Kiên trì "Thải - Bổ - Dưỡng" suốt 1 năm, tôi nhận ra da đẹp không chỉ nhờ mỹ phẩm

Có một thời gian, tôi gần như mất tự tin với làn da của mình. Da lúc nào cũng xỉn màu, thiếu sức sống, quầng thâm mắt đậm đến mức dùng nhiều lớp che khuyết điểm vẫn không giấu nổi. Mỗi sáng thức dậy, gương mặt trông mệt mỏi, làn da sần sùi và khô ráp dù đã đầu tư không ít vào mỹ phẩm.

Tôi từng nghĩ chỉ cần đổi sang một loại serum hay kem dưỡng đắt tiền hơn thì mọi chuyện sẽ được cải thiện. Nhưng càng chăm sóc bên ngoài, tôi càng nhận ra làn da vẫn không thực sự khỏe. Đó cũng là lúc tôi quyết định thay đổi từ bên trong bằng nguyên tắc "Thải - Bổ - Dưỡng".

Bước đầu tiên: Thải – giúp cơ thể hoạt động nhẹ nhàng hơn

Điều tôi thay đổi đầu tiên là thói quen buổi sáng. Thay vì vừa thức dậy đã ăn hoặc uống cà phê, tôi dành vài phút massage bụng theo chiều kim đồng hồ để thư giãn vùng bụng, sau đó uống một cốc nước ấm.

Buổi chiều, tôi duy trì đi bộ nhanh khoảng 30 phút. Không cần chạy bộ cường độ cao, chỉ cần đi với tốc độ đủ để cơ thể hơi toát mồ hôi là được. Sau khoảng một tháng, tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, buổi sáng tỉnh táo hơn và gương mặt cũng không còn xỉn màu như trước.

Bước thứ hai: Bổ – ưu tiên những thực phẩm giàu dinh dưỡng

Khi đã duy trì nếp sinh hoạt ổn định, tôi bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn. Bữa sáng được thay bằng các món ngũ cốc hoặc cháo nấu từ đậu đỏ, lạc đỏ, táo đỏ, hạt sen và kỷ tử. Những món ăn này giúp bữa sáng no lâu, tạo cảm giác ấm bụng và dễ chịu.

Bên cạnh đó, tôi hạn chế cơm trắng và mì trắng, thay một phần tinh bột bằng khoai lang, ngô hoặc củ từ. Một vài ngày trong tuần, tôi uống thêm trà thảo mộc từ các nguyên liệu như hoàng kỳ, đảng sâm, táo đỏ, kỷ tử... để bổ sung dinh dưỡng.

Tôi không kỳ vọng cơ thể thay đổi chỉ sau vài tuần. Nhưng khoảng vài tháng sau, mọi người bắt đầu nhận xét rằng gương mặt tôi trông hồng hào hơn, da có độ bóng khỏe tự nhiên chứ không còn nhợt nhạt.

Bước cuối cùng: Dưỡng – ngủ đủ mới là "mỹ phẩm" tốt nhất

Sau khi thay đổi ăn uống và vận động, tôi nhận ra giấc ngủ mới là yếu tố quyết định. Tôi cố gắng đi ngủ trước 23 giờ, hạn chế sử dụng điện thoại trước khi ngủ và dành khoảng 10-15 phút để thư giãn cơ thể bằng các động tác hít thở nhẹ hoặc nằm nghỉ. Đồng thời, tôi cũng tránh uống quá nhiều nước sát giờ đi ngủ để giấc ngủ không bị gián đoạn.

Khi ngủ đủ và ngủ sâu hơn, làn da cũng có nhiều thời gian phục hồi. Tôi thức dậy với gương mặt bớt sưng, da căng hơn và cảm giác mệt mỏi cũng giảm đáng kể.

Da đẹp không đến từ một sản phẩm duy nhất

Sau một năm nhìn lại, tôi nhận ra điều thay đổi lớn nhất không nằm ở một loại mỹ phẩm hay thực phẩm nào, mà là sự kết hợp của nhiều thói quen nhỏ được duy trì đều đặn.

Dù vậy, cần lưu ý rằng phương pháp "Thải - Bổ - Dưỡng" chủ yếu dựa trên việc xây dựng lối sống lành mạnh và chưa phải là một liệu pháp đã được chứng minh có thể "đào thải độc tố" hay cải thiện làn da cho tất cả mọi người. Một số nguyên liệu thảo mộc cũng có thể không phù hợp với người đang mang thai, mắc bệnh lý nền hoặc sử dụng thuốc điều trị.

Nếu muốn áp dụng, hãy ưu tiên những thay đổi đơn giản như ngủ đủ giấc, ăn uống cân bằng, vận động thường xuyên và uống đủ nước. Đó vẫn là những nền tảng quan trọng nhất để nuôi dưỡng một làn da khỏe từ bên trong và duy trì vẻ ngoài tươi tắn lâu dài.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: Hòa Nhiên Official Store

Nơi mua: Ema Official Store