5 lọ sữa tẩy trang dịu nhẹ mà vẫn sạch sâu cho hội không makeup mà chỉ bôi kem chống nắng hàng ngày

Không phải ai cũng trang điểm hàng ngày, nhưng tẩy trang vẫn là bước không thể thiếu, đặc biệt nếu bạn có thói quen bôi kem chống nắng. Bởi lẽ, kem chống nắng bám khá chắc trên da và chỉ rửa mặt bằng sữa rửa mặt thôi sẽ không đủ làm sạch hoàn toàn, lâu dần dễ khiến da xỉn màu, bít tắc lỗ chân lông và nổi mụn ẩn. Với những cô nàng yêu thích sự nhẹ nhàng, không makeup đậm, sữa tẩy trang (cleansing milk) chính là lựa chọn lý tưởng - vừa làm sạch, vừa giữ ẩm mà không gây khô căng hay kích ứng. Dưới đây là 5 gợi ý sữa tẩy trang dịu nhẹ đáng thử mà bạn có thể thêm ngay vào chu trình skincare hằng ngày.

1. Yves Rocher Pure Calendula Smoothing Cleansing Milk

Sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng của Pháp này được chiết xuất từ hoa cúc hữu cơ (calendula) - thành phần nổi tiếng với khả năng làm dịu và phục hồi da nhạy cảm. Kết cấu sữa mềm mịn, dễ tán, khi massage trên mặt tạo cảm giác nhẹ nhàng như kem dưỡng. Sau khi lau đi, da không hề nhờn dính mà vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho da khô, da nhạy cảm hoặc những ai thường xuyên ở trong phòng điều hòa.

2. DEWYTREE Hi Amino All Cleansing Milk

Nếu bạn yêu thích các sản phẩm làm sạch theo chuẩn "K-beauty", DEWYTREE là thương hiệu khó thể bỏ qua. Sữa tẩy trang Hi Amino chứa 17 loại amino acid, giúp duy trì hàng rào ẩm tự nhiên của da ngay cả trong quá trình làm sạch. Khi thoa lên, chất sữa mượt mà nhẹ nhàng hòa tan lớp kem chống nắng và bụi bẩn. Sau khi rửa lại, da có cảm giác sạch, mướt, và ẩm mịn tự nhiên - rất hợp với những ai có làn da dễ mất nước hoặc đang trong giai đoạn phục hồi sau treatment.

3. Byphasse Soft Cleansing Milk All Skin Types

"Bình dân nhưng chất lượng" là cách nhiều người miêu tả sản phẩm này. Byphasse đến từ Tây Ban Nha, nổi tiếng với dung tích lớn - giá mềm - hiệu quả ổn định. Lọ sữa tẩy trang này chứa chiết xuất hoa cúc La Mã và dầu hạnh nhân, giúp làm mềm và nuôi dưỡng làn da trong lúc tẩy sạch bụi bẩn. Kết cấu sữa hơi đặc, phù hợp cho những ai thích cảm giác da được "dưỡng" nhiều hơn sau khi làm sạch. Đặc biệt, da thường và da khô sẽ yêu thích sản phẩm này vì độ dưỡng cao mà không gây bí da.

4. Skinfood Milk Shake Point Make-Up Remover

Nghe tên đã thấy dễ thương, "milk shake" - sữa lắc của Skinfood - là sản phẩm kết hợp giữa sữa tẩy trang và nước tẩy trang. Nhờ kết cấu hai lớp (dầu và sữa), sản phẩm giúp loại bỏ kem chống nắng, bụi bẩn và lớp trang điểm nhẹ vùng mắt môi mà vẫn êm dịu, không cay hay kích ứng. Chiết xuất sữa tươi và protein trong công thức giúp da mềm mại, sáng khỏe dần lên sau mỗi lần sử dụng. Đây là sản phẩm lý tưởng cho da nhạy cảm, da hỗn hợp hoặc những ai chỉ muốn tẩy sạch nhanh gọn sau một ngày dài.

5. Evoluderm Gentle Moisturizing Cleansing Milk

Sữa tẩy trang đến từ Pháp này là "chân ái" của nhiều cô nàng chuộng skincare tối giản. Với chiết xuất hoa hồng và glycerin, Evoluderm giúp làm dịu, cấp ẩm và cân bằng da tức thì sau khi tẩy trang. Điểm cộng lớn là không chứa cồn, không paraben, không chất tạo màu, cực kỳ phù hợp cho da nhạy cảm hoặc da khô dễ kích ứng. Chất sữa mịn, dễ massage và không gây bết dính, giúp da vừa được làm sạch vừa được nuôi dưỡng.

Nếu bạn chỉ dùng kem chống nắng và dưỡng da hằng ngày, thì sữa tẩy trang chính là lựa chọn tối ưu nhất: làm sạch vừa đủ, không bào mòn lớp dầu tự nhiên, vẫn giữ da mềm ẩm. Hãy chọn sản phẩm phù hợp với loại da của mình - da khô nên chọn sữa có thành phần hoa cúc, glycerin; da dầu nên ưu tiên loại nhẹ, có amino acid hoặc chiết xuất trà xanh.

Một bước nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng trong chu trình skincare: làm sạch đúng cách để da luôn khỏe, mịn và sẵn sàng hấp thu dưỡng chất!