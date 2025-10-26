Nếu bạn mở mạng xã hội dạo gần đây sẽ thấy một tông màu xuất hiện dày đặc trong mọi phong cách từ tối giản tới vintage. Xanh không phải hiện tượng chớp nhoáng mà là hành trình dài từ mùa xuân đến bây giờ và hứa hẹn còn bền sức sang tận năm sau. Sàn diễn 2026 đã rợp bóng xanh, từ Dior đến Prada đều bấm nút tăng "kpi xanh".

Vì sao mùa lạnh lại hợp xanh đến vậy?

Bởi những gam xanh trầm như rêu, olive, xanh quân đội giúp chất liệu thu đông lên sắc độ sang hơn, vừa ấm mắt vừa dày dặn. Đặc biệt, xanh trầm gần như không gợi cảm giác phân biệt giới nên ai mặc cũng ổn, chỉ cần chọn đúng chất liệu và phom dáng là ghi điểm ngay.

Mùa này nếu chọn một món chắc thắng tôi sẽ ưu tiên chất liệu. Xanh trầm đi với vải mờ như nhung gân và da lộn cho hiệu ứng cổ điển rất tình. Nhung gân xanh mang hơi thở thập niên cũ, nhìn đã thấy ấm. Áo khoác hoặc nguyên bộ nhung gân dễ sa vào cảm giác nặng nề nên hãy mở lối bằng một nhúm trắng hay một điểm đỏ ở áo trong để bừng sáng tổng thể.

Với những ai muốn nhập môn không rủi ro, quần nhung gân là gợi ý nhẹ nhàng. Chỉ cần một chiếc áo len họa tiết Fair Isle hoặc len tết màu trắng là có ngay set đồ "rất thu". Lưu ý nhỏ là vùng mông quần nhung gân có thể sờn sáng theo thời gian nên bạn nào kỹ tính thì cân nhắc.

Da lộn xanh là một "ngôi sao" khác của thu đông. Áo khoác da lộn xanh trầm mang DNA retro lại tạo được khí chất thanh lịch, nhất là khi đi cùng áo thun hoặc sơ mi trắng để kéo sắc độ lên sáng.

Nếu thích nữ tính, hãy để màu xanh rơi xuống nửa dưới bằng một chiếc chân váy da lộn, độ khó lập tức giảm đi. Phụ kiện da lộn màu xanh cũng đáng thử, từ giày thể thao pha da lộn đến túi xách nhỏ đeo vai. Chúng giúp outfit đang trung tính bỗng có điểm nhấn dịu mát mà không quá ồn ào.

Nhắc đến xanh thu đông không thể quên họ hàng công sở và outdoor pha trộn thành trào lưu utility. Các kiểu áo khoác workwear, field jacket, trench coat, sơ mi dày dặn và quần túi hộp đều thích lên mình những gam xanh quân đội hoặc xanh xám. Phom dáng đứng, chất vải đanh, túi hộp to và khóa kéo lộ thiên cho cảm giác gọn gàng mạnh mẽ.

Dáng ngắn khoác với chân váy midi giúp người thấp vẫn gọn, còn dáng lửng đến giữa đùi lại thân thiện với bạn nào có vòng eo và hông hơi đầy đặn. Nếu tủ đồ đã có một chiếc trench màu be kinh điển, chiếc trench màu xanh xanh tiếp theo sẽ cho bạn cảm giác mới ngay lập tức. Dáng chữ A tạo sự mềm mại thoải mái, dáng suông dài lại cho hiệu ứng "sải bước có gió".

Tông xanh cũng cực hợp với sơ mi dáng cứng. Một chiếc sơ mi xanh rêu sẽ khiến bộ đồ tưởng chừng quá chỉn chu bỗng có chiều sâu hơn. Xanh rất dễ chơi màu. Bạn có thể phối xanh với xanh lam, đỏ trầm, nâu, be, thậm chí kẹp thêm một chiếc khăn lụa sáng màu đeo như vòng cổ để tạo điểm chạm thị giác thông minh. Ai thích cá tính nerdy sẽ mê những chiếc sơ mi cổ phễu hay nửa cúc ở phần ngực, vừa lạ vừa tinh tế.

