Nước uống detox "chống già" của phái đẹp Hàn: Uống 3 lần/tuần, vừa mịn da vừa gọn bụng, giúp đẹp từ da đến dáng

Là một beauty blogger nổi tiếng xứ Hàn, Soyeon (35 tuổi, kênh Youtube @ACoreanaBeauty với hơn 890 nghìn người theo dõi) thường xuyên chia sẻ những tips làm đẹp, chăm sóc da cũng như giữ dáng để phái đẹp đẹp hơn mỗi ngày.

Nếu như những năm 20 tuổi, Soyeon tập trung review những dòng mỹ phẩm skincare cho bước chăm da hàng ngày, thì khi bước vào độ tuổi ngoài 30, cô lại chia sẻ những cách dưỡng nhan từ bên trong, kết hợp ăn uống và skincare để nuôi dưỡng làn da tuổi lão hóa một cách trọn vẹn nhất.

Soyeon chia sẻ, cô rất thích uống nước ép detox làn da, và sẽ có xu hướng thay đổi công thức mỗi tuần. Hầu như phái đẹp Hàn, nhất là những người sở hữu làn da mịn màng, tươi trẻ đều duy trì uống nước ép detox da. Vậy nên những công thức nước ép như ABC, CCA... trở thành món đồ uống bổ dưỡng cho làn da của phái đẹp Hàn.

Tuần này, Soyeon hướng dẫn các chị em làm nước ép "detox green" vừa trị mụn, vừa thanh lọc cơ thể để chị em sẵn sàng một làn da láng mịn. Nguyên liệu "detox green" đến từ những loại rau củ quả rất quen thuộc đói với phái đẹp, và có thể mua ngay ngoài chợ với 10 - 20k mà thôi.

Tại sao cơ thể và làn da cần được thải độc?

Khi trong người có độc tố tích tụ, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, hệ tiêu hóa... mà còn biểu hiện ra ngoài làn da như da bị mụn viêm, tiết nhiều dầu nhờn, khô ráp...

Độc tố có thể làm hỏng collagen, elastin khiến da mất đi độ đàn hồi, ngày càng trùng nhão, chảy xệ. Chúng gây hại từ sức khỏe, vóc dáng đến làn da, ảnh hưởng trực tiếp đến nét đẹp tự nhiên của bạn.

Công dụng của nước ép thải độc

Thải độc: Nước ép detox giúp loại bỏ độc tố và chất cặn bã tích tụ trong cơ thể.

Cung cấp dưỡng chất cho cơ thể và làn da: Nước ép detox có chứa nhiều vitamin, dưỡng chất, chất oxi hóa giúp tăng cường khả năng miễn dịch của da.

Cải thiện hệ tiêu hóa: Nước ép detox gồm các loại rau củ quả nhiều chất xơ, rất tốt cho sức khỏe đường ruột và hệ tiêu hóa.

Giảm mỡ, cải thiện vóc dáng: Nước ép detox chứa nhiều chất sơ, ít đường, ít calo, tạo cảm giác no mà không gây tích mỡ, thậm chí còn có thể tiêu mỡ giảm cân, cải thiện vóc dáng.

Công thức nước ép "green detox": Cần tây, dưa chuột, chanh vàng

Cần tây: Có chứa hàm lượng nước, vitamin và chất chống oxy hóa dồi dào, giúp dưỡng ẩm, sáng da, giảm mụn, chống lão hóa và hỗ trợ tóc chắc khỏe. Vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, làm sáng da và ngăn ngừa mụn hình thành. Chất chống oxy hóa bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do, giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa và làm giảm nếp nhăn

Dưa chuột: các dưỡng chất như vitamin C, E, axit folic, khoáng chất và hàm lượng nước dồi dào, giúp dưỡng ẩm, làm sáng da, giảm thâm nám, mờ nếp nhăn, chống lão hóa và se khít lỗ chân lông.

Chanh vàng: Hàm lượng vitamin C và axit citric, giúp làm sáng da, mờ vết thâm, tẩy tế bào chết, giảm viêm, àm trắng và đều màu da, giảm mụn đầu đen, làm mờ sẹo thâm và vết cháy nắng, giúp da căng mịn và săn chắc bằng cách thúc đẩy sản sinh collagen.

Các bạn có thể thay cần tây bằng cải xoăn, bắp cải... vẫn cho ra công thức nước ép detox green giúp thải độc và nuôi dưỡng làn da.

Cách làm:

- Rửa sạch tất cả nguyên liệu và cắt nhỏ

- Cho hết vào máy xay, thêm một ít nước (hoặc nước dừa sẽ ngon hơn) và xay nhuyễn.

Soyeon làm nước ép detox 3 lần/tuần vào buổi sáng khi bụng đang đói, sang tuần mới cô sẽ thay đổi một công thức khác để làm mới khẩu vị của mình. Nhờ duy trì uống nước ép detox mỗi tuần, làn da tuổi 35 của Soyeon vẫn luôn trắng mịn, hồng hào và tươi trẻ.