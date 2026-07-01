Peptide trở thành từ khóa làm đẹp mới: Tiềm năng lớn nhưng không nên sử dụng tùy tiện

Trong những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, peptide được ví như một "tin nhắn" gửi tới tế bào. Chúng có thể yêu cầu cơ thể sửa chữa một vị trí, kích hoạt một quá trình hoặc giảm bớt một phản ứng nào đó. Cách ví von này dễ hiểu, nhưng cũng có thể khiến nhiều người nghĩ peptide là một loại công nghệ thần kỳ, chỉ cần chọn đúng "thông điệp" là cơ thể sẽ thay đổi theo mong muốn.

Thực tế phức tạp hơn nhiều.

Peptide không phải một loại thuốc duy nhất

Peptide là những chuỗi được tạo thành từ các axit amin, cũng là những thành phần cấu tạo nên protein. Trong hướng dẫn phát triển thuốc, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ sử dụng khái niệm peptide cho các polymer gồm không quá 40 axit amin, dù ranh giới giữa peptide và protein có thể thay đổi tùy cách phân loại.

Cơ thể con người tự sản xuất nhiều peptide có hoạt tính sinh học. Một số tham gia điều hòa cảm giác đói, đường huyết, hoạt động nội tiết, miễn dịch và nhiều quá trình sinh lý khác. Tuy nhiên, không phải peptide nào cũng có cùng chức năng, càng không thể gom tất cả thành một "liệu pháp peptide" chung áp dụng cho mọi người.

Mỗi peptide có cấu trúc, đích tác động, liều lượng, đường sử dụng và bằng chứng lâm sàng khác nhau. Một peptide được nghiên cứu cho bệnh chuyển hóa không mặc nhiên có tác dụng với giấc ngủ. Một hợp chất được thử nghiệm trên tế bào hoặc động vật cũng chưa thể coi là đã chứng minh hiệu quả trên con người.

Nói cách khác, hỏi "peptide có tốt không?" cũng giống như hỏi "thuốc có tốt không?". Câu trả lời phụ thuộc vào đó là thuốc gì, dùng cho bệnh nào, bằng chứng đến đâu và ai là người chỉ định.

Thành công của thuốc giảm cân khiến peptide bước ra khỏi phòng thí nghiệm

Peptide không phải lĩnh vực vừa xuất hiện. Tài liệu của FDA cho biết đã có hơn 130 sản phẩm thuốc peptide được phê duyệt và xếp vào nhóm thuốc đối chiếu tại Mỹ. Sự phát triển trong công nghệ tổng hợp và sản xuất tái tổ hợp cũng đang thúc đẩy số lượng thuốc peptide được nghiên cứu và đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng thực sự chú ý đến lĩnh vực này là sự nổi lên của các thuốc tác động lên hệ hormone đường ruột, điển hình như semaglutide và tirzepatide.

FDA đã phê duyệt tirzepatide để kiểm soát cân nặng kéo dài cho một số người trưởng thành mắc béo phì hoặc thừa cân kèm bệnh lý liên quan. Semaglutide cũng được phê duyệt cho những chỉ định quản lý cân nặng cụ thể; đến năm 2026, Mỹ tiếp tục phê duyệt một liều semaglutide cao hơn cho một số bệnh nhân trưởng thành. Tirzepatide còn được phê duyệt để điều trị ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn mức độ từ trung bình đến nặng ở người trưởng thành mắc béo phì.

Những thành công này có thể xem là một trong các nguyên nhân khiến peptide trở thành từ khóa hấp dẫn trong giới "biohacking", xu hướng sử dụng kiến thức sinh học, công nghệ và dữ liệu để tối ưu sức khỏe.

Từ đây, hàng loạt lời quảng cáo bắt đầu xuất hiện: peptide giúp phục hồi chấn thương, tăng cơ, ngủ sâu, trẻ hóa da, cải thiện trí nhớ, tăng năng lượng hoặc làm chậm lão hóa. Vấn đề là bằng chứng dành cho từng mục tiêu này rất khác nhau. Không thể lấy thành công của một thuốc đã trải qua các thử nghiệm nghiêm ngặt để bảo chứng cho tất cả sản phẩm cùng được gọi là peptide.

