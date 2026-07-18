Thực phẩm chức năng chống lão hóa có thực sự hiệu quả? Chuyên gia khuyên đừng kỳ vọng vào "viên thuốc trẻ mãi"

Thực phẩm chức năng chỉ là "người hỗ trợ"

Tiến sĩ Chris Renna - Bác sĩ y học gia đình được chứng nhận tại Mỹ, nhà sáng lập LifeSpan Medicine (Los Angeles, Miami và Dallas), đồng thời là tác giả cuốn The End of Pain cho biết: Thực phẩm chức năng có thể hỗ trợ cơ thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và tối ưu hóa sức khỏe khi được sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, chúng không thể thay thế chế độ ăn uống khoa học, vận động thường xuyên hay giấc ngủ chất lượng.

Nói cách khác, nếu nền tảng lối sống chưa tốt, việc bổ sung thêm thực phẩm chức năng cũng khó tạo nên khác biệt rõ rệt.

Tiến sĩ Robin Berzin (MD) - Bác sĩ nội khoa và là nhà sáng lập Parsley Health cũng nhấn mạnh rằng không có loại thực phẩm chức năng nào phù hợp với tất cả mọi người. Việc lựa chọn nên dựa trên tình trạng sức khỏe, kết quả xét nghiệm và mục tiêu của từng cá nhân thay vì chạy theo xu hướng.

8 hoạt chất được nghiên cứu nhiều trong lĩnh vực chống lão hóa

Mặc dù chưa có "thần dược" giúp con người trẻ mãi, nhiều hoạt chất vẫn đang được đánh giá tích cực nhờ những bằng chứng khoa học về khả năng hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh.

NAD+ - "nguồn pin" của tế bào

NAD+ là một coenzyme có mặt trong hầu hết các tế bào của cơ thể. Đây là phân tử đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo năng lượng, sửa chữa DNA và duy trì hoạt động của tế bào.





Theo các chuyên gia, nồng độ NAD+ giảm dần theo tuổi tác. Vì vậy, các tiền chất như Nicotinamide Riboside (NR) được nghiên cứu nhằm giúp tăng nồng độ NAD+, từ đó hỗ trợ quá trình sửa chữa và duy trì chức năng tế bào.

Omega-3 - dưỡng não, bảo vệ tim mạch

Omega-3 là axit béo thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp. Nhiều nghiên cứu cho thấy Omega-3 có liên quan đến sức khỏe não bộ, thị lực, tim mạch, hệ miễn dịch và khả năng kiểm soát phản ứng viêm.

Các chuyên gia đánh giá đây là một trong những nhóm thực phẩm bổ sung có nhiều bằng chứng nhất trong việc hỗ trợ lão hóa khỏe mạnh, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi.





CoQ10 - chất chống oxy hóa của ty thể



Coenzyme Q10 (CoQ10) là hợp chất chống oxy hóa tự nhiên giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. CoQ10 còn tham gia vào quá trình sản xuất năng lượng tại ty thể và được cho là có lợi với người mắc bệnh tim mạch, người sử dụng thuốc statin hoặc phụ nữ muốn cải thiện chất lượng trứng.

Vitamin D - không chỉ tốt cho xương

Vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi, duy trì mật độ xương và hỗ trợ hệ miễn dịch. Ở người lớn tuổi, việc thiếu vitamin D còn liên quan đến nguy cơ té ngã, suy giảm chức năng cơ và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý không nên tự ý bổ sung liều cao nếu chưa xét nghiệm, bởi dư thừa vitamin D cũng có thể gây hại.

Magnesium Glycinate - hỗ trợ não bộ và giấc ngủ

Magie tham gia vào hơn 300 phản ứng sinh hóa trong cơ thể. Dạng Magnesium Glycinate được đánh giá dễ hấp thu, thường được sử dụng để hỗ trợ thư giãn thần kinh, cải thiện giấc ngủ, giảm căng thẳng và duy trì sức khỏe xương.

Nếu chế độ ăn thiếu rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt hay các loại hạt, việc bổ sung magie có thể được cân nhắc theo hướng dẫn của bác sĩ.

Curcumin - hoạt chất chống viêm từ nghệ



Curcumin là thành phần tạo nên màu vàng đặc trưng của nghệ. Nhiều nghiên cứu ghi nhận hoạt chất này có khả năng hỗ trợ giảm viêm, chống oxy hóa và góp phần cải thiện sức khỏe tiêu hóa.Dù vậy, curcumin có khả năng hấp thu tự nhiên khá thấp nên hiệu quả còn phụ thuộc vào công thức sản phẩm.

Creatine - không chỉ dành cho người tập gym

Trước đây, creatine thường gắn với giới thể hình. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy hoạt chất này còn có thể hỗ trợ chức năng nhận thức, duy trì khối cơ và cải thiện hiệu suất vận động ở người lớn tuổi. Trong khi đó, tập luyện thể chất vẫn là một trong những yếu tố có mối liên hệ mạnh nhất với tuổi thọ và chất lượng cuộc sống.

Resveratrol - chất chống oxy hóa nổi tiếng trong rượu vang đỏ

Resveratrol là polyphenol có trong nho, quả mọng và một số loại thực vật. Hoạt chất này được nghiên cứu nhờ khả năng chống oxy hóa và bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mặc dù cơ chế sinh học khá hứa hẹn, bằng chứng về lợi ích lâu dài của việc bổ sung resveratrol vẫn cần được nghiên cứu thêm.

Điều quan trọng nhất vẫn là lối sống

Các chuyên gia đều thống nhất rằng không có viên uống nào có thể thay thế một lối sống lành mạnh .

Muốn già đi khỏe mạnh, nền tảng vẫn là:

+ Ăn uống cân bằng, đa dạng.

+ Tập thể dục đều đặn.

+ Ngủ đủ và ngủ chất lượng.

+ Kiểm soát căng thẳng.

+ Không hút thuốc, hạn chế rượu bia.

+ Khám sức khỏe định kỳ.













Thực phẩm chức năng chỉ nên được xem là công cụ hỗ trợ trong trường hợp cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng hoặc có nhu cầu đặc biệt đã được chuyên gia đánh giá. Nói cách khác, chống lão hóa không bắt đầu từ một viên uống, mà bắt đầu từ những thói quen bạn duy trì mỗi ngày . Khi nền tảng sức khỏe đã vững chắc, việc lựa chọn đúng loại thực phẩm bổ sung, đúng liều lượng và đúng đối tượng mới có thể mang lại giá trị lâu dài.



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