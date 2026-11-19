Khí chất phu nhân hào môn qua ống kính cam thường bên ông xã Hà Du Quân

Gần đây, loạt khoảnh khắc Hề Mộng Dao tháp tùng ông xã Hà Du Quân tham dự lễ khai trương một trung tâm giải trí tại Thiên Tân (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Khác hẳn với sự hào nhoáng của các sự kiện thời trang, buổi lễ lần này mang đậm tính chất thương mại khi dàn khách mời và đối tác đồng loạt diện vest tối màu, quàng khăn đỏ và cài hoa lễ trang trọng.

Giữa không gian nghiêm túc ấy, cựu thiên thần Victoria's Secret chọn cho mình bộ trang phục sáng màu, tối giản gồm áo khoác dạ dáng ngắn phối cùng quần âu cạp cao thanh lịch. Điểm nhấn nằm ở chiếc nơ đen thắt hờ nơi cổ áo, vừa mang lại nét cổ điển, đài các vừa tôn lên phong thái trang nhã của chân dài sinh năm 1989.

Đáng nể hơn cả là loạt khoảnh khắc chụp vội bằng camera thường của người qua đường trong điều kiện ánh nắng ngoài trời chiếu thẳng mặt, Hề Mộng Dao vẫn ghi điểm tuyệt đối với làn da mịn màng, căng bóng cùng đường nét gương mặt sắc sảo. Kết hợp cùng mái tóc đen uốn sóng lơi bồng bềnh và tông trang điểm cam đất trầm ấm, diện mạo của bà mẹ hai con toát lên vẻ đẹp rạng rỡ, tự nhiên mà không cần nhờ cậy đến lớp chỉnh sửa cầu kỳ.

Không chỉ chinh phục giới mộ điệu bằng gu thẩm mỹ tinh tế, ngôn ngữ hình thể của Hề Mộng Dao trong từng khung hình còn cho thấy bản lĩnh của một chân dài từng chinh chiến khắp các sàn diễn quốc tế. Trong khi ông xã Hà Du Quân ngồi bên cạnh với dáng vẻ tập trung, cúi đầu rà soát lại tập tài liệu phát biểu trên tay, Hề Mộng Dao giữ phong thái điềm tĩnh tuyệt đối.

Tấm lưng thẳng tắp, bờ vai thả lỏng tự nhiên cùng ánh nhìn điềm đạm, nụ cười mỉm nhẹ nhàng giúp cô toát lên khí chất chuẩn mực của một "phu nhân hào môn" thực thụ. Sức hút của chân dài cao 1m78 lớn đến mức ngay cả những khán giả và nhân viên ngồi phía sau cũng không giấu nổi sự trầm trồ, liên tục giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc đời thực của cô. Chỉ với một ánh nhìn thoáng qua ống kính hay dáng ngồi chừng mực, Hề Mộng Dao đã biến hàng ghế khách mời ngoài trời thành không gian tỏa sáng của riêng mình.

Dâu hào môn trên đà "hồi sinh" sự nghiệp ngoạn mục: Từ sàn diễn Victoria's Secret đến nữ chính MV của The Weeknd

Nếu nhiều người từng cho rằng Hề Mộng Dao đã yên vị sau cánh cửa hào môn, chuỗi hoạt động dày đặc và đẳng cấp của cô trong nửa cuối năm nay chính là lời khẳng định đanh thép cho một màn tái xuất đầy chủ động. Không xuất hiện dàn trải, chân dài sinh năm 1989 chọn cách hâm nóng tên tuổi bằng những cột mốc đắt giá. Khởi động bằng hôn lễ thế kỷ gây sốt toàn châu Á cùng bộ ảnh cưới công khai trên VOGUE Wedding hồi tháng 6, Hề Mộng Dao chính thức làm bùng nổ truyền thông khi comeback đường băng Victoria's Secret Fashion Show với vô số mỹ từ cho khí chất chín muồi tuổi 37.

Chỉ 1 tuần sau đó, cô tiếp tục hâm nóng tên tuổi khi hội ngộ dàn siêu mẫu hàng đầu như Hà Tuệ, Cù Hiểu Văn trên thảm đỏ VOGUE Thịnh Điển ở Tô Châu. Diện thiết kế váy lông vũ hiệu ứng chuyển màu bay bổng, mỹ nhân họ Hề không còn mang nét gồng mình sắc lạnh thuở mới vào nghề mà chinh phục ống kính bằng những bước catwalk thong dong, khoe trọn tấm lưng trần thanh thoát cùng khí chất tận hưởng sân khấu.

Chưa dừng lại ở địa hạt thời trang, màn tái xuất của Hề Mộng Dao còn khiến khán giả thích thú với màn bắt tay gây sốt với The Weeknd. Tròn một thập kỷ sau lần đứng chung sân khấu Victoria's Secret Fashion Show 2016, chân dài sinh năm 1989 bất ngờ tái ngộ nam siêu sao với vai trò nữ chính trong MV Hong Kong (ra mắt ngày 12/11), đứng chung dự án với cả "thiên hậu" Vương Phi.

Lấy cảm hứng từ thẩm mỹ điện ảnh Hong Kong thập niên 80-90 của đạo diễn Vương Gia Vệ, thước phim dài gần 4 phút biến Hề Mộng Dao thành một mỹ nhân đầy mê hoặc trên chiếc xe thể thao đỏ rực, lướt qua những đường hầm ngập ánh đèn đêm. Chẳng cần một câu thoại nào, chỉ riêng thần thái sang chảnh cùng khí chất điện ảnh của nàng dâu hào môn cũng đủ khiến dân tình phải xuýt xoa. Rõ ràng, một khi Hề Mộng Dao nghiêm túc trở lại đường đua, đẳng cấp siêu mẫu quốc tế của cô vẫn là thứ khiến người ta phải ngước nhìn.

Tranh luận diện mạo tuổi 37

Song song với tần suất hoạt động dày đặc, sự thay đổi về diện mạo của Hề Mộng Dao ở tuổi 37 cũng trở thành đề tài leo thẳng lên top tìm kiếm Weibo với từ khóa "Hề Mộng Dao bây giờ và quá khứ như hai người hoàn toàn khác". Đặt lên bàn cân với thời kỳ đỉnh cao chinh chiến tại các tuần lễ thời trang quốc tế, không khó để nhận ra gương mặt hiện tại của cô đã có sự chuyển biến rõ rệt. Trước đây, để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của sàn diễn high-fashion, Hề Mộng Dao phải duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể cực thấp, khiến cấu trúc xương gò má lộ rõ, vùng má và thái dương hõm sâu tạo nên dáng mặt kim cương sắc lạnh, có phần xa cách.

Ở hiện tại, gương mặt của nữ siêu mẫu trở nên đầy đặn, các đường nét chuyển tiếp mềm mại và thần sắc cũng thư thái, dịu dàng hơn hẳn. Nhiều ý kiến cho rằng sự thay đổi này đến từ việc cô đã rời xa áp lực ép cân khắc nghiệt của nghề người mẫu để trở về với nhịp sống cân bằng, thả lỏng cả về thể chất lẫn tinh thần. Từng chia sẻ rằng trạng thái hiện tại là kết quả của sức mạnh nội tâm và quá trình học cách hòa giải với chính mình, Hề Mộng Dao ở tuổi 37 không còn cố gồng mình theo chuẩn mực góc cạnh thuở đôi mươi, mà tỏa sáng bằng vẻ đẹp đằm thắm, sang trọng và viên mãn của một người phụ nữ làm chủ cuộc sống.

Ảnh: Internet