Khoảng cách lớn giữa thuốc được phê duyệt và peptide đang gây sốt trên mạng

Một số cái tên như BPC-157, CJC-1295, GHK-Cu dạng tiêm, DSIP, Epitalon, MOTs-C hay TB-500 thường xuất hiện trong các cộng đồng thể hình, phục hồi và chống lão hóa. Chúng hay được giới thiệu bằng những cụm từ hấp dẫn như "hỗ trợ lành mô", "đánh thức khả năng phục hồi" hoặc "tối ưu tuổi thọ".

Tuy nhiên, FDA cho biết dữ liệu an toàn trên người đối với nhiều chất trong số này còn hạn chế hoặc chưa được xác định đầy đủ. Cơ quan này cũng nêu những lo ngại về tạp chất liên quan đến peptide, sự kết tụ của sản phẩm, khả năng gây phản ứng miễn dịch và khó khăn trong việc xác định chính xác dược chất. Với một số hợp chất, FDA chưa tìm thấy dữ liệu phơi nhiễm trên người hoặc chưa có đủ thông tin để biết chúng có thể gây hại hay không.

Điều đó không có nghĩa toàn bộ lĩnh vực peptide là vô giá trị. Nó cho thấy cần phân biệt rõ ba cấp độ: peptide tự nhiên trong cơ thể, thuốc peptide đã được nghiên cứu và phê duyệt cho một chỉ định cụ thể, cùng các sản phẩm thử nghiệm hoặc pha chế chưa có đủ bằng chứng.

Cùng mang tên peptide nhưng ba nhóm này không thể được đánh giá như nhau.

Vì sao nguồn sản phẩm đặc biệt quan trọng?

Với các sản phẩm tiêm vào cơ thể, việc biết chính xác thành phần, nồng độ, độ tinh khiết và điều kiện bảo quản có ý nghĩa rất lớn. Một lọ thuốc có nhãn đẹp hoặc được quảng cáo là "đặt riêng cho từng người" không đồng nghĩa sản phẩm đã được kiểm định về chất lượng.

FDA nhấn mạnh thuốc pha chế không được cơ quan này phê duyệt trước khi đưa ra thị trường, đồng nghĩa độ an toàn, hiệu quả và chất lượng không được thẩm định theo quy trình dành cho thuốc được cấp phép.

Rủi ro này đã thể hiện rõ ở thị trường thuốc giảm cân pha chế. Tính đến ngày 31/5/2026, FDA ghi nhận 990 báo cáo biến cố bất lợi liên quan đến semaglutide pha chế và hơn 730 báo cáo liên quan đến tirzepatide pha chế. Cơ quan này cũng nhận được các trường hợp dùng sai liều, có trường hợp phải nhập viện, cùng những sản phẩm mang nhãn thông tin không chính xác hoặc ghi tên cơ sở pha chế không tồn tại. FDA lưu ý các báo cáo này chưa đủ để khẳng định thuốc là nguyên nhân trực tiếp trong mọi trường hợp, nhưng chúng cho thấy nguy cơ thực tế của việc sử dụng sản phẩm không được kiểm soát chặt chẽ.

Một "lọ thuốc bí ẩn" vì thế không chỉ là cách nói mang tính hình ảnh. Người sử dụng có thể thực sự không biết mình đang tiêm chất gì, với nồng độ bao nhiêu và liệu sản phẩm có chứa tạp chất hay không.

Được bác sĩ theo dõi vẫn chưa phải là câu trả lời đầy đủ

Một trong những thông điệp đáng chú ý nhất từ loạt ảnh là: câu hỏi quan trọng không chỉ nằm ở việc peptide có hoạt động hay không, mà là ai đang hướng dẫn quá trình sử dụng.

