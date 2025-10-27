Nữ thần cổ trang Dương Tử giảm 9kg nhờ "chế độ 8+2"

32 tuổi, "nữ hoàng phim cổ trang" Dương Tử lại khiến khán giả ngỡ ngàng khi tái xuất trong hai bộ phim Quốc Sắc Phương Hoa và Cẩm Tú Phương Hoa. Không chỉ nhờ diễn xuất, vẻ ngoài thanh thoát cùng làn da mịn màng, vóc dáng mảnh mai của cô cũng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều người không khỏi thắc mắc: Làm thế nào Dương Tử giữ dáng được như vậy?

Ít ai biết, Dương Tử từng thừa nhận mình thuộc tạng người dễ tăng cân. Trong thời gian đóng Hoan Lạc Tụng, cô thậm chí phải cố tình tăng 7kg để phù hợp hình tượng "ăn uống vô tư". Nhưng khi nhận vai trong Hương Mật Tựa Khói Sương, nữ diễn viên đã giảm liền 9kg chỉ trong vài tháng, tất cả nhờ một phương pháp kỷ luật đến khắt khe: chế độ ăn "8+2" kết hợp tập thể dục đều đặn mỗi ngày.

Chế độ "8+2" là gì?

Dương Tử từng chia sẻ trong một chương trình rằng cô áp dụng "nguyên tắc 8+2" (hay còn gọi là 80/20 rule. Cụ thể:

- 80% bữa ăn trong ngày phải đảm bảo đủ dinh dưỡng, thanh đạm, ít dầu mỡ, ưu tiên rau xanh, đạm nạc và trái cây.

- 20% còn lại dành cho những món ăn "thỏa mãn tâm hồn", có thể là một miếng bánh ngọt hoặc ly trà sữa, giúp cô không bị stress hay bốc đồng ăn vặt.

Các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá đây là chế độ giảm cân lành mạnh, giúp cơ thể vừa giảm mỡ, vừa duy trì năng lượng ổn định, không rơi vào tình trạng kiệt sức như các phương pháp "ép cân" cực đoan.

Thực đơn một ngày của Dương Tử

- Buổi sáng: sữa chua Hy Lạp không đường + yến mạch + trái cây + vài hạt hạnh nhân.

- Buổi trưa: ức gà nướng + bông cải xanh + cà rốt + cần tây + nửa quả bơ + trứng luộc.

- Buổi tối: rau luộc hoặc hấp, xào nhẹ với dầu ô liu.

Dù chế độ ăn thiên về rau và đạm trắng, các chuyên gia vẫn lưu ý người theo phương pháp này nên bổ sung một lượng tinh bột lành mạnh như khoai lang hoặc cơm gạo lứt để tránh mệt mỏi, và thêm đạm nhẹ buổi tối như cá hấp hoặc đậu phụ để duy trì trao đổi chất.

Ba thói quen giữ dáng "chuẩn nữ thần"

Ngoài ăn uống khoa học, Dương Tử còn duy trì ba nguyên tắc "vàng" giúp cô giữ được vóc dáng mảnh mai nhưng không gầy gò:

1. Khi đói thì đi ngủ, không ăn bù. Cô cho biết nếu cảm thấy đói sau 10 giờ tối, thay vì ăn, cô sẽ đi ngủ để tránh tích mỡ và giữ nhịp sinh học ổn định.

2. Uống cà phê đen để kích thích trao đổi chất. Một ly cà phê đen buổi sáng giúp cô tỉnh táo, hỗ trợ đốt mỡ, nhưng Dương Tử không bao giờ uống khi đói để tránh hại dạ dày.

3. Duy trì chạy bộ mỗi ngày ít nhất 1 tiếng. Dù lịch quay phim kín mít, cô vẫn cố gắng dành thời gian tập thể dục, thường là chạy bộ nhẹ để tăng cơ, giảm mỡ, giúp cơ thể săn chắc và tinh thần sảng khoái hơn.

Giảm cân nhưng không đánh mất sức sống

Dương Tử từng chia sẻ rằng, điều quan trọng nhất trong hành trình giảm cân là tìm ra nhịp sống phù hợp với bản thân. Cô không tin vào việc ép cân cấp tốc, mà tin rằng "chỉ khi cơ thể khỏe mạnh, vẻ đẹp mới có thể lâu bền".

Bỏ qua những áp lực về ngoại hình trong giới giải trí khắc nghiệt, Dương Tử chọn cách giảm cân bằng sự kiên trì và tự kỷ luật minh chứng rằng phụ nữ hiện đại không cần quá gầy, chỉ cần cân đối, khỏe mạnh và tự tin.

Với "chế độ 8+2" cùng lối sống lành mạnh, Dương Tử không chỉ lấy lại vóc dáng mà còn lấy lại cả năng lượng tích cực, bí quyết khiến cô trở thành hình mẫu "nữ thần cổ trang" vừa xinh đẹp hàng top Cbiz hiện nay.

Nguồn TVBS