cành Vàng của nhà thiết kế trẻ Phan Huy. Bộ trang phục gây ấn tượng ngay từ bảng màu xanh băng trong trẻo, gợi liên tưởng đến vẻ đẹp của băng tuyết và ngọc quý.

Phần thân trên được thiết kế theo phom corset quây ngực, ôm gọn vòng eo, làm nổi bật tỷ lệ cơ thể cân đối và đường cong mềm mại của nữ diễn viên. Những đường đính kết chạy ngang thân váy tạo hiệu ứng phân tầng tinh tế, trong khi phần hông được dựng khối với các lớp vải xếp chồng bất đối xứng, giúp tổng thể có thêm chiều sâu và nét bay bổng.

Phạm Băng Băng diện look 21 thuộc bộ sưu tập Lá Ngọc Cành Vàng của NTK Phan Huy được lấy cảm hứng từ Sông Hương (Huế).

Đứng trước ống kính, Phạm Băng Băng gần như trở thành hiện thân hoàn hảo cho tinh thần mà bộ trang phục hướng đến. Mái tóc đen dài buông tự nhiên, được rẽ ngôi lệch, càng làm nổi bật đường nét gương mặt thanh tú. Lớp trang điểm nhẹ nhàng với đôi môi hồng phớt, hàng mi cong và đôi mắt được nhấn nhá vừa đủ mang đến diện mạo dịu dàng hơn thường thấy. Nữ diễn viên còn kết hợp cùng bộ trang sức đá quý xanh turquoise gồm vòng cổ bản lớn và khuyên tai đồng điệu. Những món phụ kiện bắt sáng vừa đủ, không lấn át trang phục mà còn khiến sắc xanh trên tổng thể trở nên nổi bật hơn.

Trong khi đó, vóc dáng mảnh mai cũng giúp Phạm Băng Băng chinh phục trọn vẹn thiết kế có cấu trúc khá phức tạp của Phan Huy. Phần corset ôm sát làm nổi bật vòng eo thon, bờ vai trần thanh mảnh và tỷ lệ cơ thể hài hòa. Đáng chú ý, dù trang phục có nhiều lớp vải và chi tiết dựng phom, tổng thể vẫn không tạo cảm giác nặng nề khi được nữ diễn viên khoác lên người. Ngược lại, vóc dáng cao ráo cùng cách tạo dáng mềm mại khiến từng đường nét của chiếc váy được phô diễn rõ ràng. Sự kết hợp giữa sắc vóc quyến rũ và thần thái nền nã tạo nên một hình ảnh vừa kiêu kỳ vừa thoát tục.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Phạm Băng Băng lựa chọn sáng tạo của nhà thiết kế Việt. Sau khi chú ý đến bộ sưu tập Cành Vàng Lá Ngọc tại Paris Haute Couture Week, nữ diễn viên đã nhiều lần diện trang phục của Phan Huy trong những dịp quan trọng. Trước bộ ảnh trên ELLE Malaysia, cô từng mặc thiết kế của anh tại sự kiện ở Bangkok hồi tháng 3, Liên hoan phim Viễn Đông 2026 tại Italy hồi tháng 5 và xuất hiện trên bìa tạp chí Dust Trung Quốc số tháng 9. Việc liên tục lựa chọn cùng một nhà thiết kế cho thấy sự đồng điệu đáng chú ý giữa phong cách cá nhân của minh tinh Hoa ngữ và ngôn ngữ sáng tạo của Phan Huy.

Nữ hoàng thảm đỏ xứ Trung nhiều lần diện thiết kế của NTK Phan Huy.

Với Phan Huy, đây cũng là một dấu ấn đáng tự hào khi sáng tạo của nhà mốt Việt tiếp tục đồng hành cùng một trong những biểu tượng nhan sắc và thời trang nổi tiếng của Cbiz. Nhà thiết kế sinh năm 1999, quê Quảng Trị, theo đuổi phong cách lãng mạn, quyến rũ với thế mạnh dựng phom điêu khắc và kỹ thuật đính kết thủ công. Những cảm hứng từ cảnh sắc, văn hóa Việt Nam được anh đưa vào ngôn ngữ Haute Couture một cách tinh tế. Không chỉ Phạm Băng Băng, nhiều ngôi sao Hoa ngữ như Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc cũng từng lựa chọn trang phục của nam NTK trẻ.

Các thiết kế của Phan Huy được đông đảo minh tinh Cbiz lựa chọn.

Ảnh: Instagram.