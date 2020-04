Ở tuổi 35, nàng BTV làm đẹp hối hận vì đã không dùng 5 món skincare này sớm hơn

Biên tập viên Allyson Payer chia sẻ rằng: "Vào những năm tuổi đôi mươi, tôi quan tâm đến chuyện makeup hơn tất thảy mọi thứ và chỉ mua một vài món dưỡng da cơ bản ở hiệu thuốc mà thôi". Tất nhiên, ở những năm tháng đôi mươi trẻ trung phơi phới, bạn không phải lo lắng nhiều đến chuyện già trước tuổi nhưng đây lại là khoảng thời gian vàng để ngăn ngừa lão hóa. Bởi vậy mới có chuyện, nàng BTV Allyson Payer khi 35 tuổi đã rất hối hận vì trước kia mình không kết thân với những sản phẩm dưới đây.

1. Sản phẩm chứa retinol dịu nhẹ

"Mặc dù ở tuổi đôi mươi, làn da của tôi không có nếp nhăn để mà chữa trị, tôi vẫn ước rằng mình bắt đầu làm thân với retinol dịu nhẹ trước khi bước vào tuổi 30", nàng BTV chia sẻ. Allyson đã nhận thấy rằng, việc dùng kem dưỡng có chứa một lượng nhỏ retinol sẽ chẳng thành vấn đề đối với làn da, trái lại còn giúp đẩy nhanh tốc độ tái tạo tế bào da, giúp xử gọn luôn những biểu hiện lão hóa manh nha xuất hiện ở cuối những năm đôi mươi.

Gợi ý: Versed Press Restart Gentle Retinol Serum (Khoảng 517.000 VNĐ).

2. Serum vitamin C

Các chất chống oxy hóa đóng một vai trò quan trọng đối với làn da ở mọi lứa tuổi; vì vậy, việc bắt đầu dùng serum vitamin C từ những năm tháng đôi mươi sẽ mang đến cho làn da của bạn những lợi ích khổng lồ. Trước hết, vitamin C giúp làm sáng và tạo hiệu ứng da căng mọng và về lâu dài, vitamin C cùng kem chống nắng sẽ đảm bảo, làn da của bạn có thể bình an vô sự trước tác động của thời gian.

Gợi ý: Ole Henriksen Banana Bright Vitamin C Serum (Khoảng 1.530.000 VNĐ).

3. Sản phẩm chứa Hyaluronic Acid

BTV Allyson thường phải vật lộn với tình trạng da khô và cô ước rằng, khi còn ở độ tuổi đôi mươi, cô biết sản phẩm chứa Hyaluronic Acid sẽ giúp bản thân có được làn da ngậm nước, căng mọng từ bên trong mà không lên mụn thay vì phải dùng đến những loại kem dưỡng đậm đặc, gây bít tắc lỗ chân lông.

Gợi ý: The Ordinary Hyaluronic Acid 2% + B5 (Khoảng 164.000 VNĐ).

4. Tẩy da chết hóa học

Tẩy tế bào chết là bước skincare quan trọng, giúp làm mịn và sáng da, giải phóng lỗ chân lông khỏi nguy cơ bị bít tắc, góp phần chống lão hóa hiệu nghiệm và rất cần được thực hiện đều đặn, ngay từ khi chị em chưa bước sang tuổi băm.

Trước kia, BTV Allyson thường dùng sản phẩm tẩy da chết vật lý và món mỹ phẩm có chứa các hạt scrub này vượt quá sức chịu đựng của làn da. Và Allyson ước rằng, cô dùng sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học sớm hơn bởi sản phẩm này không chỉ hô biến làn da sáng bật tông mà còn đủ dịu nhẹ, không gây tổn thương da.

Gợi ý: Sunday Riley Good Genes All-in-One Lactic Acid Treatment (Khoảng 2.000.000 VNĐ).

5. Kem mắt đa-zi-năng

Vùng da quanh mắt nhạy cảm mong manh và cũng là nơi dễ lão hóa sớm nhất. Vì vậy, việc thoa kem mắt từ những năm đôi mươi sẽ giúp ích được rất nhiều cho nhan sắc của bạn. Allyson rất hối hận vì đã không dùng kem mắt đa-zi-năng thật sớm, sản phẩm này không chỉ xóa mờ quầng thâm mà còn có thể bảo vệ vùng da quanh mắt dưới ánh nắng, hiệu quả chống lão hóa sẽ được phát huy tối ưu.

Gợi ý: Kiehl's Creamy Eye Treatment With Avocado (Khoảng 753.000 VNĐ).

Nguồn: W.W.W