Tuy nhiên, cụm từ "được bác sĩ giám sát" cũng cần được làm rõ. Người dùng nên biết người tư vấn có chuyên môn phù hợp hay không; sản phẩm được sử dụng cho chỉ định nào; bằng chứng đến từ thử nghiệm trên người hay mới dừng ở nghiên cứu ban đầu; quy trình theo dõi gồm những xét nghiệm gì; khi nào phải điều chỉnh liều và đâu là tiêu chí dừng điều trị.

FDA cho rằng phần lớn thuốc peptide đều cần được đánh giá nguy cơ sinh miễn dịch. Khả năng xuất hiện phản ứng miễn dịch phụ thuộc vào cấu trúc phân tử, tạp chất, hiện tượng kết tụ, tình trạng bệnh của người sử dụng, liều dùng, đường đưa thuốc vào cơ thể và các thuốc đang dùng đồng thời.

Do đó, cá nhân hóa không có nghĩa là chọn một peptide dựa trên vài câu hỏi trực tuyến. Cá nhân hóa đúng nghĩa cần bắt đầu từ chẩn đoán, tiền sử bệnh, thuốc đang sử dụng, xét nghiệm cần thiết và một mục tiêu điều trị có thể đo lường.

Những câu hỏi nên đặt ra trước khi sử dụng peptide

Thay vì chỉ hỏi sản phẩm có giúp giảm mỡ, tăng cơ hay trẻ hóa hay không, người dùng cần làm rõ tên chính xác của hoạt chất và chỉ định đang hướng tới. Hoạt chất đó đã được cơ quan quản lý phê duyệt cho mục tiêu này hay chưa? Có thử nghiệm lâm sàng trên người hay mới có dữ liệu tiền lâm sàng? Nguồn thuốc, nhà sản xuất, số lô và điều kiện bảo quản có thể được xác minh không?

Một phác đồ đáng tin cậy cũng cần giải thích được lợi ích kỳ vọng, tác dụng không mong muốn, chống chỉ định, tương tác thuốc và phương án xử lý nếu kết quả không như mong đợi. Người tư vấn phải trả lời được ai sẽ theo dõi, theo dõi bằng chỉ số nào và sau bao lâu sẽ đánh giá lại.

Trái lại, người dùng nên thận trọng khi nghe các cam kết như "phù hợp với tất cả mọi người", "không có tác dụng phụ", "phục hồi toàn bộ cơ thể" hoặc "đảo ngược lão hóa". Khoa học y học hiếm khi vận hành bằng những lời hứa tuyệt đối như vậy.

Peptide có tương lai, nhưng không phải đường tắt

Peptide là một lĩnh vực dược học có thật, với nhiều thuốc đã được sử dụng trong y khoa và nhiều hướng nghiên cứu đầy triển vọng. Thành công của những thuốc kiểm soát cân nặng cho thấy các phân tử nhỏ này có thể tác động mạnh đến sức khỏe con người khi được phát triển đúng cách, thử nghiệm nghiêm ngặt và sử dụng đúng chỉ định.

Nhưng chính sức hấp dẫn ấy cũng tạo ra một thị trường dễ bị thổi phồng. Thành công của vài loại thuốc không biến mọi peptide thành liệu pháp chống lão hóa, cũng không khiến một sản phẩm không rõ nguồn gốc trở nên an toàn hơn.

Bởi vậy, câu hỏi đúng không chỉ là "peptide có hiệu quả không?", mà còn phải là: peptide nào, dành cho ai, dựa trên bằng chứng nào, đến từ đâu và ai chịu trách nhiệm theo dõi?

Tương lai của khoa học peptide có thể rất đáng chờ đợi. Nhưng người dùng không nên gặp tương lai ấy thông qua một lọ thuốc bí ẩn.

Bài viết mang tính cung cấp thông tin, không thay thế việc thăm khám, chẩn đoán hoặc chỉ định điều trị của bác sĩ.

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