5 sai lầm tưởng nhỏ nhưng lại khiến da dễ bị nám: Nhiều chị em vẫn mắc phải mỗi ngày

Nám da là một trong những vấn đề khiến nhiều phụ nữ đau đầu, đặc biệt sau tuổi 30. Một khi các mảng nám đã hình thành, việc điều trị thường mất rất nhiều thời gian, công sức và chi phí. Tuy nhiên, điều đáng nói là không ít trường hợp nám xuất hiện hoặc trở nên đậm màu hơn lại bắt nguồn từ những thói quen rất quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Không chỉ ánh nắng mặt trời, nhiều yếu tố như chăm sóc da sai cách, sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng hay thường xuyên thức khuya cũng có thể kích thích quá trình sản sinh melanin - sắc tố tạo nên các đốm nám và tàn nhang. Nếu muốn giữ làn da sáng khỏe lâu dài, hãy xem bạn có đang mắc phải 5 sai lầm dưới đây hay không.

1. Bôi kem chống nắng nhưng không đủ lượng

Rất nhiều người có thói quen dùng kem chống nắng mỗi sáng, nhưng lại chỉ thoa một lớp rất mỏng vì sợ bí da hoặc sợ bết dính. Đây là một trong những nguyên nhân khiến kem chống nắng không phát huy đúng khả năng bảo vệ. Theo khuyến cáo của các chuyên gia da liễu, lượng kem chống nắng phù hợp cho toàn bộ khuôn mặt vào khoảng 1/4 thìa cà phê, hoặc tương đương quy tắc "hai ngón tay". Nếu dùng quá ít, chỉ số SPF và PA thực tế trên da sẽ thấp hơn rất nhiều so với công bố của nhà sản xuất. Ngoài ra, nếu phải hoạt động ngoài trời, bạn cũng nên thoa lại kem chống nắng sau khoảng 2-3 giờ, đặc biệt khi đổ nhiều mồ hôi hoặc sau khi lau mặt.

2. Chỉ bôi kem chống nắng mà không che chắn khi ra ngoài

Kem chống nắng rất quan trọng, nhưng không có nghĩa là bạn có thể hoàn toàn phơi da dưới nắng trong nhiều giờ. Tia UVA - tác nhân chính gây lão hóa và nám da - vẫn có thể xuyên qua mây, cửa kính xe hay nhiều lớp quần áo mỏng. Nếu thường xuyên đi ngoài trời vào thời điểm nắng gắt mà chỉ dựa vào kem chống nắng, làn da vẫn phải chịu lượng lớn tia UV mỗi ngày. Để hạn chế nguy cơ hình thành nám, hãy kết hợp nhiều biện pháp bảo vệ cùng lúc như đội mũ rộng vành, đeo kính râm, mặc áo chống nắng, sử dụng khẩu trang chống tia UV và hạn chế đứng dưới nắng trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Việc che chắn đầy đủ không chỉ giúp giảm nguy cơ nám mà còn làm chậm quá trình lão hóa da.

3. Lạm dụng các hoạt chất mạnh khiến da bong tróc

Retinol, AHA, BHA, vitamin C nồng độ cao hay các sản phẩm peel da đều có thể mang lại hiệu quả cải thiện làn da nếu sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, nhiều người vì muốn da đẹp nhanh nên dùng quá nhiều hoạt chất cùng lúc hoặc sử dụng với tần suất quá dày. Hậu quả là hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, da bong tróc, đỏ rát và trở nên nhạy cảm hơn với ánh nắng. Khi đó, chỉ cần tiếp xúc với tia UV trong thời gian ngắn, nguy cơ tăng sắc tố sau viêm và hình thành nám cũng tăng lên đáng kể. Nếu mới bắt đầu dùng các hoạt chất mạnh, hãy ưu tiên nồng độ thấp, tăng tần suất từ từ và luôn kết hợp kem dưỡng phục hồi cùng kem chống nắng phổ rộng vào ban ngày.

4. Sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Những lời quảng cáo như "trắng da sau 7 ngày", "hết nám cấp tốc" hay "da bật tông chỉ sau một tuần" luôn rất hấp dẫn. Tuy nhiên, phía sau nhiều sản phẩm trôi nổi lại có thể là các thành phần nguy hiểm như corticoid, thủy ngân hoặc chất tẩy trắng vượt ngưỡng an toàn. Ban đầu, làn da có thể trở nên trắng sáng nhanh chóng, nhưng sau một thời gian sử dụng, da sẽ yếu đi, mỏng hơn, dễ kích ứng và đặc biệt rất nhạy cảm với ánh nắng. Đây là điều kiện thuận lợi để nám và tăng sắc tố xuất hiện. Vì vậy, hãy ưu tiên lựa chọn mỹ phẩm từ thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và được phân phối chính hãng. Đừng đánh đổi sức khỏe của làn da chỉ vì những lời quảng cáo "thần tốc".

5. Căng thẳng, thiếu ngủ và mệt mỏi kéo dài

Không chỉ tác động từ bên ngoài, sức khỏe tinh thần cũng ảnh hưởng trực tiếp đến làn da. Khi cơ thể thường xuyên căng thẳng hoặc ngủ không đủ giấc, nồng độ hormone cortisol tăng lên, kéo theo nhiều thay đổi trong cơ thể, trong đó có sự mất cân bằng nội tiết. Điều này có thể kích thích tế bào sắc tố hoạt động mạnh hơn, khiến các vùng nám sẵn có trở nên đậm màu hoặc xuất hiện thêm các mảng nám mới. Bên cạnh đó, thiếu ngủ còn làm giảm khả năng phục hồi của da, khiến làn da xỉn màu, kém sức sống và lão hóa nhanh hơn. Hãy cố gắng duy trì giấc ngủ từ 7-8 giờ mỗi đêm, kết hợp tập thể dục nhẹ, ăn nhiều rau xanh, trái cây giàu vitamin C và giữ tinh thần thoải mái để hỗ trợ làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Điều trị nám là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì và thường phải kết hợp nhiều phương pháp như mỹ phẩm đặc trị, laser hay thuốc theo chỉ định của bác sĩ da liễu. Trong khi đó, phòng ngừa lại đơn giản hơn rất nhiều nếu bạn duy trì những thói quen đúng ngay từ hôm nay.

Dưới đây là 1 số sản phẩm ngừa nám mà bạn có thể tham khảo ngay:

Kem chống nắng nâng tông kiềm dầu INNISFREE Tone Up No Sebum EX SPF 50+ PA++++ 60 mL

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Kem chống nắng không nhờn rít SPF 50 UVA +UVB Vichy Capital Soleil Mattifying Dry Touch Face Fluid

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Sữa chống nắng dưỡng da kiềm dầu bảo vệ hoàn hảo Anessa Gold Milk SPF50+ PA++++ 60mlx2

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Tinh chất làm mờ vết nám và giảm sự hình thành đốm nâu Murad Rapid Dark Spot Correcting Serum

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Dưỡng chất giảm thâm nám và dưỡng sáng toàn diện La Roche-Posay Mela B3 serum

Hãy bắt đầu bằng việc thoa đủ kem chống nắng, che chắn kỹ khi ra ngoài, sử dụng hoạt chất một cách khoa học, nói không với mỹ phẩm không rõ nguồn gốc và chăm sóc sức khỏe tinh thần bằng giấc ngủ đầy đủ. Những thay đổi nhỏ này không chỉ giúp giảm nguy cơ hình thành nám mà còn góp phần làm chậm lão hóa, giữ cho làn da sáng khỏe, đều màu và rạng rỡ theo thời gian. Một làn da đẹp không đến từ những giải pháp cấp tốc, mà được xây dựng từ những thói quen đúng được duy trì mỗi ngày.