Ở lớp len dệt kim, xanh trầm tỏa sáng theo cách riêng. Áo len xanh rêu hay olive có sự ấm áp của lửa nhưng mát dịu như bóng cây, phù hợp mọi độ tuổi. Công thức đơn giản nhất là áo len xanh và quần jeans xanh nhạt. Muốn sang hơn hãy thay bằng váy lụa trơn, đi giày Mary Jane hoặc bốt mũi nhọn là đủ cảm giác công sở thanh lịch. Khi trời rét, áo len xanh làm lớp trong dưới áo khoác nâu là sự kết đôi kinh điển.

Để tăng lớp lang, dùng len mỏng làm lớp giữa rồi khoác ngoài một chiếc áo choàng dạ. Một chiếc len cổ lọ xanh rêu luôn có tần suất sử dụng cao, vừa giữ ấm vừa kéo gọn cổ áo khoác rộng. Ngoài ra, chiếc khăn quàng xanh hay đôi tất xanh cũng là cách "điểm đường" khéo léo để liên kết màu ở áo và giày.

Một câu chuyện thú vị về tính trang trọng của xanh là việc Vương phi Kate nhiều lần chọn những bộ suit hoặc váy áo xanh olive cho các hoạt động công chúng. Tông xanh ấy vừa nghiêm cẩn vừa hiện đại, phối cùng trang sức vàng tối giản là chuẩn đẹp. Nhìn như vậy để thấy xanh hoàn toàn có thể bước vào không gian trang trọng mà không kém cạnh đen hoặc navy.

Chọn xanh như thế nào cho hợp da và tủ đồ sẵn có?

Người có da ấm sẽ hợp olive, rêu, xanh vàng. Người có da lạnh khoác xanh ngọc đậm hay xanh xám sẽ bừng sáng. Nếu sợ sẫm, hãy đặt một mảng trắng gần mặt như áo bên trong, khăn hoặc vòng cổ sáng để bật ánh da. Nguyên tắc cân bằng chất liệu rất hiệu quả. Xanh mờ như nhung gân và da lộn nên đi với vải trơn bóng nhẹ như lụa, sa tanh, denim mịn. Xanh utility cần những món tối giản không quá trang trí để giữ tinh thần gọn ghẽ.

Cuối cùng là câu hỏi muôn thuở mua gì đầu tiên. Nếu bạn muốn món "ăn chắc mặc bền", hãy bắt đầu bằng một chiếc áo khoác xanh trầm phom cơ bản, lên đồ được cả với đồ công sở lẫn đồ dạo phố. Nếu thích thử thách nhỏ, quần nhung gân xanh hoặc chân váy da lộn xanh là mảnh ghép rất thú vị.

Nếu chỉ muốn nhấn nhá, đôi giày thể thao có mảng da lộn xanh, chiếc túi nhỏ màu xanh hoặc chiếc khăn quàng xanh đã đủ thay đổi năng lượng set đồ. Khi bạn bắt đầu thêm chút xanh, bạn sẽ nhận ra cảm giác tươi mới giống như để một chậu cây vào phòng. Không cần thay đổi quá nhiều, nhưng không khí đã khác.

Mùa lạnh khiến chúng ta muốn kéo mọi thứ về ấm, dày, tối. Xanh trầm là chiếc cầu nối giữa sự ấm áp và một chút mát lành, giữa cổ điển và hiện đại, giữa công việc và cuối tuần. Đó là lý do tôi quyết định mùa này phải có một món xanh, càng nhìn càng thấy yêu. Còn bạn, trong tủ đồ đã có chỗ cho một mảng xanh chưa.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: JSC

Nơi mua: MADEN



